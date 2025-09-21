हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाPM Modi Address Nation: 'भारत की ग्रोथ स्टोरी को तेजी से आगे बढ़ाएंगे GST सुधार', राष्ट्र के नाम संबोधन में बोले पीएम मोदी

PM Modi Address Nation: 'भारत की ग्रोथ स्टोरी को तेजी से आगे बढ़ाएंगे GST सुधार', राष्ट्र के नाम संबोधन में बोले पीएम मोदी

PM Modi Address Nation: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि त्योहार के इस सीजन में देश के सभी परिवारों का भला होने जा रहा है. यह भारत की ग्रोथ स्टोरी को तेजी से आगे बढ़ाएगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 21 Sep 2025 06:29 PM (IST)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार (21 सितंबर, 2025) को देश के नाम अपने संबोधन की शुरुआत में सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं और बधाई दी. देश के नाम संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘कल सोमवार (22 सितंबर, 2025) से शक्ति की उपासना का पर्व नवरात्रि आरंभ हो रहा है. आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं. कल से देश आत्मनिर्भर भारत की और महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहा है. कल से जीएसटी सुधार का कदम शुरू होने जा रहा है. यह बचत उत्सव है.’

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘त्योहार के इस सीजन में देश के सभी परिवारों का भला होने जा रहा है. यह भारत की ग्रोथ स्टोरी को तेजी से आगे बढ़ाएगी. GST सुधारों का यह निर्णय आत्मनिर्भर भारत के परिप्रेक्ष्य में एक बड़ा कदम है. जीएसटी सुधार से देश के सभी वर्गों को फायदा होने जा रहा है.’

पूर्व में लोगों को व्यापक टैक्स प्रणाली में टैक्स लगते थे- पीएम मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘पहले की टैक्स प्रणाली में तरह तरह के टैक्स लगते थे उससे देश के आम नागरिक का नुकसान होता था. हमने जनहित में देशहित में जीएसटी को अमल में लाया. अब देश दर्जनों टैक्स के जाल से मुक्त हो गया है. अब वन नेशन वन टैक्स का सपना आकर हो गया है.’

GST बचत उत्सव से लोगों को होगा फायदा- पीएम मोदी

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘जीएसटी बचत उत्सव लोगों की बचत बढ़ेगी और अधिक खरीदारी कर पाएंगे. जीएसटी बचत उत्सव से देश के मध्यम वर्ग, महिला, छात्र, उद्यमी, निवेश को आकर्षक बनाएंगे.’ उन्होंने कहा, ‘यह एक तरह का नेक्स्ट जनरेशन का रिफार्म है. देश की जरूरत के हिसाब से हमने रिफार्म किया है. ये सुधार भारत के विकास की कहानी को गति देंगे, व्यापार को आसान बनाएंगे, निवेश को अधिक आकर्षक बनाएंगे और हर राज्य को विकास की दौड़ में समान भागीदार बनाएंगे.’

हम नागरिक देवो भवः के मंत्र के साथ बढ़ रहे आगे- पीएम मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘हम नागरिक देवो भवः के जिस मंत्र से आगे बढ़ रहे हैं उसकी साफ झलक इन जीएसटी रिफार्म में दिख रही है. विकसित भारत के लक्ष्य पर पहुंचने के लिए हमें आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ना होगा. देश की वर्तमान जरुरतों और भविष्य के सपनों को देखते हुए GST के ये नए रिफॉर्म्स लागू हो रहे हैं. अब सिर्फ 5 परसेंट और 18 परसेंट के ही टैक्स स्लैब रहेंगे.’

पीएम मोदी ने स्वदेशी के मंत्र पर दिया जोर

उन्होंने कहा, ‘जो देश के लोगों की जरुरत का है, जो हम देश में ही बना सकते हैं, वो हमें देश में ही बनाना चाहिए. देश की स्वतंत्रता को जैसे स्वदेशी के मंत्र से ताकत मिली, वैसे ही देश की समृद्धि को भी स्वदेशी के मंत्र से ही शक्ति मिलेगी. GST कम होने से अब देश के नागरिकों के लिए अपने सपने पूरे करना और आसान होगा. दुनिया में भारत के प्रोडक्ट्स का नाम हो हमें इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना होगा.’

उन्होंने कहा, ‘हमें विदेशी चीजों से मुक्ति पानी होगी, हमें वही सामान खरीदना चाहिए जो मेड इन इंडिया हो. हमें स्वदेशी के मंत्र के साथ आगे बढ़ना होगा. हमें गर्व से कहना होगा की हम स्वदेशी ही खरीदेंगे. तभी हमारा देश तेजी से आगे बढ़ेगा और हमारा आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा. भारत का हर राज्य विकसित होगा और भारत विकसित होगा.’

Published at : 21 Sep 2025 05:24 PM (IST)
Tags :
Navratra PM Modi INDIA NARENDRA MODI GST 2.0
