PM मोदी ने बताई भारत की 5500 परसेंट ग्रोथ की कहानी, 4 फोटोज किए शेयर

भारत की मैन्युफैक्चरिंग और निवेश को बढ़ावा देने वाली ‘मेक इन इंडिया’ पहल के 12 साल पूरे हो गए हैं. 25 सितंबर 2014 को शुरू हुई इस पहल का मकसद भारत को मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन और इनोवेशन का बड़ा सेंटर बनाना था. 12 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसके सफर को लेकर पोस्ट की.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ‘मेक इन इंडिया’ के 12 साल के सफर में देश में ज्यादा उत्पादन, ज्यादा निवेश और ज्यादा निर्यात देखने को मिला है. उन्होंने कहा कि इसका असर अलग-अलग क्षेत्रों में साफ दिखाई देता है. प्रधानमंत्री ने लिखा भारत में ज्यादा चीजें बन रही हैं, देश में ज्यादा निवेश हो रहा है और भारत से ज्यादा निर्यात हो रहा है.

‘Make in India’ is about creating infrastructure, enterprise and innovation that allow India to grow and prosper! #12YearsOfMakeInIndia pic.twitter.com/nTqo4A3LHP — Narendra Modi (@narendramodi) September 25, 2026

डिफेंस एक्सपोर्ट में 5,500 फीसदी से ज्यादा बढ़ोतरी

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 2014 में करीब 690 करोड़ रुपये था. यह बढ़कर अब 38,400 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है. यानी इस अवधि में रक्षा सामान के निर्यात में 5,500 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. सरकार की Production Linked Incentive (PLI) योजना को घरेलू उत्पादन बढ़ाने की प्रमुख योजनाओं में शामिल किया गया है. शेयर किए गए आंकड़ों के मुताबिक PLI योजनाओं के तहत 15.5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का निर्यात हुआ है.

इन योजनाओं के तहत कुल 23.8 लाख करोड़ रुपये का उत्पादन और बिक्री दर्ज की गई है. PLI का मकसद कंपनियों को देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देना और अलग-अलग क्षेत्रों में घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना है. मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है. सरकार के अनुसार, भारत में इस्तेमाल होने वाले करीब 99.2 फीसदी मोबाइल फोन अब देश में ही बनाए जाते हैं. 2014 के आसपास भारत में मोबाइल फोन की बड़ी मात्रा आयात की जाती थी. पिछले साल में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में निवेश बढ़ने के साथ देश में उत्पादन क्षमता भी बढ़ी है.

More made in India.



More investment in India.



More exports from India.



A transformation visible across sectors! #12YearsOfMakeInIndia pic.twitter.com/qSzZV7RIJZ — Narendra Modi (@narendramodi) September 25, 2026

27 सेक्टर पर फोकस

सरकार के मुताबिक ‘मेक इन इंडिया 2.0’ के तहत अब 27 सेक्टर पर ध्यान दिया जा रहा है. इनमें 15 मैन्युफैक्चरिंग और 12 सर्विस सेक्टर शामिल हैं. निवेश को आसान बनाने के लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम , PM गतिशक्ति और इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक जैसी पहल भी की गई हैं. ‘मेक इन इंडिया’ के 12 साल पूरे होने पर सरकार ने कहा है कि अब जोर सिर्फ ज्यादा सामान बनाने पर नहीं, बल्कि भारत में तकनीक, कौशल और उत्पादन क्षमता को मजबूत करने पर भी है.