पीएम मोदी ने देशवासियों को दी नवमी की शुभकामनाएं, राहुल गांधी, अमित शाह ने क्या कहा?

पीएम मोदी ने शारदीय नवरात्र की नवमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है. नवरात्र के नौवें दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित कई नेताओं ने मां सिद्धिदात्री को नमन किया गया है.

पीएम मोदी ने लिखा, मेरे सभी देशवासियों को महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं. इस पावन अवसर पर, मां सिद्धिदात्री के चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन! मेरी प्रार्थना है कि मां अपने सभी भक्तों को उनके संकल्पों की सिद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें.

सभी देशवासियों को महानवमी की ढेरों शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर मां सिद्धिदात्री के चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम! वे अपने सभी भक्तों को संकल्प की सिद्धि का आशीर्वाद दें, यही कामना है। https://t.co/8rWAR3rRyj — Narendra Modi (@narendramodi) October 19, 2026

देवी दुर्गा की वंदना 'नारायणी नमस्तुते' शेयर की

पीएम मोदी ने देवी दुर्गा की वंदना 'नारायणी नमस्तुते' का यूट्यूब लिंक भी शेयर किया है. उन्होंने लिखा, "त्याग और तप की देवी मां महागौरी के आशीष से सबका भविष्य उज्ज्वल हो. हर किसी को जीवन में यश और कीर्ति की प्राप्ति हो, यही कामना है."

त्याग और तप की देवी मां महागौरी के आशीष से सबका भविष्य उज्ज्वल हो। हर किसी को जीवन में यश और कीर्ति की प्राप्ति हो, यही कामना है। https://t.co/eFjGlnl7y3 — Narendra Modi (@narendramodi) October 19, 2026

रक्षा मंत्री ने दी शुभकामनाएं

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा गया, "समस्त सिद्धियों और दिव्य ज्ञान की प्रदात्री मां सिद्धिदात्री के चरणों में कोटि-कोटि नमन। महानवमी के पावन पर्व पर पर मां दुर्गा से प्रार्थना है कि वे हमें सद्बुद्धि, विवेक, विनम्रता और सत्कर्मों की प्रेरणा प्रदान करें। हमारी प्रत्येक उपलब्धि लोककल्याण का माध्यम बने और हमारा जीवन सेवा, श्रद्धा एवं धर्म के मार्ग पर अग्रसर रहे. माँ सिद्धिदात्री सभी पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें।"

जय माँ सिद्धिदात्री! समस्त सिद्धियों और दिव्य ज्ञान की प्रदात्री माँ सिद्धिदात्री के चरणों में कोटि-कोटि नमन। महानवमी के पावन पर्व पर पर माँ दुर्गा से प्रार्थना है कि वे हमें सद्बुद्धि, विवेक, विनम्रता और सत्कर्मों की प्रेरणा प्रदान करें। हमारी प्रत्येक उपलब्धि लोककल्याण का माध्यम बने और हमारा जीवन सेवा, श्रद्धा एवं धर्म के मार्ग पर अग्रसर रहे। माँ सिद्धिदात्री सभी पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। विश्वकर्त्री विश्वभर्त्री विश्वहर्त्री विश्वप्रीता। विश्वार्चिता विश्वातीतासिद्धिदात्री नमोऽस्तु ते॥ — Rajnath Singh (@rajnathsingh) October 19, 2026

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से सोशल मीडिया पर लिखा गया, "दुर्गाष्टमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मां दुर्गा की कृपा से सभी देशवासियों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि सदैव बनी रहे.''

दुर्गाष्टमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ। माँ दुर्गा की कृपा से सभी देशवासियों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि सदैव बनी रहे। https://t.co/b1wlpm1d6l — Amit Shah (@AmitShah) October 19, 2026

राहुल गांधी ने किया नमन

राहुल गांधी ने नवमी की शुभकामनाएं देशवासियों को दी है. उन्होंने लिखा, आप सभी को महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं. आशा करता हूं यह पावन पर्व आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। जय माता दी!

आप सभी को महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं यह पावन पर्व आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। जय माता दी! https://t.co/pQQp0ral79 — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 19, 2026

सीएम योगी ने दी शुभकामनाएं

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा, सिद्धों, गंधर्वों, यक्षों, असुरों और यहाँ तक कि देवताओं द्वारा भी पूजित मां, सदैव सिद्धियों को प्रदान करने वाली हों. शारदीय नवरात्रि की महानवमी के पावन अवसर पर, नवदुर्गा के नौवें स्वरूप, मां सिद्धिदात्री के चरणों में कोटि-कोटि नमन. सभी सिद्धियों की अधिष्ठात्री मां सिद्धिदात्री का आशीर्वाद सबके संकल्पों को पूर्ण करे; जीवन में सुख, समृद्धि और उत्तम बुद्धि का वास हो; और लोक-कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो. जय माता दी.

सिद्धगन्धर्वयक्षाद्यैरसुरैरमरैरपि। सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी।। शारदीय नवरात्रि में महानवमी के पावन अवसर पर नवदुर्गा के नवम स्वरूप माँ सिद्धिदात्री के चरणों में कोटि-कोटि नमन। समस्त सिद्धियों की अधिष्ठात्री माँ सिद्धिदात्री की कृपा से सभी के संकल्प सिद्ध हों, जीवन में सुख, समृद्धि एवं सद्बुद्धि का वास हो तथा लोकमंगल का मार्ग प्रशस्त हो। जय माता दी। — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 18, 2026

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