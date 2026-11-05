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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'सुप्रिया अब तैयार, वो और हम...', पीएम मोदी ने शरद पवार को फोन कर क्या कहा?

'सुप्रिया अब तैयार, वो और हम...', पीएम मोदी ने शरद पवार को फोन कर क्या कहा?

एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की तबीयत खराब हो गई थी. जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. पीएम मोदी ने बुधवार को शरद पवार को फोन करके उनका हालचाल पूछा.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 05 Nov 2026 06:50 AM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को एनसीपी(एसपी) अध्यक्ष शरद पवार को हालचाल पूछने के लिए फोन किया था. उनकी तबीयत अब पहले से काफी बेहतर हैं. पीएम मोदी के शरद पवार को कॉल के बाद से महाराष्ट्र में राजनीतिक चर्चाओं को हवा दे दी है.

अस्पताल के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए मनियार ने बताया कि पीएम मोदी ने शरद पवार से आग्रह किया है कि वो अपनी सेहत पर ध्यान दें और आराम करें.

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सुप्रिया और हम देश संभाल लेंगे

पीएम मोदी ने शरद पवार से कहा, "सुप्रिया अब तैयार है. सुप्रिया और हम देश संभाल लेंगे. आप अपनी सेहत का ध्यान रखें और आराम करें. अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें." पीएम मोदी के फोन कॉल के बाद पवार के अस्पताल में भर्ती होने की खबर ने राजनीतिक चर्चाओं को जन्म दे दिया. पीएम मोदी ने सुबह-सुबह फोन करके शरद पवार का हाल-चाल पूछा था.

पवार ने फोन करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और उन्हें भरोसा दिलाया कि वे आराम कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "आप सभी के रहते मुझे देश की कोई चिंता नहीं है."

2 नवंबर को हुए थे भर्ती
2 नवंबर को खांसी और सीने में जकड़न (कंजेशन) की शिकायत के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वे अपनी सेहत को लेकर हमेशा बहुत सतर्क रहते हैं इसलिए वो रूटीन चेक-अप के लिए आए थे.मनियार ने पुष्टि की कि शरद पवार की हालत स्थिर है और कोई गंभीर समस्या नहीं है. उन्हें बुधवार को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है.

डॉक्टरों ने शरद पवार को सार्वजनिक कार्यक्रमों में फिर से शामिल होने से पहले कम से कम 2 से 4 दिन तक पूरा आराम करने की सलाह दी है. शरद पवार अपनी बेटी और लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले के साथ सीधे दक्षिण मुंबई स्थित अपने घर चले गए. आराम करने के दौरान वे अपनी निजी मेडिकल टीम की देखरेख में रहेंगे.

इससे पहले सुप्रिया सुले ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, "बाबा अब काफी बेहतर हैं और हम मुंबई जा रहे हैं. रूबी हॉल की पूरी टीम का बहुत-बहुत धन्यवाद, जिन्होंने उनका इतना अच्छा ख्याल रखा. आप सभी की शुभकामनाओं के लिए मैं तहे दिल से आभारी हूं.

ये भी पढ़ें: 'नतीजों को वैध मानें...', इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने चुनाव को दी कानूनी मान्यता

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है. संपर्क करें- Mail Id- dikshac@abpnetwork.com, X-https://x.com/Diksha29chhabra
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Published at : 05 Nov 2026 06:50 AM (IST)
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