Tamil Nadu Elections 2026: 99 वर्षीय AIADMK के पूर्व नेता ने किया वोट, जानें ट्वीट कर आखिर क्या बोले पीएम मोदी
Tamil Nadu Assembly Elections 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप ज्यादा से ज्यादा युवा वोट डालकर हमारे लोकतंत्र को और भी ज्यादा मजबूत बनाएंगे.
- पीएम मोदी ने पूर्व मंत्री के वोटिंग पोस्ट को साझा किया।
- 99 वर्षीय हांडे ने 1946 से मतदान के महत्व पर जोर दिया।
- हांडे ने सभी से वोट कर भविष्य की जिम्मेदारी निभाने की अपील की।
- युवाओं को वोट डालकर लोकतंत्र मजबूत बनाने का आह्वान किया।
Tamil Nadu Assembly Elections 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार (23 अप्रैल, 2026) को तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव के दौरान एक सोशल मीडिया पोस्ट को रिशेयर करते हुए इसे बेहद महत्वपूर्ण कहा है. दरअसल, पीएम मोदी ने तमिलनाडु के दो बार स्वास्थ्य मंत्री और AIADMK के पहले डेप्युटी जनरल सेक्रेटरी रह चुके डॉ. एच. वी. हांडे के पोस्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है. हांडे ने गुरुवार (23 अप्रैल, 2026) को तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में मतदान करने के बाद X प्लेटफॉर्म पर अपनी तस्वीर साझा की.
पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट में क्या कहा?
99 वर्षीय तमिलनाडु के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉ. एच. वी. हांडे ने कहा कि 99 साल की उम्र में मैंने अपने देश को अपनी आवाज पाते हुए देखा है और आज मैंने भी अपनी आवाज का इस्तेमाल किया है. पीएम मोदी ने डॉ. हांडे के पोस्ट को रिशेयर करते हुए लिखा, ‘एक बेहद महत्वपूर्ण संदेश! मुझे उम्मीद है कि आप ज्यादा से ज्यादा युवा वोट डालकर हमारे लोकतंत्र को और भी ज्यादा मजबूत बनाएंगे.’
একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বার্তা!— Narendra Modi (@narendramodi) April 23, 2026
আমি আশা করি সর্বোচ্চ সংখ্যক তরুণ ভোট দিয়ে আমাদের গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করবে। https://t.co/B937lbw7FQ
तमिलनाडु के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने वोटिंग के बाद शेयर की फोटो
तमिलनाडु के दो बार स्वास्थ्य मंत्री रह चुके डॉ. एच. वी. हांडे ने गुरुवार को राज्य विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के बाद उंगली पर लगाया गए निशान को दिखाते हुए तस्वीर साझा की. उन्होंने अपने पोस्ट में कहा, ’99 साल की उम्र में मैंने अपने देश को अपनी आवाज पाते हुए देखा है और आज मैंने भी अपनी आवाज का इस्तेमाल किया है.’
उन्होंने कहा, ‘मैंने पहली बार साल 1946 में एक मेडिकल छात्र के तौर पर मतदान किया था. मतदान सिर्फ एक अधिकार नहीं है, यह उस भविष्य के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, जिसे हम पीछे छोड़ देते हैं.’ हांडे ने राज्य के लोगों से अपील करते हुए कहा कि आपका एक वोट मायने रखता है. अपने घरों से बाहर निकलें. खड़े हों और मतदान के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं.
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Source: IOCL