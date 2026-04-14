‘उतराखंड ने देश को दिखाई नई दिशा’, PM मोदी ने दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन, UCC पर कही ये बात
PM Modi in Uttarakhand: पीएम मोदी ने कहा कि बाबा केदार के दर्शन के बाद जब वह पहले यहां आए थे, तब उनके मुंह से निकल गया था कि इस सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा. अब वह बात सच होती दिख रही है.
- उन्होंने कहा, 10 साल में नीतियों ने संविधान की गरिमा मजबूत की, सामाजिक न्याय प्राथमिकता है।
PM Modi in Dehradun: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार (14 अप्रैल, 2026) को देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने बहुप्रतीक्षित दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया. उन्होंने इस परियोजना को राज्य के लिए गेमचेंजर बताते हुए उत्तराखंड के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कहीं. इसके अलावा, उन्होंने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC), पर्यटन, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय समेत कई अन्य मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए.
सदी का तीसरी दशक उत्तराखंड का होगाः पीएम मोदी
पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि बाबा केदार के दर्शन के बाद जब वह पहले यहां आए थे, तब उनके मुंह से सहज ही निकल गया था कि इस सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा. अब वह बात सच होती दिखाई दे रही है. उन्होंने उत्तराखंड की डबल इंजन सरकार और राज्य के लोगों के परिश्रम की सराहना करते हुए कहा कि उत्तराखंड तेजी से विकास के नए आयाम छू रहा है.
उन्होंने कहा, ‘दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का लाभ सिर्फ उत्तराखंड को ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के कई शहरों को भी मिलेगा. इस एक्सप्रेसवे का बड़ा हिस्सा यूपी से होकर गुजरता है, जिससे गाजियाबाद, बड़ौत, बागपत, शामली और सहारनपुर जैसे शहरों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी. इससे व्यापार, यात्रा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा.
पर्यावरण को ध्यान में रखकर एक्सप्रेसवे का हुआ निर्माणः पीएम मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने एक्सप्रेसवे की खासियतों का जिक्र करते हुए कहा कि इसे पर्यावरण को ध्यान में रखकर बनाया गया है. वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए विशेष अंडरपास बनाए गए हैं, जिससे हाथी और अन्य जानवर सुरक्षित रूप से आवागमन कर सकें. उन्होंने इस परियोजना को पर्यटन के लिहाज से भी बेहद अहम बताया. उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क सुविधाओं से उत्तराखंड में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और इससे स्थानीय लोगों को रोजगार और आय के नए अवसर मिलेंगे.
उत्तराखंड में UCC को लेकर क्या बोले प्रधानमंत्री?
देहरादून में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर भी अपनी बात रखी और उत्तराखंड की सराहना की. उन्होंने कहा कि UCC संविधान की अपेक्षाओं के अनुरूप है और उत्तराखंड ने इसे अपनाकर देश को एक नई दिशा दिखाई है.
उन्होंने इस दौरान बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर को भी याद किया. उन्होंने कहा कि आज उनकी जयंती है और इस अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना हम सभी का कर्तव्य है. बाबा साहेब का पूरा जीवन गरीबों, वंचितों और शोषितों को न्याय दिलाने के लिए समर्पित रहा.
10 साल में सरकार की नीतियों ने संविधान की गरिमा को किया मजबूतः PM
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 सालों में उनकी सरकार की ओर से लिए गए फैसले और बनाई गई नीतियां संविधान की गरिमा को मजबूत करने वाली रही हैं. उन्होंने आर्टिकल 370 का जिक्र करते हुए कहा कि इसके हटने के बाद अब पूरे देश में एक समान रूप से संविधान लागू हो गया है. साथ ही उन्होंने नक्सलवाद में कमी आने की बात भी कही और कहा कि अब प्रभावित क्षेत्रों में भी संविधान की भावना के अनुसार काम हो रहा है.
उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा आधार संतुलित विकास है. हर नागरिक तक सुविधाएं पहुंचाना और सभी को समृद्ध बनाना सरकार की प्राथमिकता है. 2014 से पहले देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर सालाना खर्च 2 लाख करोड़ रुपये से कम होता था, जबकि अब सिर्फ उत्तराखंड में ही 2 लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है.
महिला सशक्तिकरण पर बोले पीएम मोदी
पीएम मोदी ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू करने की दिशा में सरकार काम कर रही है, जिसे 2029 तक लागू किया जाएगा. इससे महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और वे निर्णय लेने की प्रक्रिया में और मजबूत होंगी.
अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए देशवासियों को बधाई दी और कहा कि यह एक्सप्रेसवे आने वाले समय में उत्तराखंड और आसपास के क्षेत्रों के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा.
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