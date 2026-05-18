PM मोदी को मिला ‘ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट’,नॉर्वे का सर्वोच्च सम्मान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के राजा की तरफ से देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक ‘ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट’ से सम्मानित किया गया है.यह सम्मान भारत और नॉर्वे के बीच मजबूत होते द्विपक्षीय संबंधों और रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक माना जा रहा है.

नॉर्वे यह प्रतिष्ठित सम्मान उन विदेशी नेताओं और व्यक्तियों को प्रदान करता है जिन्होंने दोनों देशों के रिश्तों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो. प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती भूमिका, सक्रिय कूटनीति और नॉर्वे के साथ सहयोग को नई दिशा देने के लिए दिया गया.

Oslo: Norway confers its highest honour- Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit on Prime Minister Narendra Modi.



The Grand Cross is the highest grade of the Royal Norwegian Order of Merit. This is the 32nd global honour for PM Modi. pic.twitter.com/D7fB5cEJ9Y — ANI (@ANI) May 18, 2026

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भारत-नॉर्वे के बीच किन मुद्दों पर हुई चर्चा?

सम्मान समारोह के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, ग्रीन एनर्जी, जलवायु परिवर्तन और निवेश जैसे अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई. विशेषज्ञों का मानना है कि यह सम्मान अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की बढ़ती साख और प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति की सक्रियता को दर्शाता है.इस सम्मान के बाद भारत और नॉर्वे के बीच आर्थिक, रणनीतिक और पर्यावरणीय सहयोग और मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है.

PM मोदी को 24 से अधिक अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के कई देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से सम्मानित किया है. 2025-26 तक उन्हें 24 से अधिक अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं, जो वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती भूमिका और कूटनीतिक प्रभाव को दर्शाते हैं. इन सम्मानों को विभिन्न देशों ने भारत के साथ मजबूत रिश्ते, वैश्विक सहयोग, आर्थिक साझेदारी और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय नेतृत्व के लिए प्रदान किया है.

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