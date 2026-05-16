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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापांच देशों की यात्रा से लौटकर PM मोदी करेंगे मंत्रिपरिषद की बैठक, मंत्रियों से लेंगे दो सालों के काम का रिपोर्ट कार्ड

पांच देशों की यात्रा से लौटकर PM मोदी करेंगे मंत्रिपरिषद की बैठक, मंत्रियों से लेंगे दो सालों के काम का रिपोर्ट कार्ड

Modi Government: बैठक में सभी मंत्रालय अपने विभागों की उपलब्धि, योजनाओं की प्रगति और फ्यूचर प्लान का ब्यौरा देंगे. सरकार की प्रमुख योजनाओं के असर और उनके क्रियान्वयन की स्थिति पर भी चर्चा हो सकती है.

By : पवन कुमार गौड | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 16 May 2026 06:49 PM (IST)
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  • संभावित फेरबदल और जनसंपर्क अभियान पर चर्चा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते बुधवार (20 मई, 2026) को अपने पांच देशों की यात्रा को खत्म कर भारत लौटने वाले है. इसके अगले ही दिन यानी गुरुवार (21 मई, 2026) को पीएम मोदी मंत्रिपरिषद की बैठक करेंगे. मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के दो साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है.

इस बैठक में सभी 72 मंत्री, जिसमें कैबिनेट, राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्यमंत्री शामिल होंगे. इस बैठक में सरकार के दो साल के कार्यकाल की समीक्षा की जाएगी. इसके अलावा, मोदी सरकार के 12 सालों में किए गए कामों के प्रचार की रुपरेखा भी तैयार की जाएगी.

तीसरे कार्यकाल के दो साल के कामों की होगी समीक्षा

मंत्रिपरिषद की बैठक में पिछले दो साल के दौरान सरकार के अलग विभागों के कामकाज की विस्तृत समीक्षा की जाएगी. बैठक में सभी मंत्रालय अपने-अपने विभागों की उपलब्धियों, योजनाओं की प्रगति और फ्यूचर प्लान का विस्तृत ब्यौरा देंगे. सरकार की प्रमुख योजनाओं के जमीनी असर और उनके क्रियान्वयन की स्थिति पर भी चर्चा हो सकती है. इसके साथ-साथ सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को लेकर क्या स्थिति है, उसको लेकर भी चर्चा होगी. 

यह भी पढ़ेंः 'हालात अच्छे नहीं हुए तो खत्म हो सकता सब कुछ', ऊर्जा संकट को लेकर पीएम मोदी ने चेताया

बैठक को लेकर लगाई जा रही कई तरह की अटकलें

इसके साथ, मोदी सरकार के 12 साल भी पूरे होंगे, तो ऐसे में सरकार के बड़े 12 कामों को लेकर लिस्ट भी तैयार की जा रही है, जिनसे देश की छवि मजबूत हुई हो, देश की जनता के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया हो और जनसरोकार से जुड़ा हो. इसके अलावा, इस बैठक को लेकर राजनीतिक हलकों में भी गंभीर चर्चा हो रही है, क्योंकि इसे संभावित कैबिनेट फेरबदल से जोड़कर देखा जा रहा है. ऐसे में 21 मई की बैठक को सरकार के प्रदर्शन मूल्यांकन और भविष्य की राजनीतिक रणनीति के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है.

बैठक के बाद सरकार चलाएगी जनसंपर्क अभियान

मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद सरकार और बीजेपी बड़े जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करने की तैयारी कर रही है. जनसंपर्क अभियान के जरिए पार्टी जनता के बीच जाएगी और सरकार की योजनाओं के प्रचार के जरिए सरकार की उपलब्धियों को गिनाएगी. साथ ही उन लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, जो अब तक इससे नहीं जुड़ पाए हैं.

यह भी पढे़ंः NEET पेपर लीक मामले में ताबड़तोड़ एक्शन, प्रोफेसर कुलकर्णी के अलावा CBI के निशाने पर कौन-कौन?

About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.
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Published at : 16 May 2026 06:49 PM (IST)
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PM Modi NARENDRA MODI MODI GOVERNMENT
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