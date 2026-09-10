पीएम मोदी और जर्मन चांसलर के बीच फोन पर बात, द्विपक्षीय संबंधों पर जोर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने फोन पर बात की. इसके बाद पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि भारत और जर्मनी के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के अवसर पर दोनों देशों के बीच शीर्ष स्तर पर एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक चर्चा हुई. जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ हुई इस बातचीत में दोनों देशों ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को और अधिक गहरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई.

डिफेंस ट्रेड के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति

पीएम मोदी ने बताया, 'व्यापार और निवेश, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, एडवांस टेक्नोलॉजी और टैलेंट मोबिलिटी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी है. जर्मनी, यूरोप के साथ भारत के संबंधों का एक अहम स्तंभ है और वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार है. हम मिलकर अपने देशों के लोगों के फायदे के लिए अपनी आग की रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करते रहेंगे.'

भारत-जर्मनी डील सबमरीन

भारत और जर्मनी के बीच इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में सहयोग को नई दिशा देने के उद्देश्य से जुलाई 2026 में इंडो-जर्मन चैंबर ऑफ कॉमर्स (IGCC) ने इंडस्ट्री डायलॉग 2026 का आयोजन किया था. इसमें एआई, ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई थी. पिछले महीने भारत और जर्मनी के बीच सबमरीन डील की खबर आई थी.

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक यह समझौता लगभग 8 अरब यूरो (90,000 करोड़ रुपये से ज्यादा) का है, जिसके तहत भारतीय नौसेना के लिए भारत में ही अगली पीढ़ी की 6 पारंपरिक पनडुब्बियां बनाई जाएंगी. इन पनडुब्बियों को भारत में बनाया जाएगा. मुंबई की मजगांव डॉक (MDL) कंपनी और जर्मनी की थिसेनक्रुप (TKMS) कंपनी आपस में मिलकर इन्हें बनाएंगी.

जर्मनी यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसका हर साल 50 बिलियन डॉलर से ज्यादा का ट्रेड वॉल्यूम है. यह बिजनेस के लिहाज से भारत के सबसे जरूरी साझेदारों में से एक है. भारत और जर्मनी अपनी द्विपक्षीय साझेदारी के तहत रणनीतिक, आर्थिक, तकनीकी और कूटनीतिक क्षेत्रों में सहयोग को लगातार मजबूत कर रहे हैं.