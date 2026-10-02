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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाPM मोदी और राहुल गांधी ने बच्चों संग की बात, वीडियो में दिखा दिलचस्प अंदाज

PM मोदी और राहुल गांधी ने बच्चों संग की बात, वीडियो में दिखा दिलचस्प अंदाज

गांधी जयंती पर पीएम मोदी और राहुल गांधी ने संविधान सदन में स्कूली बच्चों से मुलाकात की. उनके मस्ती भरे अंदाज का वीडियो सामने आया है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 02 Oct 2026 12:12 PM (IST)
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महात्मा गांधी की 157वीं जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती के अवसर पर संविधान सदन में एक कार्यक्रम रखा गया है. जहां पर पीएम मोदी ने स्कूल के बच्चों के साथ बातचीत की. पीएम मोदी के अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी बच्चों के साथ मस्ती करते हुए नजर आए. दोनों के वीडियो सामने आए हैं.

पीएम मोदी  महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद संविधान सदन में स्कूली बच्चों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की. बच्चों से मुलाकात की वीडियो वायरल हो रही है.

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राहुल-प्रियंका गांधी ने भी की मुलाकात

संविधान सदन में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल हुए. उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें राहुल गांधी एक बच्ची से बात करते हुए नजर आ रहे हैं. वो फोन में कुछ दिखा रहे हैं जिसके बाद हंसते हुए नजर आए.

गांधी जयंती की शुभकामनाएं दी

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके गांधी जयंती की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने लिखा, 'बापू का कालजयी संदेश हमें एक बेहतर समाज और विकसित भारत की ओर प्रेरित करता रहे.'  पीएम नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी को राजघाट पहुंचकर भी श्रद्धांजलि दी. इसके बाद उन्होंने गांधी समाधि पर आयोजित सर्व-धर्म प्रार्थना में भी हिस्सा लिया. वहीं प्रधानमंत्री ने विजय घाट पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी नमन किया.

महात्मा गांधी को राहुल गांधी ने किया नमन

राहुल गांधी ने लिखा, सत्य, अहिंसा और निर्भयता, ये बापू की सबसे बड़ी विरासत हैं. उन्होंने हमें सिखाया कि अन्याय के आगे कभी नहीं झुकना चाहिए. सत्य और अहिंसा के साथ अडिग रहना ही असली ताकत है. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर मैं उन्हें सादर नमन करता हूं.

ये भी पढ़ें: पीएम मोदी ने स्मित माछर से फोन पर की बात, की बहादुरी की तारीफ

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 02 Oct 2026 12:12 PM (IST)
Tags :
Priyanka Gandhi PM Modi Rahul Gandhi
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