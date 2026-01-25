हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
PM Modi Letter: 'उत्सव बने पहला वोट...', प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर युवाओं के नाम लिखा खास लेटर

PM Modi Letter: 'उत्सव बने पहला वोट...', प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर युवाओं के नाम लिखा खास लेटर

राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर पीएम मोदी ने MY Bharat वॉलंटियर्स को पत्र लिखकर पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं के उत्सव को सामूहिक रूप से मनाने का आह्वान किया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 25 Jan 2026 11:06 AM (IST)
Preferred Sources

राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों, खासकर युवाओं को लोकतंत्र से जोड़ने वाला एक प्रेरक संदेश दिया है. प्रधानमंत्री ने कहा कि मतदाता बनना केवल एक संवैधानिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह गर्व और उत्सव का विषय होना चाहिए. उनका मानना है कि जब कोई युवा पहली बार वोटर बनता है, तो उस पल को समाज और परिवार के साथ खुशी से मनाया जाना चाहिए. प्रधानमंत्री मोदी ने यह संदेश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया. उन्होंने बताया कि उन्होंने MY Bharat से जुड़े स्वयंसेवकों को एक विशेष पत्र लिखा है, जिसमें युवाओं के पहले मतदान अनुभव को यादगार बनाने की अपील की गई है.

पीएम मोदी ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र केवल जनसंख्या के कारण नहीं कहा जाता, बल्कि इसकी गहरी लोकतांत्रिक परंपराओं के कारण भी यह पहचान बनी है. उन्होंने कहा कि भारत को लोकतंत्र की जननी माना जाता है, जहां संवाद, बहस और जनभागीदारी सदियों से सामाजिक जीवन का हिस्सा रही है प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि देश में पहले आम चुनाव 1951 में हुए थे. इसके बाद हर चुनाव ने यह साबित किया कि भारत का लोकतंत्र लगातार मजबूत होता गया है. उन्होंने कहा कि हर चुनाव भारतीय समाज की लोकतांत्रिक चेतना को दर्शाता है.

मतदाता बनना क्यों है बड़ी जिम्मेदारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि मतदान केवल अधिकार नहीं, बल्कि देश के भविष्य को तय करने की जिम्मेदारी भी है. उन्होंने कहा कि मतदाता लोकतंत्र की आत्मा होता है. उंगली पर लगने वाली अमिट स्याही केवल एक निशान नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रतीक है कि देश का नागरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले रहा है. पीएम मोदी के अनुसार, एक वोट देश की दिशा बदलने की ताकत रखता है. इसलिए हर नागरिक को अपने मताधिकार का समझदारी से उपयोग करना चाहिए.

पहली बार वोटर बनने पर खुशी मनाने की अपील

प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि जब कोई युवा पहली बार वोटर बनता है, तो यह उसके जीवन का महत्वपूर्ण क्षण होता है. इस अवसर को घर, मोहल्ले या समाज में खुशी के साथ मनाया जाना चाहिए, ताकि युवा को यह एहसास हो कि उसकी भूमिका देश के लिए कितनी महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि इस तरह के छोटे-छोटे प्रयास युवाओं में लोकतंत्र के प्रति सम्मान और जुड़ाव को मजबूत करते हैं.

स्कूल और कॉलेज निभाएं अहम भूमिका

राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 के संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी ने स्कूलों और कॉलेजों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थान लोकतांत्रिक मूल्यों की नींव तैयार करते हैं. यदि वहीं से युवाओं को मतदान और नागरिक जिम्मेदारियों का महत्व समझाया जाए, तो लोकतंत्र और अधिक मजबूत होगा. उन्होंने सुझाव दिया कि शिक्षण संस्थानों को मतदाता पंजीकरण अभियान में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, ताकि कोई भी पात्र युवा मतदान के अधिकार से वंचित न रह जाए.

हर परिस्थिति में मतदान करता भारत

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के नागरिक चाहे पहाड़ों में रहते हों, द्वीपों पर हों या दूर-दराज के इलाकों में, वे हर हाल में मतदान करते हैं. यह भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है. उन्होंने इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बताया.

नारी शक्ति और युवा सहभागिता पर जोर

पीएम मोदी ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने में नारी शक्ति और युवा वर्ग की भूमिका लगातार बढ़ रही है. खासकर युवा महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और सशक्त बनाया है. उन्होंने युवाओं से MY Bharat प्लेटफॉर्म से जुड़कर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी करने की अपील की.

Published at : 25 Jan 2026 11:06 AM (IST)
Embed widget