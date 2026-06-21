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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया45 मिनट तक दिल्ली एयरपोर्ट पर रुके रहे PM मोदी, NEET एग्जाम की वजह से लिया फैसला

45 मिनट तक दिल्ली एयरपोर्ट पर रुके रहे PM मोदी, NEET एग्जाम की वजह से लिया फैसला

दोपहर 2 बजे नीट परीक्षा शुरू होनी थी. विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए प्रधानमंत्री ने 2 बजे परीक्षा शुरू होने के बाद ही अपने आवास के लिए प्रस्थान किया.

Written By : विशाल पाण्डेय |  Edited By: कार्तिक सागर |  Updated at : 21 Jun 2026 03:58 PM (IST)
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PM Modi Delhi Airport Halt: 21 जून को यानी आज दिल्ली एयरपोर्ट पर दोपहर 1:15 बजे पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत अपने आवास के लिए रवाना होने के बजाय एयरपोर्ट पर ही प्रतीक्षा करने का फैलला लिया. दोपहर 2 बजे नीट परीक्षा शुरू होनी थी. परीक्षार्थियों को एग्जाम सेंटर तक पहुंचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो और ट्रैफिक प्रभावित न हो, इसके लिए प्रधानमंत्री ने 2 बजे परीक्षा शुरू होने के बाद ही अपने आवास के लिए रवाना हुए.

PM मोदी के काफिले के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट होता है जरूरी

अधिकारियों की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, पीएम मोदी ने यह फैसला इसलिए लिया, क्योंकि इस अहम समय में दिल्ली का ट्रैफिक किसी भी तरह से बाधित न हो. खासकर ऐसे समय, जब बड़ी की संख्या में बच्चे परीक्षा केंद्रों की तरफ से जा रहे हों. पीएम मोदी ने के काफिले की आवाजाही के लिए अक्सर तय रास्तों पर ट्रैफिक मैनेजमेंट और अस्थायी पाबंदियों की जरूरत होती है. 

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पेपर लीक के बाद हो रहा री-एग्जाम 

ऐसे में पीएम मोदी ने किसी भी तरह से छात्रों पर असर पड़ने जैसी रुकावट से बचने की कोशिश की. वहीं, इस परीक्षा की अहमयित इसलिए भी थी, क्योंकि पेपर लीक होने के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया था. इस बार नीट यूजी की दोबारा परीक्षा देशभर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के तहत आयोजित की जा रही है. 

22 लाख छात्र दे रहे परीक्षा
भारत में तकरीबन 5,440 सेंटर, और विदेशों में 14 केंद्रों पर 22 लाख से ज्यादा कैंडिडेट के शामिल होने के साथ एनटीए ने नीट यूजी के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं. 

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About the author विशाल पाण्डेय

पत्रकारिता के क्षेत्र में 12 साल से सक्रिय, सितंबर 2024 में ABP News के साथ जुड़े. विदेश मंत्रालय, संसद भवन, भारतीय राजनीति कवर करते हैं. यूपी की राजनीति को बहुत करीब से फॉलो करते हैं. ग्राउंड रिपोर्ट और स्पेशल स्टोरी पर फोकस. हाल ही में इजरायल वॉर डायरी पुस्तक भी लिखी है.
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Published at : 21 Jun 2026 03:13 PM (IST)
Tags :
Delhi Airport NEET Exam NARENDRA MODI DELHI
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