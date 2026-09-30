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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाPM मोदी ने की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से बात, वैश्विक शांति-ऊर्जा समेत हुई इन मुद्दों पर चर्चा

PM मोदी ने की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से बात, वैश्विक शांति-ऊर्जा समेत हुई इन मुद्दों पर चर्चा

पीएम मोदी ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बातचीत में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, अहम टेक्नोलॉजी और अन्य क्षेत्रों में अपने आपसी सहयोग की समीक्षा की गई.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 30 Sep 2026 07:57 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पर बात की. दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा और ऊर्जा के मुद्दे पर बात हुई. पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर बताया, 'राष्ट्रपति ट्रंप के साथ सार्थक बातचीत हुई. हमने व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, अहम टेक्नोलॉजी और अन्य क्षेत्रों में अपने आपसी सहयोग की समीक्षा की. हम अपनी व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए करीबी संपर्क बनाए रखने पर सहमत हुए. हमने क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया, जिसमें वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए चल रहे प्रयास भी शामिल हैं.'

पीएम मोदी और ट्रंप के बीच ये ऐसे समय में हुई है जब दोनों देश ग्लोबल सप्लाई चेन, डिफेंस टेक्नोलॉजी के संयुक्त विकास, एआई, स्वच्छ और पारंपरिक ऊर्जा व्यापार में अपनी निर्भरता बढ़ा रहे हैं. यह बातचीत आने वाले समय में दोनों देशों के बीच ट्रेड टॉक को नई दिशा देने के लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है.

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ट्रंप के इस फैसले से भारत-अमेरिका व्यापारिक संबंधों पर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं. 30 दिनों में लागू होने वाला यह कानून अमेरिकी प्रशासन को उन देशों से आने वाले सामानों पर 100 फीसदी तक का टैरिफ लगाने का अधिकार देता है जो रूस से कच्चा तेल या गैस खरीदते हैं. इसके अलावा, यह रूस के ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों और प्रतिबंधों से बचने में मदद करने वाली संस्थाओं और शैडो फ्लीट पर भी सख्त प्रतिबंध लगाता है. चूंकि भारत और चीन रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदारों में शामिल हैं, इसलिए उन पर इस कदम का सबसे अधिक जोखिम है. हालांकि, कानून में स्पष्ट रूप से किसी देश का नाम नहीं दिया गया है.

भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा और सस्ती आपूर्ति का हवाला देते हुए हमेशा रूसी तेल की खरीद का बचाव किया है और साथ ही अमेरिका को आगाह किया है कि इस तरह के नए टैरिफ दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं. वहीं, इस कानून में उन देशों को गैस संबंधी शुल्कों से छूट का प्रावधान भी दिया गया है, जिनका रूसी गैस आयात रूस के कुल निर्यात के 15 फीसदी से कम रहा हो और जिन्होंने इस आयात को कम करने के लिए ठोस और महत्वपूर्ण कदम उठाए हों.

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
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Published at : 30 Sep 2026 07:27 PM (IST)
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