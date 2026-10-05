साइंस, टेक्नोलॉजी... भारत-स्विट्जरलैंड के बीच बड़ी डील, PM मोदी-परमेलिन की मीटिंग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार (5 अक्टूबर) को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाइ परमेलिन से मुलाकात की. इस दौरान भारत और स्विट्जरलैंड के बीच कई अहम मुद्दों पर बात हुई. दोनों देशों के बीच साइंस, टेक्नोलॉजी और बिजनेस को लेकर डील भी हुई.

पीएम मोदी और परमेलिन की बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश से लेकर विज्ञान, टेक्नोलॉजी, नवाचार, मोबिलिटी और लोगों के बीच संपर्क तक विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की गई. विदेश मंत्रालय के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति परमेलिन क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचारों का आदान-प्रदान करेंगे. दोनों नेता बहुपक्षीय मंचों पर भारत और स्विट्जरलैंड के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा करेंगे.

मीटिंग के बाद क्या बोले पीएम मोदी

पीएम मोदी ने राष्ट्रपति गाइ परमेलिन से मुलाकात के बाद कहा, 'स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति जी का भारत में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है. सबसे पहले मैं भारत-स्विट्जरलैंड संबंधों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की सराहना करता हूं. पिछले वर्ष उनके समर्थन से हमने भारत और यूरोपीयन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया.'

उन्होंने कहा, 'ये यूरोप के किसी भी इकोनोमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है. आज हमने मिलिट्री एक्सचेंज और डिफेंस प्रोडक्शन व सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की. न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी है.'

दोनों देशों के रिश्ते मजबूत करने की कोशिश

राष्ट्रपति परमेलिन की भारत यात्रा ऐसे समय हो रही है, जब भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) के बीच व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौते (टीईपीए) को लागू हुए एक वर्ष पूरा होने जा रहा है. स्विस राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा को इस समझौते की पहली वर्षगांठ के संदर्भ में दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को आगे बढ़ाने का अवसर बताया है.

विदेश मंत्री जयशंकर ने भी की मीटिंग

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी स्विस राष्ट्रपति गाइ परमेलिन से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ने को लेकर उत्साह की तारीफ की. भारत-ईएफटीए के बीच व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (टीईपीए) को भी दोनों देशों के आर्थिक संबंधों के लिए महत्वपूर्ण आधार माना जा रहा है. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अपनी मुलाकात के दौरान इस समझौते से पैदा हुए अवसरों का जिक्र किया.

विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लंबे समय से मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और दोनों देशों के बीच नियमित उच्चस्तरीय संपर्क ने इस साझेदारी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. मंत्रालय के मुताबिक, 'राष्ट्रपति परमेलिन की मौजूदा यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा साझा हित वाले नए क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा.'

इनपुट - आईएएनएस

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