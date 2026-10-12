लेह एयरपोर्ट को मिलेगी नए टर्मिनल की सौगात, PM 15 अक्टूबर को करेंगे उद्घाटन

लद्दाख के लेह एयरपोर्ट पर नई टर्मिनल बिल्डिंग तैयार है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अक्टूबर को लेह, लद्दाख के कुशोक बकुला रिम्पोचे (KBR) एयरपोर्ट पर बनी इस नई टर्मिनल बिल्डिंग का वर्चुअल उद्घाटन कर सकते हैं. जमीन पर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और बस समय को लेकर आखिरी मंजूरी का इंतजार है.

लद्दाख प्रशासन के भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार, इस बड़े कार्यक्रम से पहले लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने तैयारी का जायजा लेने के लिए साइट का बारीकी से निरीक्षण किया. दौरे के दौरान, मुख्य सचिव ने नए टर्मिनल के अलग-अलग हिस्सों का निरीक्षण किया, जिनमें डिपार्चर लाउंज, अराइवल लाउंज, वेटिंग एरिया, फ्रिस्किंग एरिया, फूड लाउंज और यात्रियों के लिए दूसरी सुविधाएं शामिल हैं. उन्होंने टर्मिनल की कुल तैयारियों का जायजा लिया और सुविधा को पूरी तरह चालू करने के लिए बचे हुए कामों की प्रगति का आंकलन किया.

सरकारी सूत्रों का कहना है कि सभी स्ट्रक्चरल और ऑपरेशनल तैयारियां सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी हैं, और उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के उद्घाटन के तुरंत बाद टर्मिनल यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा. एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) द्वारा ₹600 करोड़ से ज्यादा की लागत से विकसित इस नई सुविधा में बड़े अपग्रेड किए गए हैं, जिससे एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ गई है.

35 लाख यात्री सालाना पहुंच सकेंगे

23,000 वर्ग मीटर में फैले तीन-लेवल वाले इस नए टर्मिनल को सालाना 35 लाख (3.5 मिलियन) यात्रियों को संभालने और रोजाना 54 उड़ानों को संभालने की क्षमता के साथ डिजाइन किया गया है. अपग्रेड किए गए टर्मिनल में आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं, जिनमें 20 चेक-इन काउंटर, इनलाइन बैगेज हैंडलिंग सिस्टम, दो कैरोसेल, 15 लिफ्ट और 12 एस्केलेटर शामिल हैं.

सस्टेनेबल इंजीनियरिंग का उदाहरण बनने के लिए डिजाइन किए गए इस नए एयरपोर्ट टर्मिनल में 700 kWp का रूफटॉप सोलर प्लांट है और भारत में पहली बार जीरो से कम तापमान वाली सर्दियों में हीटिंग के लिए जियोथर्मल टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है.

पुराना टर्मिनल को तोड़ा जाएगा

अधिकारियों ने बताया कि विस्तार योजना के दूसरे चरण (Phase-2) के तहत, उद्घाटन के बाद पुराने टर्मिनल को गिरा दिया जाएगा. ताकि एप्रन का विस्तार किया जा सके और तीन एयरोब्रिज व चार एयरक्राफ्ट पार्किंग बे जोड़े जा सकें. 11 अगस्त को, विपक्ष केंद्र, प्रदेश के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने लेह के कुशोक बकुला रिमपोचे हवाईअड्डे पर नए टर्मिनल भवन के निर्माण और नुब्रा के थॉइस हवाईअड्डे से सिविल फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने की प्रगति की समीक्षा के लिए एक बैठक की राष्ट्रपति की थी.

बैठक के दौरान, एएआई के एयरपोर्ट डायरेक्टर और जनरल मैनेजर (प्रोजेक्ट्स) ए. उमाशंकर ने बताया कि सचिवालय निर्माण कार्य 15 सितंबर, 2026 तक पूरा होने की उम्मीद जतायी गयी थी और अब नई टर्मिनल बिल्डिंग जो अधिक यात्रियों को प्रशिक्षित करने में सक्षम होगी आम जनता को समर्पित हो जायेगी.