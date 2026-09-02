Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापीएम मोदी का कैसे मनाया जाए जन्मदिन? 25 राज्यों के CM बनाएंगे सेवा संकल्प का प्लान

पीएम मोदी का कैसे मनाया जाए जन्मदिन? 25 राज्यों के CM बनाएंगे सेवा संकल्प का प्लान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा 17 सितंबर से देशभर में ‘सेवा संकल्प अभियान’ चलाएगी. इसकी तैयारियों को लेकर दिल्ली में भाजपा शासित राज्यों के सीएम और मंत्रियों की बैठक होगी.

Written By : पवन कुमार गौड |  Updated at : 02 Sep 2026 10:06 AM (IST)
Preferred Sources

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने और उनके जन्मदिन के मौके पर भारतीय जनता पार्टी देशभर में एक महीने तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान की तैयारी कर रही है. इसकी तैयारियों को लेकर भाजपा और एनडीए शासित राज्यों के चुनिंदा मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों की बुधवार को दिल्ली में बैठक होगी. बैठक भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में उनके आवास पर होगी.

देशभर से भाजपा शासित राज्यों के करीब 25 मंत्री और मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे. बैठक में प्रशिक्षण शिविर के दौरान पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन और अब तक किए गए बड़े कामों की जानकारी दी जाएगी. साथ ही इन उपलब्धियों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा होगी.

देशभर में एक महीने तक चलेगा अभियान

भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से देशभर में एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी. यह अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा. इसका मुख्य फोकस सेवा, जनकल्याण और जनसंपर्क गतिविधियों पर रहेगा. इसके तहत देश के अलग-अलग हिस्सों में सेवा कार्यक्रम और जनसंपर्क अभियान आयोजित किए जाएंगे. भाजपा की कोशिश इन कार्यक्रमों के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बनाने की है.

वडनगर और काशी से निकलेंगी जनसंपर्क यात्राएं

भाजपा अभियान के तहत प्रधानमंत्री मोदी की जन्मभूमि गुजरात के वडनगर और संसदीय क्षेत्र यूपी के काशी यानी वाराणसी से विशेष जनसंपर्क यात्राएं निकालेगी. दोनों शहरों से रवाना होने वाली टीमें देश के अलग-अलग हिस्सों में पहुंचेंगी और लोगों से संवाद करेंगी. पार्टी ने वडनगर से काशी तक यात्रा के साथ-साथ देशभर में व्यापक जनसंपर्क की रणनीति भी तैयार की है.

उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम में होंगे कार्यक्रम

एक महीने के अभियान के दौरान देश की उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम दिशाओं में भी रैलियां और जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. भाजपा का लक्ष्य इन कार्यक्रमों के जरिए देश के अलग-अलग क्षेत्रों और सामाजिक वर्गों तक पहुंच बनाना है. पार्टी इन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन और सेवा कार्यों की जानकारी भी लोगों तक पहुंचाएगी.

रक्तदान और स्वास्थ्य जांच शिविर लगेंगे

सेवा संकल्प अभियान के तहत कई तरह के सेवा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इनमें रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान और स्वास्थ्य जांच शिविर प्रमुख हैं.

इसके अलावा आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के सम्मान समारोह, नुक्कड़ नाटक और चित्रकला प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी. नमो सेवा गाथा के जरिए प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन और उनके सेवा कार्यों से जुड़े पहलुओं को लोगों तक पहुंचाने की योजना है.

युवाओं को जोड़ने की भी तैयारी

भाजपा ने इस अभियान में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया है. इसके लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. राष्ट्रीय युवा पहल चुनौती समेत कई अन्य गतिविधियों के माध्यम से युवाओं को अभियान से जोड़ने की योजना है.

यह भी पढ़िएः तमिलनाडु के 52 मंदिरों में नहीं ले जा सकेंगे स्मार्टफोन, विजय सरकार ने किया बैन

 

About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.
Read More
Published at : 02 Sep 2026 10:06 AM (IST)
Tags :
PM Narendra Modi PM Narendra Modi PM MOdi Birthday PM Modi 25 Years
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
पीएम मोदी का कैसे मनाया जाए जन्मदिन? 25 राज्यों के CM बनाएंगे सेवा संकल्प का प्लान
पीएम मोदी का कैसे मनाया जाए जन्मदिन? 25 राज्यों के CM बनाएंगे सेवा संकल्प का प्लान
इंडिया
तमिलनाडु के 52 मंदिरों में नहीं ले जा सकेंगे स्मार्टफोन, विजय सरकार ने किया बैन
तमिलनाडु के 52 मंदिरों में नहीं ले जा सकेंगे स्मार्टफोन, विजय सरकार ने किया बैन
इंडिया
जाते-जाते कहर बरपा रहा मॉनसून, यूपी-दिल्ली के अलावा कई राज्यों में आज भारी बारिश
जाते-जाते कहर बरपा रहा मॉनसून, यूपी-दिल्ली के अलावा कई राज्यों में आज भारी बारिश
इंडिया
फर्जी टोल वसूली मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, 7 राज्यों में छापेमारी
फर्जी टोल वसूली मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, 7 राज्यों में छापेमारी
Advertisement

वीडियोज

अंकित बालियान हत्याकांड में बड़ा खुलासा !
घर का सपना होगा साकार! लखनऊ में 3600 प्लॉट की लॉटरी
SCO Summit में Shehbaz Sharif की 'नौटंकी'..'नॉनस्टॉप'
पिघलते ग्लेशियर से नेपाल में फिर जलप्रलय का खतरा?
GDP के आंकड़ों के पीछे सच क्या?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश लौटेंगी शेख हसीना! बोलीं- सत्ता के लिए नहीं, 'लोगों के लिए जाऊंगी वापस'
बांग्लादेश लौटेंगी शेख हसीना! बोलीं- सत्ता के लिए नहीं, 'लोगों के लिए जाऊंगी वापस'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में बारिश से बिगड़े हालात, उफान पर नदियां, मंडराया बाढ़ का खतरा
यूपी में बारिश से बिगड़े हालात, उफान पर नदियां, मंडराया बाढ़ का खतरा
विश्व
ईरान के शादी वाले घर में जाकर गिरा अमेरिकी ड्रोन, 5 लोगों की मौत, दर्जनों घायल
ईरान के शादी वाले घर में जाकर गिरा अमेरिकी ड्रोन, 5 लोगों की मौत, दर्जनों घायल
क्रिकेट
टीम इंडिया में अचानक हुए 8 बदलाव, BCCI ने बदल दी आधी से ज्यादा टीम
टीम इंडिया में अचानक हुए 8 बदलाव, BCCI ने बदल दी आधी से ज्यादा टीम
बॉलीवुड
'रानी पद्मावती को कायर नहीं कहा', जौहर विवाद के बाद स्वरा भास्कर ने दी सफाई
'रानी पद्मावती को कायर नहीं कहा', ट्रोलिंग के बाद स्वरा भास्कर ने दी सफाई
विश्व
'होर्मुज पर हमारा कब्जा', ईरान पर अमेरिकी हमलों के बीच ट्रंप का दावा
'होर्मुज पर हमारा कब्जा', ईरान पर अमेरिकी हमलों के बीच ट्रंप का दावा
बिहार
पटना शराब कांड: ये तो LOVE वाला मामला! 4 मौतों के राज से पर्दा उठा
पटना शराब कांड: ये तो LOVE वाला मामला! 4 मौतों के राज से पर्दा उठा
ट्रेंडिंग
खराब सड़क के चलते 11 किमी तक खाट पर ढोया मरीज- भड़के यूजर्स
खराब सड़क के चलते 11 किमी तक खाट पर ढोया मरीज- भड़के यूजर्स
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget