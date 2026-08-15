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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'पेट्रोल-डीजल को हथियार की तरह...', ईरान वॉर के बीच बोले पीएम मोदी

'पेट्रोल-डीजल को हथियार की तरह...', ईरान वॉर के बीच बोले पीएम मोदी

अमेरिका-ईरान वॉर के बीच पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कि पेट्रोल-डीजल को हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया. लेकिन हमने तैयारी की थी, ये काम आ गया.

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 15 Aug 2026 08:32 AM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्र के नाम संबोधन में ईरान-यूएस तनाव की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ऊर्जा संकट से निपटने के लिए हमने तैयारियां की थी और ये काम आया.

पीएम मोदी ने कहा कि एनर्जी सिक्योरिटी अब समय की मांग है. Energy के बिना नई दुनिया को चलाना मुश्किल हो गया है. हमें बहुत बड़ी मात्रा में Energy की जरूरत है. 2047 तक हमने 100 GW न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य रखा है.

पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर 13वीं बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया. इसके बाद 21 तोपों की सलामी दी गई. पीएम मोदी ने कहा कि पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर सभी को हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया. तेल गैस के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है.

दुनिया में हर जगह तनाव का माहौल- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 12 सालों में इतने संकट का सामना करना पड़ा. कोरोना के कारण सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई. यूक्रेन से पश्चिम एशिया तक...हर जगह तनाव का माहौल. सारी दुनियाभर के अफवाहों को फैलाने का काम किया. लोगों को आनंद आ रहा था. लेकिन देश ने देखे लिया कि - भारत ने जो तैयारियां की थी - संकट के समय में सारी चीज़ें काम आ गई. हम अपनी ताकत के उपर खड़े रहे, चल रहे हैं.

पीएम मोदी ने कहा, ''हमारे लिए Reform हमारा Conviction है. आने वाले समय में हम Next Level Reform करने वाले हैं. हमें अपने सोच को Reform करना होगा. विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए, आज में शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूं. देश की युवा शक्ति का राष्ट्र निर्माण में हर हाल में परचम लहराएगी.''

आज ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे जल्द ही हॉर्मूज को अमेरिकी क्षेत्र घोषित करेंगे. ईरान वॉर शुरू होने के बाद से ही हॉर्मूज को लेकर काफी तनाव बढ़ रहा है. इसी वजह से दुनियाभर में तेल की कीमतें बढ़ी है और तेल की कमियां हो रही है.

 

 

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About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश एबीपी लाइव में बतौर इनपुट लीड काम कर रहे हैं. वो करीब 8 सालों से एबीपी में कार्यरत है. ब्रेकिंग न्यूज के साथ चुनाव और राजनीतिक मुद्दों पर खास ध्यान रखते हैं. पत्रकारिता जगत में करीब 10 सालों का अनुभव है. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं. संपर्क के लिए मेल आईडी- jeevanp@abpnetwork.com.
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Published at : 15 Aug 2026 08:11 AM (IST)
Tags :
PM Modi Breaking News Abp News Iran War Strait Of Hormuz Independence Day 2026
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