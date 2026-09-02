पीएम मोदी का कैसे मनाया जाए जन्मदिन? 25 राज्यों के CM बनाएंगे सेवा संकल्प का प्लान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने और उनके जन्मदिन के मौके पर भारतीय जनता पार्टी देशभर में एक महीने तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान की तैयारी कर रही है. इसकी तैयारियों को लेकर भाजपा और एनडीए शासित राज्यों के चुनिंदा मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों की बुधवार को दिल्ली में बैठक होगी. बैठक भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में उनके आवास पर होगी.

देशभर से भाजपा शासित राज्यों के करीब 25 मंत्री और मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे. बैठक में प्रशिक्षण शिविर के दौरान पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन और अब तक किए गए बड़े कामों की जानकारी दी जाएगी. साथ ही इन उपलब्धियों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा होगी.

देशभर में एक महीने तक चलेगा अभियान

भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से देशभर में एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी. यह अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा. इसका मुख्य फोकस सेवा, जनकल्याण और जनसंपर्क गतिविधियों पर रहेगा. इसके तहत देश के अलग-अलग हिस्सों में सेवा कार्यक्रम और जनसंपर्क अभियान आयोजित किए जाएंगे. भाजपा की कोशिश इन कार्यक्रमों के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बनाने की है.

वडनगर और काशी से निकलेंगी जनसंपर्क यात्राएं

भाजपा अभियान के तहत प्रधानमंत्री मोदी की जन्मभूमि गुजरात के वडनगर और संसदीय क्षेत्र यूपी के काशी यानी वाराणसी से विशेष जनसंपर्क यात्राएं निकालेगी. दोनों शहरों से रवाना होने वाली टीमें देश के अलग-अलग हिस्सों में पहुंचेंगी और लोगों से संवाद करेंगी. पार्टी ने वडनगर से काशी तक यात्रा के साथ-साथ देशभर में व्यापक जनसंपर्क की रणनीति भी तैयार की है.

उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम में होंगे कार्यक्रम

एक महीने के अभियान के दौरान देश की उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम दिशाओं में भी रैलियां और जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. भाजपा का लक्ष्य इन कार्यक्रमों के जरिए देश के अलग-अलग क्षेत्रों और सामाजिक वर्गों तक पहुंच बनाना है. पार्टी इन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन और सेवा कार्यों की जानकारी भी लोगों तक पहुंचाएगी.

रक्तदान और स्वास्थ्य जांच शिविर लगेंगे

सेवा संकल्प अभियान के तहत कई तरह के सेवा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इनमें रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान और स्वास्थ्य जांच शिविर प्रमुख हैं.

इसके अलावा आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के सम्मान समारोह, नुक्कड़ नाटक और चित्रकला प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी. नमो सेवा गाथा के जरिए प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन और उनके सेवा कार्यों से जुड़े पहलुओं को लोगों तक पहुंचाने की योजना है.

युवाओं को जोड़ने की भी तैयारी

भाजपा ने इस अभियान में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया है. इसके लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. राष्ट्रीय युवा पहल चुनौती समेत कई अन्य गतिविधियों के माध्यम से युवाओं को अभियान से जोड़ने की योजना है.

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