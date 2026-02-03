भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर खफा दिखा विपक्ष, वहीं सरकार ने ठहराया सही, जानें किसने-क्या कहा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार देर रात भारत और अमेरिका के बीच डील का ऐलान किया. उन्होंने भारत पर लगाए टैरिफ पर कटौती की है. कई दिनों तक चली बातचीत के बाद इस डील पर सहमति बनी है. अब इस पर देशभर से राजनीतिक नेताओं के बयान सामने आए हैं. किसी ने अच्छा तो किसी ने इसे देशहित में नहीं बताया है. ऐसे में हम आपको उन नेताओं के रिएक्शन साझा कर रहे हैं.

सत्ता पक्ष के नेताओं ने क्या प्रतिक्रिया दी?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा। खुशी है कि अब 'मेड इन इंडिया' प्रोडक्ट्स पर टैरिफ 18% कम हो जाएगा. इस शानदार घोषणा के लिए भारत के 1.4 अरब लोगों की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत-बहुत धन्यवाद. जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ काम करते हैं, तो इससे हमारे लोगों को फायदा होता है और आपसी फायदे वाले सहयोग के लिए अपार अवसर खुलते हैं. वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व बहुत ज़रूरी है. भारत शांति के लिए उनके प्रयासों का पूरा समर्थन करता है. मैं अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं.'

रविशंकर प्रसाद ने कहा, 'अमेरिका द्वारा मेड इन इंडिया उत्पादों पर टैरिफ घटाकर 18 प्रतिशत किया जाना भारतीय उद्योग, MSMEs, युवाओं और किसानों के लिए नए वैश्विक अवसरों के द्वार खोलेगा, जिससे दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक साझेदारी और साझा विकास का मार्ग प्रशस्त होगा'

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, 'भारत-अमेरिका संबंधों के लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि एक ऐतिहासिक व्यापार समझौता फाइनल हो गया है, जिससे टैरिफ काफी कम होकर 18% हो गया है और गहरे और बड़े आर्थिक सहयोग का एक नया अध्याय शुरू हुआ है.'

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, 'भारत-अमेरिका संबंधों के लिए यह एक बड़ा दिन है क्योंकि ट्रेड डील 18% की काफी कम टैरिफ दर पर फाइनल हो गई है, जिससे मजबूत व्यापार संबंधों और आपसी विकास का रास्ता साफ हो गया है.'

जे.पी नड्डा ने कहा, 'कल देर रात, अमेरिकी राष्ट्रपति ने टैरिफ पर ट्वीट किया और पीएम मोदी को सच्चा दोस्त बताया. इसके बाद, पीएम ने ट्वीट करके अमेरिकी राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया और व्यापार के बारे में बात की. सरकार इस व्यापार समझौते पर खुद से एक बयान जारी करेगी और इस पर चर्चा भी करेगी.'

विपक्षी नेताओं ने डील पर क्या प्रतिक्रिया दी?