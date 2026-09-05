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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामेट्रो से SRCC के कार्यक्रम में पहुंचे PM मोदी, बच्चों से बातचीत करते दिखे - Video

मेट्रो से SRCC के कार्यक्रम में पहुंचे PM मोदी, बच्चों से बातचीत करते दिखे - Video

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली मेट्रो के जरिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (SRCC) के शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 05 Sep 2026 08:05 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार (5 सितंबर, 2026) को दिल्ली मेट्रो के जरिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (SRCC) के 100 साल पूरे होने पर आयोजित किए गए शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे. SRCC तक की यात्रा के दौरान पीएम मोदी मेट्रो ट्रेन में सवार अन्य यात्रियों और खासकर बच्चों से बातचीत करते हुए नजर आए. 

न्यूज एजेंसी एएनआई की तरफ से शेयर किए गए वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो कार्ड का इस्तेमाल करके मेट्रो स्टेशन में प्रवेश करते नजर आए. इसके बाद जब प्लेटफॉर्म पर मेट्रो ट्रेन पहुंची तो पीएम मोदी ने ट्रेन में प्रवेश करते हुए सभी का अभिनंदन किया. इस दौरान ट्रेन में पहले से मौजूद महिलाओं, बच्चों और अन्य लोगों ने हर्ष के साथ पीएम मोदी से मुलाकात की. वहीं, पीएम मोदी ने ट्रेन में सवार महिलाओं, युवाओं और खासकर बच्चों के साथ खूब बातचीत की.

SRCC के बारे में बोले पीएम मोदी

श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में आयोजित समारोह में शामिल के लिए जाने से पहले पीएम मोदी ने अपने X हैंडल से शेयर किए एक पोस्ट किया. पोस्ट में उन्होंने कहा, ‘थोड़ी ही देर में, शाम 7 बजे मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (SRCC) के शताब्दी समारोह में शामिल होने पहुंचूंगा.’

उन्होंने कहा, ‘सालों से इस कॉलेज ने खुद को एक उत्कृष्ट संस्थान के रूप में स्थापित किया है और एकेडमिक एक्सिलेंस, इंस्टिट्यूशन-बिल्डिंग और बिजनेज, पब्लिक लाइफ और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व की नई पीढ़ियों को तैयार करने में SRCC ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है.

खबर को अपडेट किया जा रहा है

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 05 Sep 2026 07:32 PM (IST)
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