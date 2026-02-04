PM मोदी का लोकसभा में भाषण टला, हंगामे की वजह से स्थगित हुई पूरे दिन की कार्यवाही

सदन में विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है. इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण भी टल गया है. प्रधानमंत्री मोदी को आज शाम 5 बजे धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देना था. इससे पहले सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सदन की कार्यवाही 12 बजे, फिर 2 बजे, और इसके बाद शाम पांच बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी.

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा, 'वह (पीएम मोदी) डर गए और इसीलिए वह सदन में नहीं आए. केंद्रीय रेल मंत्री और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे बुलेट ट्रेन की तरह भाग गए.'

राहुल गांधी के बयान पर रवनीत बिट्टू का जवाब

वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने संसद परिसर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से की गई टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी उन पर शारीरिक रूप से हमला करने वाले थे.

न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा, 'आज तो कोई गली का गुंडा भी ऐसा नहीं करेगा जैसा राहुल गांधी ने किया. जब मैंने हाथ नहीं मिलाया तो वह मुझ पर हमला करने ही वाले थे. केसी वेणुगोपाल और कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने राहुल गांधी को पकड़ा. अगर वे उन्हें नहीं पकड़ते तो पता नहीं क्या कुछ होता.'

पीएम मोदी ने मुझे सम्मान दिया: रवनीत बिट्टू

उन्होंने आगे कहा, 'अगर राहुल गांधी हमला करने आते तो मेरे हाथ भी बंधे हुए नहीं होते.' केंद्रीय मंत्री ने बताया कि बहस के बाद वे अंदर चले गए. लेकिन सवाल ये है कि वे कैसे गलत शब्द बोल सकते हैं और कहते हैं कि दोबारा मेरे पास ही आओगे. रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा, 'राहुल गांधी गलतफहमी में हैं. बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे सम्मान दिया है और कांग्रेस नेताओं के सामने बैठाया. उन्हें (राहुल गांधी) को इस बात का दर्द है. मुझे सामने देखकर उन्हें रोज दर्द होता है. वह दर्द आज राहुल गांधी की जुबान और शारीरिक तौर पर साफ दिखाई दिया.'

