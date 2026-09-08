लाल किले से 'दिमागी नक्सल' की होम्योपैथिक गोली देने के 21 दिन बाद, 5 सितंबर 2026 को दिल्ली के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (SRCC) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया शब्द गढ़ा- 'नाराज फूफा'. फिर महज तीन दिन बाद यानी 8 सितंबर 2026 को गुजरात के वडोदरा में महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी (MSU) में 'नमो फॉर विकसित भारत' कार्यक्रम में उन्होंने इसी शब्द को दोहराया. क्या यह सिर्फ विपक्ष के लिए नया लेबल है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति ह. आखिर 'नाराज फूफा' कौन है...

'नाराज फूफा' का चलना कहां और कैसे शुरू हुआ?

SRCC, दिल्ली: 5 सितंबर 2026 को PM मोदी SRCC के शताब्दी समारोह में पहुंचे. यह 2013 के बाद उनका पहला SRCC दौरा था. टीचर्स डे के मौके पर छात्रों को संबोधित करने आए PM ने अपने भाषण को पूरी तरह से राजनीतिक रंग दे दिया. उन्होंने छात्रों से कहा, 'आपको जीवन में दो तरह के लोग मिलेंगे. एक वो जो समाज की ताकत को राष्ट्र की ताकत में बदलते हैं. दूसरे वो जो कोई भी काम शुरू होने पर 'नाराज फूफा' बन जाते हैं और हर चीज का विरोध करते हैं.' PM मोदी ने कांग्रेस के 'छात्रों की गूंज' अभियान को 'झूठ की गूंज' करार दिया.

5 सितंबर 2026 को PM मोदी SRCC के शताब्दी समारोह में पहुंचे. यह 2013 के बाद उनका पहला SRCC दौरा था. टीचर्स डे के मौके पर छात्रों को संबोधित करने आए PM ने अपने भाषण को पूरी तरह से राजनीतिक रंग दे दिया. उन्होंने छात्रों से कहा, 'आपको जीवन में दो तरह के लोग मिलेंगे. एक वो जो समाज की ताकत को राष्ट्र की ताकत में बदलते हैं. दूसरे वो जो कोई भी काम शुरू होने पर 'नाराज फूफा' बन जाते हैं और हर चीज का विरोध करते हैं.' PM मोदी ने कांग्रेस के 'छात्रों की गूंज' अभियान को 'झूठ की गूंज' करार दिया. MSU, वडोदरा: 8 सितंबर 2026 को PM मोदी गुजरात के वडोदरा में 'नमो फॉर विकसित भारत' प्रोग्राम में पहुंचे. इस कार्यक्रम में PM के मंच के साथ 'Y' आकार का रैंप बनाया गया था, जिसके चारों ओर युवा बैठे थे. PM मोदी ने कहा, 'हाल ही में JNPT (मुंबई) से वडोदरा तक डबल-स्टैक कंटेनर मालगाड़ी चलाई गई. एक बार में 250 से ज्यादा ट्रकों के बराबर सामान मुंबई से वडोदरा पहुंच गया. अब ये नाराज फूफा जी चिल्लाएंगे कि ट्रक ड्राइवरों का क्या होगा? ट्रक कहां जाएंगे? जिन्होंने ट्रक खरीदे हैं उनका क्या होगा?' खैर, फूफा को चिल्लाने का काम मिल गया.'

विपक्ष की 'झूठ की गूंज' क्या है?

'झूठ की गूंज' कोई आम राजनीतिक नारा नहीं है. इसके पीछे एक पूरी वेबसाइट है.

अगस्त 2026 में एक GenZ क्रिएटर ने 'Jhooth Ki Goonj' नाम की वेबसाइट लॉन्च की, जो राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' अभियान के दौरान किए गए दावों की फैक्ट-चेकिंग करती थी. इस वेबसाइट ने दावा किया कि उसने राहुल गांधी के चार अलग-अलग कार्यक्रमों में किए गए 40 बयानों की जांच की. इसमें 29 को 'फर्जी' और 11 को 'भ्रामक' पाया गया. वेबसाइट ने कहा कि उसने 134 सोर्स का इस्तेमाल किया.

BJP ने इस वेबसाइट को तुरंत अपना हथियार बना लिया. PM मोदी ने SRCC और वडोदरा दोनों जगह इसी 'झूठ की गूंज' का जिक्र किया. यह सिर्फ नारा नहीं, बल्कि एक पूरी फैक्ट-चेकिंग रणनीति है. इसे BJP ने विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल किया है.

'नाराज फूफा' और 'दिमागी नक्सल'- एक सिलसिला

गौर करें तो PM मोदी ने पिछले कुछ सालों में विपक्ष के लिए कई शब्द गढ़े हैं- 'अर्बन नक्सल', 'खान मार्केट गैंग', 'आंदोलनजीवी', 'परजीवी'. 'नाराज फूफा' इसी सिलसिले की नई कड़ी है.

इस बार फर्क है कि यह शब्द GenZ की भाषा में गढ़ा गया है. 'फूफा' कोई बड़ा, थोड़ा चिड़चिड़ा और हर बात में टांग अड़ाने वाला रिश्तेदार है. यह शब्द युवाओं से कनेक्ट करने के लिए बनाया गया है. SRCC के भाषण में PM मोदी ने 'OG', 'Flex' और 'Dhurandhar' जैसे GenZ स्लैंग का भी इस्तेमाल किया. वडोदरा में उनके आगमन पर 'Dhurandhar' फिल्म का हिट गाना 'आरी आरी' बजाया गया.

BJP ने GenZ से जुड़ने के लिए उनकी ही भाषा अपनाई है. चाहे वह स्लैंग हो, म्यूजिक हो या कार्यक्रम का फॉर्मेट.

विपक्ष का पलटवार: 'नए लेबल, पुरानी नाकामियां'

जहां PM मोदी 'नाराज फूफा' और 'झूठ की गूंज' जैसे नए शब्द गढ़ रहे थे, वहीं विपक्ष ने इस पर करारा पलटवार किया.

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने 6 सितंबर को सोशल मीडिया X पर पोस्ट कर कहा, 'मोदी जी कल SRCC गए. यह देश के युवाओं, शिक्षा और उनके भविष्य पर संवाद का अवसर था. लेकिन अफसोस, युवाओं के सवालों का सामना करने के बजाय भाषण फिर एक राजनीतिक प्रचार में बदल गया.'

खरगे ने कहा, 'नाराज फूफा, दिमागी नक्सल, अर्बन नक्सल, खान मार्केट गैंग, आंदोलनजीवी, परजीवी नाम बदलते रहते हैं, लेकिन मोदी सरकार की जन-विरोधी नीतियां नहीं बदलतीं.'

.@narendramodi जी कल दिल्ली विश्वविद्यालय के SRCC में गए। यह देश के युवाओं, शिक्षा और उनके भविष्य पर संवाद का अवसर था। लेकिन अफसोस, युवाओं के सवालों का सामना करने के बजाय भाषण फिर एक राजनीतिक प्रचार में बदल गया।



मोदी जी की Modus Operandi —



लोकतंत्र में सवालों को दबाने के लिए… — Mallikarjun Kharge (@kharge) September 6, 2026

कांग्रेस के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा ने और तीखा हमला करते हुए कहा, '12 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद, SRCC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में देश के युवाओं के लिए उनके पास कोई विजन नहीं, कोई प्रेरणादायक संदेश नहीं और कुछ भी सकारात्मक नहीं. बस विपक्ष को नाम देने का सहारा प्रधानमंत्री की विफलता है.'

खरगे ने एक और चुटकी लेते हुए कहा, 'आउटरीच की जरूरत तभी होती है जब आप आउट ऑफ रीच हो जाते हैं.'

BJP और कांग्रेस दोनों ही Gen Z युवाओं को साधने में क्यों लगी हैं?

इसकी वजह है- जंतर-मंतर GenZ आंदोलन.

20 जुलाई 2026 को दिल्ली के जंतर-मंतर पर NEET-UG पेपर लीक और परीक्षा सुधारों को लेकर बड़ी संख्या में युवाओं ने प्रदर्शन किया. इस आंदोलन का नेतृत्व कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने किया. इस आंदोलन ने सत्ता और विपक्ष दोनों को यह एहसास कराया कि Gen Z अब सिर्फ एक 'इलेक्टोरल स्टैटिस्टिक' नहीं रहा. वे अपनी आवाज उठा रहे हैं और उनकी आवाज का असर है.

इसके बाद:

BJP ने 'वन डे, वन यूनिवर्सिटी' प्रोग्राम शुरू किया. इसके तहत हर दिन एक केंद्रीय मंत्री किसी यूनिवर्सिटी में जाकर छात्रों से बातचीत करेगा. यह कार्यक्रम NEET पेपर लीक विवाद और जंतर-मंतर प्रदर्शन के बाद तैयार किया गया.

कांग्रेस ने 'छात्रों की गूंज' अभियान को 800 शहरों तक विस्तार देने का फैसला किया. यह अभियान जून 2026 में कोटा से शुरू हुआ और फिर देहरादून, प्रयागराज और पुणे तक पहुंचा. इस अभियान के तहत परीक्षा में गड़बड़ी, पेपर लीक, बढ़ती शिक्षा लागत, भर्ती की समस्याएं और बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाए गए.

दोनों पार्टियां Gen Z के लिए अपनी-अपनी रणनीति बना रही हैं. BJP 'नाराज फूफा' और 'झूठ की गूंज' जैसे शब्दों के जरिए विपक्ष को बदनाम कर रही है, जबकि कांग्रेस सीधे छात्रों के मुद्दों को उठा रही है.

क्या यह सब सिर्फ 'नैरेटिव की जंग' है या असली मुद्दों की बात?

BJP ने 'नाराज फूफा' और 'झूठ की गूंज' जैसे शब्दों के जरिए विपक्ष को एक खास छवि में पेश किया है. हर अच्छे काम का विरोध करने वाला, नकारात्मक सोच वाला और झूठ फैलाने वाला. यह कोई तुक्के में चुना शब्द नहीं है. यह सोची-समझी रणनीति है, जिसका मकसद GenZ युवाओं को यह बताना है कि विपक्ष उन्हें गुमराह कर रहा है.

खरगे ने ठीक ही कहा, 'लोकतंत्र में विपक्ष का काम सरकार से सवाल पूछना है. अगर हर सवाल को झूठ की गूंज या नाराज फूफा कहकर खारिज कर दिया जाए, तो फिर विपक्ष की भूमिका क्या रह जाती है?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस पूरे घटनाक्रम के तीन संभावित नतीजे हो सकते हैं: