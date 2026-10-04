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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाPM मोदी ने अंतिम पंघाल को सिल्वर जीतने पर दी बधाई, एशियन गेम्स में भारत का दबदबा

PM मोदी ने अंतिम पंघाल को सिल्वर जीतने पर दी बधाई, एशियन गेम्स में भारत का दबदबा

एशियन गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन पर पीएम मोदी ने महिला पहलवान अंतिम पंघाल और महिला गोल्फ टीम को बधाई दी है. उन्होंने अंतिम पंघाल के 53 किलो फ्रीस्टाइल कुश्ती में रजत पदक जीतने की सराहना की.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 04 Oct 2026 09:54 AM (IST)
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एशियन गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला पहलवान अंतिम पंघाल और महिला गोल्फ टीम को बधाई दी है. उन्होंने महिला टीम गोल्फ में रजत पदक जीतने वाली अदिति अशोक, प्रणवी शरथ उर्स और दीक्षा डागर की भी सराहना की.

अंतिम पंघाल ने रचा इतिहास

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अंतिम पंघाल ने 3 अक्टूबर को आइची-नागोया में हुए एशियन गेम्स में महिलाओं के 53 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती वर्ग में रजत पदक जीता. स्वर्ण पदक के मुकाबले में उन्हें जापान की 19वीं रैंक की पहलवान मोए कियोका से 1-9 से हार का सामना करना पड़ा.

इसके बावजूद अंतिम की यह उपलब्धि खास है. एशियन गेम्स के महिला 53 किलोग्राम कुश्ती वर्ग में यह भारत का पहला रजत पदक है. इससे पहले अंतिम ने 2022 एशियन गेम्स में कांस्य पदक जीता था.

भारत के पदकों की संख्या 85 हुई

एशियन गेम्स 2026 में भारत की कुल पदक संख्या 85 हो गई है. इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल हैं. इसके साथ ही भारत पदक तालिका में चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के बाद चौथे स्थान पर है. 21 गोल्ड मेडल 70 पदकों के साथ उज्बेकिस्तान पांचवें स्थान पर काबिज है. चीन के 169 स्वर्ण के साथ कुल 341 पदक हैं. वहीं जापान और दक्षिण कोरिया के क्रमशः 83 और 39 गोल्ड मेडल हैं.

अन्य खिलाड़ियों को प्रेरित करेंगी अंतिमः पीएम 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतिम पंघाल को बधाई देते हुए उनके प्रदर्शन को शानदार बताया. उन्होंने कहा कि अंतिम की उपलब्धि देश के लिए गौरव की बात है. पीएम ने उम्मीद जताई कि वह आगे भी देश के लिए कई पदक जीतेंगी और दूसरे खिलाड़ियों को प्रेरित करेंगी.

महिला गोल्फ टीम ने भी जीता रजत

भारत की महिला गोल्फ टीम ने भी एशियन गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता. प्रणवी शरथ उर्स, अदिति अशोक और दीक्षा डागर की तिकड़ी ने टीम स्पर्धा में 14-अंडर 546 का स्कोर किया और दूसरे स्थान पर रही.

चीन ने 22-अंडर के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता. चार राउंड के मुकाबले कासुगाई कंट्री क्लब ईस्ट कोर्स में खेले गए. भारतीय टीम ने आखिरी दिन भी अपना दूसरा स्थान कायम रखा.

प्रणवी शरथ उर्स का शानदार प्रदर्शन

प्रणवी शरथ उर्स ने टीम स्पर्धा के साथ व्यक्तिगत स्तर पर भी शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने स्ट्रोक प्ले स्पर्धा में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक हासिल किया. महिला गोल्फ टीम का रजत पदक एशियन गेम्स में भारतीय महिला गोल्फ के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि माना जा रहा है.

पीएम मोदी ने अदिति अशोक, प्रणवी शरथ उर्स और दीक्षा डागर को रजत पदक जीतने पर बधाई दी. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की यह सफलता खेल के प्रति उनके दृढ़ संकल्प और जुनून को दिखाती है. पीएम ने तीनों खिलाड़ियों के भविष्य में सफलता की नई ऊंचाइयां हासिल करने की कामना की.

यह भी पढ़िएः 'CJP को बदनाम करने के...',अभिजीत दीपके का पलटवार, किस पर कसा तंज?

 

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 04 Oct 2026 09:27 AM (IST)
Tags :
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