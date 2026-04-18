'लटकाना, अटकाना इनका काम', एंटी रिफॉर्म बता कांग्रेस पर बरसे PM मोदी, गिनाई विरोध की लिस्ट

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाPM Modi Speech: 'लटकाना, अटकाना इनका काम', एंटी रिफॉर्म बता कांग्रेस पर बरसे PM मोदी, गिनाई विरोध की पूरी लिस्ट

PM Modi Speech: 'लटकाना, अटकाना इनका काम', एंटी रिफॉर्म बता कांग्रेस पर बरसे PM मोदी, गिनाई विरोध की पूरी लिस्ट

PM Modi Speech: PM मोदी ने कहा कि कभी संख्या या कभी अन्य तरीक से कांग्रेस और उसके साथियों ने देश को गुमराह करने की कोशिश की. ऐसा करके इन्होंने देश की नारी शक्ति के सामने अपना असली चेहरा दिखा दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 18 Apr 2026 10:29 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • नारी शक्ति नहीं भूलेगी संसद में आरक्षण रोकने का जश्न।

PM Modi Speech: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार (17 अप्रैल, 2026) को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के पारित न होने को लेकर शनिवार (18 अप्रैल, 2026) को देश में अपना संबोधन दिया. उन्होंने लोकसभा में बिल पारित न होने के लिए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस (TMC), डीएमके समेत सभी विपक्षी दलों को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने कहा कि देश की नारी शक्ति ने कांग्रेस और उसके सभी सहयोगियों को चेहरे देख लिए हैं. उनका मुखौटा उतर चुका है. पीएम ने कहा कि कांग्रेस का काम देश के विकास को लटकाना और अटकाना है.

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बोले पीएम मोदी

उन्होंने इस दौरान कांग्रेस पार्टी पर भी तीखा निशाना साधा. पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस महिला आरक्षण के विषय से ही नफरत करती है. उसने हमेशा से ही महिला आरक्षण को रोकने के लिए षड्यंत्र किए हैं. इस दिशा में पहली जितनी बार भी कोशिश की गई, हर बार कांग्रेस ने रोड़े अटकाए हैं. इस बार भी कांग्रेस और उसके साथियों ने महिला आरक्षण को रोकने के लिए एक के बाद एक नए झूठ का सहारा लिया. कभी संख्या को लेकर या कभी किसी और तरीक से कांग्रेस और उसके साथियों ने देश को गुमराह करने की कोशिश की और ऐसा करके इन दलों ने भारत की नारी शक्ति के सामने अपना असली चेहरा दिखा दिया है, अपना मुखौटा उतार दिया है.

यह भी पढ़ेंः PM Modi Speech in Hindi: 'हम हारे नहीं, हर रुकावट हटाकर रहेंगे', महिला आरक्षण बिल पर बोले PM मोदी, पढ़ें देश के नाम संबोधन की बड़ी बातें

महिलाओं का आरक्षण छीनकर विपक्ष टेबल पर थाप दे रही थीः PM मोदी

पीएम मोदी ने कहा, ‘मुझे ये देखकर बहुत दुख हुआ कि जब महिला हित का ये महत्वपूर्ण प्रस्ताव सदन में गिरा, तब कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और समाजवादी पार्टी जैसे परिवारवादी दल खुशी से तालियां बजा रही थीं. महिलाओं से उनके अधिकार छीनकर ये लोग मेजें थपथपा रहे थे. उन्होंने जो किया वो सिर्फ टेबल पर थाप नहीं थी, बल्कि वो भारत की नारी के स्वाभिमान पर और उसके आत्मसम्मान पर चोट थी.’

उन्होंने कहा, ‘नारी सब कुछ भूल जाती है, लेकिन अपना अपमान कभी नहीं भूलती है. इसलिए संसद में कांग्रेस और उसके सहयोगियों के व्यवहार की कसक हर नारी के मन में रहेगी. देश की नारी जब भी अपने क्षेत्र में इन सभी नेताओं को देखेगी तो वो याद करेगी कि इन्हीं लोगों ने संसद में महिला आरक्षण को रोकने का जश्न मनाया था, खुशियां मनाई थी.’

यह भी पढ़ेंः PM Modi Speech Hindi: 'भ्रूण हत्या की गई', क्या था नारी शक्ति संशोधन विधेयक, प्रधानमंत्री मोदी ने गिनाई पूरी खूबियां

Published at : 18 Apr 2026 10:23 PM (IST)
Tags :
Women Reservation Bill PM Modi CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
PM Modi Speech: 'भ्रूण हत्या की गई', क्या था नारी शक्ति संशोधन विधेयक, प्रधानमंत्री मोदी ने गिनाई पूरी खूबियां
'भ्रूण हत्या की गई', क्या था नारी शक्ति संशोधन विधेयक, PM मोदी ने गिनाई पूरी खूबियां
इंडिया
PM Modi Speech: 'लटकाना, अटकाना इनका काम', एंटी रिफॉर्म बता कांग्रेस पर बरसे PM मोदी, गिनाई विरोध की पूरी लिस्ट
'लटकाना, अटकाना इनका काम', एंटी रिफॉर्म बता कांग्रेस पर बरसे PM मोदी, गिनाई विरोध की लिस्ट
इंडिया
PM Modi Live: 'विपक्ष ने ईमानदारी से किए गए प्रयास की भ्रूण हत्या की', महिला आरक्षण बिल पर बोले PM मोदी
'विपक्ष ने ईमानदारी से किए गए प्रयास की भ्रूण हत्या की', महिला आरक्षण बिल पर बोले PM मोदी
इंडिया
PM Modi Speech in Hindi: 'हम हारे नहीं, हर रुकावट हटाकर रहेंगे', महिला आरक्षण बिल पर बोले PM मोदी, पढ़ें देश के नाम संबोधन की बड़ी बातें
'हम हारे नहीं, हर रुकावट हटाकर रहेंगे', महिला आरक्षण पर बोले PM, देश के नाम संबोधन की बड़ी बातें
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: हार का डर..चुनाव से पहले महिला बिल? | Women Reservation Bill | PM Modi | BJP
Womens Reservation Bill : बिल गिरने पर BJP ने Rahul Gandhi के घर की घेराबंदी! | Breaking
Chitra Tripathi: बिल गिरा..अब क्या करेगी सरकार? | Women Reservation Bill | BJP | Congress | Breaking
Iran Israel US War: 18 घंटे के अंदर फिर होर्मुज बंद! | China | Hormuz | Trump | Breaking | ABP News
Shree Baba Neeb Karori Maharaj Cast Interview: Premanand Ji और GENZ पर क्या बोले Director ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
'यह सुनकर गहरी निराशा हुई कि...', PM मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर बोलीं प्रियंका चतुर्वेदी
'यह सुनकर गहरी निराशा हुई कि...', PM मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर बोलीं प्रियंका चतुर्वेदी
इंडिया
होर्मुज में भारतीय तेल टैंकर पर चली गोलियां, MEA ने ईरानी राजदूत को किया तलब, दर्ज कराया कड़ा विरोध
होर्मुज में भारतीय तेल टैंकर पर चली गोलियां, MEA ने ईरानी राजदूत को किया तलब, जताया कड़ा विरोध
क्रिकेट
14 ओवर में थे 148, फिर भी SRH से नहीं बने 200, CSK के सामने 195 का लक्ष्य; अभिषेक-क्लासेन चमके
14 ओवर में थे 148, फिर भी SRH से नहीं बने 200, CSK के सामने 195 का लक्ष्य; अभिषेक-क्लासेन चमके
बॉलीवुड
वीकेंड पर हो रहे हैं बोर तो ओटीटी पर देखें टॉप 7 कोर्टरूम ड्रामा फिल्में और सीरीज, IMDb रेटिंग भी है धांसू
वीकेंड पर हो रहे हैं बोर तो ओटीटी पर देखें टॉप 7 कोर्टरूम ड्रामा फिल्में और सीरीज, IMDb रेटिंग भी है धांसू
इंडिया
‘यह हार राजनीति की नहीं, नीयत की है’, रेवंत रेड्डी का BJP पर हमला, महिला नेतृत्व को लेकर उठाए सवाल
‘यह हार राजनीति की नहीं, नीयत की है’, रेवंत रेड्डी का BJP पर हमला, महिला नेतृत्व को लेकर उठाए सवाल
विश्व
Middle East Tensions: ईरान ने फिर से बंद किया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, अमेरिका पर सीजफायर तोड़ने का आरोप, ट्रंप को लेकर क्या कहा?
ईरान ने फिर से बंद किया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, अमेरिका पर सीजफायर तोड़ने का आरोप
ट्रेंडिंग
आजकल कहां हैं कच्चा बादाम वाले भुबन बड्याकर? जानिए किन हालातों में कर रहे जीवन बसर, वीडियो वायरल
आजकल कहां हैं कच्चा बादाम वाले भुबन बड्याकर? जानिए किन हालातों में कर रहे जीवन बसर, वीडियो वायरल
लाइफस्टाइल
Weight Loss Tips: ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी.. वेट लॉस के लिए क्या बेस्ट, यहां जानिए
Weight Loss Tips: ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी.. वेट लॉस के लिए क्या बेस्ट, यहां जानिए
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Embed widget