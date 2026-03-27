7000 पुलिसकर्मी, 300 CCTV... PM मोदी करेंगे जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन, 11200 करोड़ की लागत से हुआ तैयार
Jewar Airport Inauguration: विधायक धीरेंद्र सिंह ने कहा कि पीएम मोदी शनिवार सुबह करीब साढ़े 10 बजे जेवर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे. इसके बाद वे 11.30 बजे से 12 बजे के बीच कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार (28 मार्च, 2026) को उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज-1 का उद्घाटन करेंगे. एयरपोर्ट के फेज-1 को करीब 11,200 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया गया है. एयरपोर्ट के उद्घाटन समारोह के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है.
न्यूज एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक, पीएम मोदी सुबह करीब साढ़े 11 से 12 बजे के बीच जेवर में उद्घाटन समारोह स्थल पर पहुंचेंगे. एयरपोर्ट के उद्घाटन समारोह में सुरक्षा के लिए 7,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. 300 सीसीटीवी कैमरों से पूरे आयोजन की निगरानी की जाएगी. इसके अलावा, शनिवार (28 मार्च, 2026) को सुबह 7 बजे से 11 बजे तक नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पर मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी.
CM योगी तैयारियों की कर सकते हैं समीक्षा
रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार (27 मार्च, 2026) की शाम में जेवर एयरपोर्ट पर पहुंचकर उद्घाटन समारोह की तैयारियों का निरीक्षण और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे.
क्या है पीएम मोदी का पूरा शेड्यूल?
जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन समारोह के संबंध में स्थानीय विधायक धीरेंद्र सिंह ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से कहा कि पीएम मोदी कल शनिवार (28 मार्च) को सुबह करीब साढ़े 10 बजे जेवर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे. एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद पीएम मोदी हैलीपेड से सीधे टर्मिनल बिल्डिंग में पहुंचेंगे और वहां का निरीक्षण करेंगे. इसके बाद प्रधानमंत्री करीब 11.30 बजे से 12 बजे के बीच कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे, जो टर्मिनल के पास बनाया गया है.
एयरपोर्ट से हरियाणा के लोगों का भी होगा फायदाः ब्रजेश सिंह
कार्यक्रम की तैयारियों की जायजा लेने पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह ने कहा, ‘यह राज्य के लोगों का सौभाग्य है कि शनिवार (28 मार्च) को गौतम बुद्ध नगर जिले में एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है. सिर्फ गौतम बुद्ध नगर के निवासी ही नहीं, आसपास के क्षेत्रों के लोग कार्यक्रम में आने के लिए उत्सुक हैं. भाजपा के कार्यकर्ता कार्यक्रम के आयोजन में लगे हैं.’
उन्होंने कहा, ‘पीएम नरेंद्र मोदी जो कहते हैं, उसे पूरा करते हैं. जिसका शिलान्यास पीएम मोदी करते हैं, उसका उद्घाटन भी वही करते हैं. यह एक बड़ा प्रोजेक्ट है और शनिवार को इसके सिर्फ पहले चरण का उद्घाटन होगा. जब एयरपोर्ट के सभी चरण पूरे हो जाएंगे तब यह एयरपोर्ट एक विशाल रूप लेगा, जिसका फायदा हरियाणा के लोगों को भी मिलेगा.’
यह भी पढ़ेंः भारत फिर खरीदेगा रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम, DAC ने दी मंजूरी, चीन-पाकिस्तान की बढ़ेगी टेंशन!
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL