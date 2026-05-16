Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom संभावित फेरबदल और जनसंपर्क अभियान पर चर्चा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते बुधवार (20 मई, 2026) को अपने पांच देशों की यात्रा को खत्म कर भारत लौटने वाले है. इसके अगले ही दिन यानी गुरुवार (21 मई, 2026) को पीएम मोदी मंत्रिपरिषद की बैठक करेंगे. मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के दो साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है.

इस बैठक में सभी 72 मंत्री, जिसमें कैबिनेट, राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्यमंत्री शामिल होंगे. इस बैठक में सरकार के दो साल के कार्यकाल की समीक्षा की जाएगी. इसके अलावा, मोदी सरकार के 12 सालों में किए गए कामों के प्रचार की रुपरेखा भी तैयार की जाएगी.

तीसरे कार्यकाल के दो साल के कामों की होगी समीक्षा

मंत्रिपरिषद की बैठक में पिछले दो साल के दौरान सरकार के अलग विभागों के कामकाज की विस्तृत समीक्षा की जाएगी. बैठक में सभी मंत्रालय अपने-अपने विभागों की उपलब्धियों, योजनाओं की प्रगति और फ्यूचर प्लान का विस्तृत ब्यौरा देंगे. सरकार की प्रमुख योजनाओं के जमीनी असर और उनके क्रियान्वयन की स्थिति पर भी चर्चा हो सकती है. इसके साथ-साथ सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को लेकर क्या स्थिति है, उसको लेकर भी चर्चा होगी.

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बैठक को लेकर लगाई जा रही कई तरह की अटकलें

इसके साथ, मोदी सरकार के 12 साल भी पूरे होंगे, तो ऐसे में सरकार के बड़े 12 कामों को लेकर लिस्ट भी तैयार की जा रही है, जिनसे देश की छवि मजबूत हुई हो, देश की जनता के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया हो और जनसरोकार से जुड़ा हो. इसके अलावा, इस बैठक को लेकर राजनीतिक हलकों में भी गंभीर चर्चा हो रही है, क्योंकि इसे संभावित कैबिनेट फेरबदल से जोड़कर देखा जा रहा है. ऐसे में 21 मई की बैठक को सरकार के प्रदर्शन मूल्यांकन और भविष्य की राजनीतिक रणनीति के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है.

बैठक के बाद सरकार चलाएगी जनसंपर्क अभियान

मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद सरकार और बीजेपी बड़े जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करने की तैयारी कर रही है. जनसंपर्क अभियान के जरिए पार्टी जनता के बीच जाएगी और सरकार की योजनाओं के प्रचार के जरिए सरकार की उपलब्धियों को गिनाएगी. साथ ही उन लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, जो अब तक इससे नहीं जुड़ पाए हैं.

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