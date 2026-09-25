गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाPM मोदी ने बताई भारत की 5500 परसेंट ग्रोथ की कहानी, 4 फोटोज किए शेयर

PM मोदी ने बताई भारत की 5500 परसेंट ग्रोथ की कहानी, 4 फोटोज किए शेयर

मेक इन इंडिया के 12 साल पूरे हो गए हैं. इस मौके PM मोदी ने कहा कि भारत में उत्पादन, निवेश और निर्यात बढ़ा है. जानें 12 साल में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या बदलाव आया.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 25 Sep 2026 02:28 PM (IST)
Preferred Sources

भारत की मैन्युफैक्चरिंग और निवेश को बढ़ावा देने वाली ‘मेक इन इंडिया’ पहल के 12 साल पूरे हो गए हैं. 25 सितंबर 2014 को शुरू हुई इस पहल का मकसद भारत को मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन और इनोवेशन का बड़ा सेंटर बनाना था. 12 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसके सफर को लेकर पोस्ट की.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ‘मेक इन इंडिया’ के 12 साल के सफर में देश में ज्यादा उत्पादन, ज्यादा निवेश और ज्यादा निर्यात देखने को मिला है. उन्होंने कहा कि इसका असर अलग-अलग क्षेत्रों में साफ दिखाई देता है. प्रधानमंत्री ने लिखा भारत में ज्यादा चीजें बन रही हैं, देश में ज्यादा निवेश हो रहा है और भारत से ज्यादा निर्यात हो रहा है.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
Explained: 78 विधायक और 33 सांसद, 2022 से 2026 के बीच दल-बदल का बना रिकॉर्ड, नागालैंड-बंगाल टॉप पर
Explained: 78 विधायक और 33 सांसद, 2022 से 2026 के बीच दल-बदल का बना रिकॉर्ड, नागालैंड-बंगाल टॉप पर
इंडिया
'यूपी में बने ब्रह्मोस पाकिस्तान की नींद उड़ा रहे हैं', ट्रेड शो में बोले अमित शाह
'यूपी में बने ब्रह्मोस पाकिस्तान की नींद उड़ा रहे हैं', ट्रेड शो में बोले अमित शाह
इंडिया
ज्ञानेश की बढ़ती मुश्किलें! विपक्ष के बाद CJP इस्तीफे पर अड़ी, सोशल मीडिया पर थू थू
ज्ञानेश की बढ़ती मुश्किलें! विपक्ष के बाद CJP इस्तीफे पर अड़ी, सोशल मीडिया पर थू थू
इंडिया
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, कहा- सभी फैसले रद्द कर दें
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, कहा- सभी फैसले रद्द कर दें

PM मोदी ने बताई भारत की 5500 परसेंट ग्रोथ की कहानी, 4 फोटोज किए शेयर

डिफेंस एक्सपोर्ट में 5,500 फीसदी से ज्यादा बढ़ोतरी

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 2014 में करीब 690 करोड़ रुपये था. यह बढ़कर अब 38,400 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है. यानी इस अवधि में रक्षा सामान के निर्यात में 5,500 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. सरकार की Production Linked Incentive (PLI) योजना को घरेलू उत्पादन बढ़ाने की प्रमुख योजनाओं में शामिल किया गया है. शेयर किए गए आंकड़ों के मुताबिक PLI योजनाओं के तहत 15.5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का निर्यात हुआ है.

इन योजनाओं के तहत कुल 23.8 लाख करोड़ रुपये का उत्पादन और बिक्री दर्ज की गई है. PLI का मकसद कंपनियों को देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देना और अलग-अलग क्षेत्रों में घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना है. मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है. सरकार के अनुसार, भारत में इस्तेमाल होने वाले करीब 99.2 फीसदी मोबाइल फोन अब देश में ही बनाए जाते हैं. 2014 के आसपास भारत में मोबाइल फोन की बड़ी मात्रा आयात की जाती थी. पिछले साल में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में निवेश बढ़ने के साथ देश में उत्पादन क्षमता भी बढ़ी है.

PM मोदी ने बताई भारत की 5500 परसेंट ग्रोथ की कहानी, 4 फोटोज किए शेयर

27 सेक्टर पर फोकस

सरकार के मुताबिक ‘मेक इन इंडिया 2.0’ के तहत अब 27 सेक्टर पर ध्यान दिया जा रहा है. इनमें 15 मैन्युफैक्चरिंग और 12 सर्विस सेक्टर शामिल हैं. निवेश को आसान बनाने के लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम , PM गतिशक्ति और इंडिया इंडस्ट्रियल  लैंड बैंक जैसी पहल भी की गई हैं. ‘मेक इन इंडिया’ के 12 साल पूरे होने पर सरकार ने कहा है कि अब जोर सिर्फ ज्यादा सामान बनाने पर नहीं, बल्कि भारत में तकनीक, कौशल और उत्पादन क्षमता को मजबूत करने पर भी है.

PM मोदी ने बताई भारत की 5500 परसेंट ग्रोथ की कहानी, 4 फोटोज किए शेयर

 

और पढ़ें

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
Read More
Published at : 25 Sep 2026 02:27 PM (IST)
Tags :
Make In India PM Modi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Explained: 78 विधायक और 33 सांसद, 2022 से 2026 के बीच दल-बदल का बना रिकॉर्ड, नागालैंड-बंगाल टॉप पर
Explained: 78 विधायक और 33 सांसद, 2022 से 2026 के बीच दल-बदल का बना रिकॉर्ड, नागालैंड-बंगाल टॉप पर
इंडिया
'यूपी में बने ब्रह्मोस पाकिस्तान की नींद उड़ा रहे हैं', ट्रेड शो में बोले अमित शाह
'यूपी में बने ब्रह्मोस पाकिस्तान की नींद उड़ा रहे हैं', ट्रेड शो में बोले अमित शाह
इंडिया
ज्ञानेश की बढ़ती मुश्किलें! विपक्ष के बाद CJP इस्तीफे पर अड़ी, सोशल मीडिया पर थू थू
ज्ञानेश की बढ़ती मुश्किलें! विपक्ष के बाद CJP इस्तीफे पर अड़ी, सोशल मीडिया पर थू थू
इंडिया
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, कहा- सभी फैसले रद्द कर दें
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, कहा- सभी फैसले रद्द कर दें
Advertisement

वीडियोज

बिहार में शैतानों की टोली का अटैक !
ECI के खिलाफ राहुल ने नई 'फाइल' खोली
Samastipur Viral Video: समस्तीपुर में 'जमुई पार्ट-2' | Jamui Viral Video | Breaking | Bihar Police
Chitra Tripathi | Gyanesh Kumar: SIR से वोट चोरी..Rahul Gandhi के दावे में कितना दम? | Congress
EC विवाद पर ज्ञानेश कुमार मौन क्यों?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत की स्थाई सदस्यता के लिए UN में खड़ा हुआ ये देश, बोला- 'इंडिया को...'
भारत की स्थाई सदस्यता के लिए UN में खड़ा हुआ ये देश, बोला- 'इंडिया को...'
दिल्ली NCR
पहलवानों के मामले में बृजभूषण सिंह की बढ़ेंगी मुश्किलें? कल होगी सुनवाई!
पहलवानों के मामले में बृजभूषण सिंह की बढ़ेंगी मुश्किलें? कल होगी सुनवाई!
इंडिया
तरुण तेजपाल की याचिका पर गोवा सरकार को SC का नोटिस, 10 साल की सजा को दी है चुनौती
तरुण तेजपाल की याचिका पर गोवा सरकार को SC का नोटिस, 10 साल की सजा को दी है चुनौती
बॉलीवुड
The Vvaan X Review: 'रहस्य, रोमांच और छठी मैया की आस्था से भरपूर' , सिद्धार्थ-तमन्ना की 'द वन’ ने जीता लोगों का दिल
सिद्धार्थ-तमन्ना की 'द वन’ लोगों को कैसी लगी? आ गया फैसला
क्रिकेट
एशियन गेम्स में बड़ा उलटफेर, नेपाल ने क्रिकेट में अफगानिस्तान को हराया
एशियन गेम्स में बड़ा उलटफेर, नेपाल ने क्रिकेट में अफगानिस्तान को हराया
इंडिया
ममता बनर्जी के करीबी पूर्व MLA को सुबह-सुबह उठा ले गई पुलिस, जानें गिरफ्तारी की वजह
ममता बनर्जी के करीबी पूर्व MLA को सुबह-सुबह उठा ले गई पुलिस, जानें गिरफ्तारी की वजह
बिहार
ज्ञानेश कुमार को CJP ने दिया अल्टीमेटम, BJP बोली- 'ये चंद भटके…'
ज्ञानेश कुमार को CJP ने दिया अल्टीमेटम, BJP बोली- 'ये चंद भटके…'
Home Tips
कम बजट में ज्यादा जगह, ये हैं बेस्ट फोल्डेबल रूम रैक ऑप्शंस
कम बजट में ज्यादा जगह, ये हैं बेस्ट फोल्डेबल रूम रैक ऑप्शंस
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget