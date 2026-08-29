Video: PM मोदी को उज्बेक युवाओं ने हिंदी में भेजा मैसेज, ‘हम बेसब्री से...’

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom युवाओं ने हिंदी में पीएम का स्वागत कर अपना उत्साह दिखाया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार (29 अगस्त, 2026) को उज्बेकिस्तान के दो दिवसीय राजकीय दौरे के लिए ताशकंद की यात्रा पर जाने वाले हैं, लेकिन यात्रा पर जाने से पहले पीएम मोदी ने उज्बेकिस्तान के युवाओं का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें कई उज्बेक युवाओं-युवतियों ने उनके ताशकंद में स्वागत के लिए हिंदी भाषा में संदेश दिया है. वीडियो में उज्बेक युवाओं ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ताशकंद में आपका स्वागत है. हम बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं.

पीएम मोदी ने उज्बेक युवाओं के इस वीडियो की सराहना करते हुए कहा कि मुझे यह देखकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि उज्बेकिस्तान के मेरे युवा दोस्तों ने इस वीडियो के जरिए अपना उस्साह कितनी खूबसूरती से व्यक्त किया है.

प्रधानमंत्री ने X पोस्ट में शेयर किया वीडियो

प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार (29 अगस्त, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उज्बेक युवाओं का वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे पीएम मोदी को उज्बेकिस्तान की यात्रा पर आने के लिए स्वागत संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं. विशेष बात यह है कि उज्बेक युवाओं ने प्रधानमंत्री के नाम स्वागत संदेश हिंदी भाषा में दिया है. जिसकी पीएम मोदी ने सराहना की है.

As I am about to begin my Uzbekistan visit, I am very happy to see the enthusiasm of my young friends from Uzbekistan, beautifully expressed in this video.



What makes it even more special is the fact that they did it in Hindi and they did it so well! pic.twitter.com/7OReBVEfDB — Narendra Modi (@narendramodi) August 29, 2026

उन्होंने कहा, ‘मैं उज्बेकिस्तान की अपनी यात्रा की शुरुआत करने जा रहा हूं और मुझे यह देखकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि उज्बेकिस्तान के मेरे युवा दोस्तों ने इस वीडियो के जरिए अपना उत्साह कितनी खूबसूरती से व्यक्त किया है.’ उन्होंने आगे कहा, ‘इसे और भी ज्यादा खास बनाने वाली बात यह है कि उन्होंने यह हिंदी भाषा में किया है और बहुत ही शानदार तरीके से किया है.’

क्यों महत्वपूर्ण है पीएम मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा?

विदेश मंत्रालय ने पीएम मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा पर कहा, ‘प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति महामहिम शवकत मिर्जियोयेव के निमंत्रम पर ताशकंद का राजकीय दौरा करेंगे. यह प्रधानमंत्री मोदी की चौथी उज्बेकिस्तान यात्रा है. इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी उज्बेक राष्ट्रपति के साथ डेलिगेशन लेवल पर बातचीत करेंगे, जिसमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा की जाएगी.

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