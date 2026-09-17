PM मोदी ने जन्मदिन पर महिलाओं के खाते में डाले 3 हजार रुपए, दिया बर्थडे गिफ्ट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर पश्चिम बंगाल की महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया. उन्होंने गुरुवार (17 सितंबर) को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अन्नपूर्णा योजना के तहत लाभार्थियों के लिए किस्त जारी की. महिलाओं के खाते में 3000 रुपए भेजे गए हैं. इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आपका भरोसा और प्यार ही मेरी बड़ी ताकत है.

पीएम मोदी ने कहा, 'मुझे हमेशा पश्चिम बंगाल की माताओं और बहनों से बहुत प्यार मिला है. आज विश्वकर्मा पूजा भी है, मैं इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं. आज इस पवित्र मौके पर बंगाल में एक नई परंपरा मजबूत हो रही है. अन्नपूर्णा योजना के जरिए बंगाल की महिलाओं को नई ताकत मिली है. मैं इस योजना का लाभ उठाने वाली हर महिला को बधाई देता हूं और उन्हें शुभकामनाएं देता हूं.'

उन्होंने कहा, 'घर पर हमारी माताएं और बहनें कई जिम्मेदारियां संभालती हैं. कई छोटे-बड़े फ़ैसले लेने के साथ-साथ, एक महिला हर तरह से अपने परिवार का ध्यान रखती है और जब उन्हें जरूरी खर्चों की कम चिंता होती है, तो उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है. अन्नपूर्णा योजना बंगाल की महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाने की दिशा में एक अहम कोशिश है.'

महिलाओं का जीवन आसान बनाना प्राथमिकता - प्रधानमंत्री मोदी

पीएम मोदी ने कहा, 'इस साल 4 मई को बंगाल ने बदलाव का एक नया रास्ता चुना और मुझे पता है कि इस बदलाव में बंगाल की माताओं और बहनों ने सबसे अहम भूमिका निभाई. आपने अपनी जिंदगी में कई मुश्किलों का सामना किया है और कई चीजों के लिए लंबे समय तक इंतजार किया है. हमारी नई सरकार की पहली प्राथमिकता बंगाल की महिलाओं की जिंदगी को आसान बनाना यानी उनके 'ईज़ ऑफ़ लिविंग' (जीवन को आसान बनाने) को बेहतर करना थी.'

अन्नपूर्णा योजना को लेकर क्या बोले पीएम

प्रधानमंत्री ने कहा, 'अन्नपूर्णा योजना इसी सोच के साथ शुरू की गई थी. सरकार बनने के कुछ ही दिनों बाद इस योजना पर काम शुरू हो गया था और आज बड़ी संख्या में महिलाओं के बैंक खातों में सीधे पैसे भेजे जा रहे हैं. कोई 'कट-मनी' नहीं, कोई बिचौलिया नहीं. हमारी सरकार यह पक्का करने के लिए भी प्रतिबद्ध है कि कोई भी पात्र महिला अन्नपूर्णा योजना के लाभ से वंचित न रहे. इस दिशा में तेजी से काम चल रहा है.'

यह भी पढ़ें : PM मोदी के बर्थडे पर आया दोस्त पुतिन का मैसेज, कहा- 'आपका बड़ा रुतबा'