PM मोदी के जन्मदिन पर उज्जैन में 'आशीर्वाद का दीया' जलाएंगे नितिन नवीन

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन गुरुवार (17 सितंबर) से मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन का दो दिवसीय दौरा करेंगे. वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर पार्टी की ओर से शुरू किए गए 'आशीर्वाद का दीया' अभियान में हिस्सा लेंगे.

यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने और उनके जन्मदिन को पार्टी के देशव्यापी 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत मना रही है. राज्य के उनके दौरे का एक मुख्य आकर्षण इंदौर में 'स्वामित्व योजना' का कार्यक्रम है.

नितिन नवीन उज्जैन के राम घाट पर 'आशीर्वाद का दीया' भी जलाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन व उनके सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने के जश्न की शुरुआत करेंगे. भाजपा अध्यक्ष के 17 सितंबर की दोपहर इंदौर के देवी अहिल्याबाई होल्कर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने का कार्यक्रम है, जहां पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे.

कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे नितिन नवीन

स्थानीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद नितिन नवीन गांधी नगर ग्राउंड पहुंचेंगे, जहां वे 'स्वामित्व योजना' के तहत आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे. कार्यक्रम के दौरान वे इस योजना के तहत राज्यव्यापी नई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का औपचारिक उद्घाटन करेंगे. शाम को नितिन नवीन उज्जैन जाएंगे, जहां वे राम घाट पर 'मां शिप्रा आरती' में शामिल होंगे.

'सेवा संकल्प अभियान' के तहत भाजपा प्रमुख एक बड़े भक्ति कार्यक्रम के बीच शिप्रा नदी के तट पर 'आशीर्वाद का दीया' जलाएंगे. भाजपा के अनुसार, कार्यक्रम के दौरान राम घाट पर लाखों दीये जलाए जाएंगे, जिससे नदी के तट पर उत्सव जैसा और आध्यात्मिक माहौल बनेगा. नितिन नवीन घाट पर आयोजित 'भजन संध्या' में भी शामिल होंगे.

18 सितंबर को राज्य के अपने दौरे के दूसरे और आखिरी दिन, नितिन नवीन श्री महाकालेश्वर मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे, मशहूर ज्योतिर्लिंग मंदिर में पवित्र 'भस्म आरती' में शामिल होंगे और पारंपरिक पूजा-पाठ भी करेंगे.

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