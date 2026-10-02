PM मोदी और राहुल गांधी ने बच्चों संग की बात, वीडियो में दिखा दिलचस्प अंदाज

महात्मा गांधी की 157वीं जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती के अवसर पर संविधान सदन में एक कार्यक्रम रखा गया है. जहां पर पीएम मोदी ने स्कूल के बच्चों के साथ बातचीत की. पीएम मोदी के अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी बच्चों के साथ मस्ती करते हुए नजर आए. दोनों के वीडियो सामने आए हैं.

पीएम मोदी महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद संविधान सदन में स्कूली बच्चों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की. बच्चों से मुलाकात की वीडियो वायरल हो रही है.

VIDEO | Delhi: PM Modi (@narendramodi) met and engaged with school children at Samvidhan Sadan after paying tributes to Mahatma Gandhi and Lal Bahadur Shastri on their birth anniversary.



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p)#Delhi #GandhiJayanti… pic.twitter.com/viv2LUZnJx — Press Trust of India (@PTI_News) October 2, 2026

राहुल-प्रियंका गांधी ने भी की मुलाकात

संविधान सदन में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल हुए. उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें राहुल गांधी एक बच्ची से बात करते हुए नजर आ रहे हैं. वो फोन में कुछ दिखा रहे हैं जिसके बाद हंसते हुए नजर आए.

VIDEO | Delhi: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi (@RahulGandhi) interacts with a student at Samvidhan Sadan during an event to pay tribute to Mahatma Gandhi and Lal Bahadur Shastri.



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p)#GandhiJayanti… pic.twitter.com/B2OOzvLV7l — Press Trust of India (@PTI_News) October 2, 2026

गांधी जयंती की शुभकामनाएं दी

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके गांधी जयंती की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने लिखा, 'बापू का कालजयी संदेश हमें एक बेहतर समाज और विकसित भारत की ओर प्रेरित करता रहे.' पीएम नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी को राजघाट पहुंचकर भी श्रद्धांजलि दी. इसके बाद उन्होंने गांधी समाधि पर आयोजित सर्व-धर्म प्रार्थना में भी हिस्सा लिया. वहीं प्रधानमंत्री ने विजय घाट पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी नमन किया.

May Bapu’s timeless message keep guiding us towards a better society and a Viksit Bharat. #GandhiJayanti pic.twitter.com/nEISzsM37X — Narendra Modi (@narendramodi) October 2, 2026

महात्मा गांधी को राहुल गांधी ने किया नमन

राहुल गांधी ने लिखा, सत्य, अहिंसा और निर्भयता, ये बापू की सबसे बड़ी विरासत हैं. उन्होंने हमें सिखाया कि अन्याय के आगे कभी नहीं झुकना चाहिए. सत्य और अहिंसा के साथ अडिग रहना ही असली ताकत है. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर मैं उन्हें सादर नमन करता हूं.

सत्य, अहिंसा और निर्भयता - यही बापू की सबसे बड़ी विरासत है।



उन्होंने सिखाया कि अन्याय के सामने कभी झुकना नहीं, सत्य और अहिंसा के साथ डटे रहना ही सच्ची ताकत है।



राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन। pic.twitter.com/IMC6pQVoiT — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 2, 2026

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