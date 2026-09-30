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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘हम किसानों की आय बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे’, MSP वृद्धि पर बोले PM मोदी

‘हम किसानों की आय बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे’, MSP वृद्धि पर बोले PM मोदी

पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों-रेपसीड और कुसुम के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोत्तरी को मंजूरी दी है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 30 Sep 2026 07:41 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार (30 सितंबर, 2026) को केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में की गई बढ़ोत्तरी को लेकर बड़ी बात कही है. उन्होंने X प्लेटफॉर्म पर शेयर किए गए पोस्ट में कहा कि देश भर में किसानों के हितों की रक्षा के साथ ही उनकी आय में बढ़ोत्तरी के लिए हम कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे हैं.

उन्होंने कहा कि इसी दिशा में हमारी सरकार ने 2027-28 के मार्केटिंग सीजन के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानि मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) में वृद्धि को मंजूरी दी है. पीएम मोदी ने कहा कि इससे देश के करोड़ों किसान भाई-बहनों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिलना सुनिश्चित होगा.

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केंद्र सरकार ने किन-किन रबी फसलों पर बढ़ाई MSP? 

केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आधिकारिक बयान के मुताबिक, पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने मार्केटिंग सीजन 2027-28 के लिए सभी अधिसूचित फसलों, जिसमें गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों और कुसुम शामिल है, के MSP में बढ़ोत्तरी को मंजूरी दी है, ताकि किसानों को उनकी उपज का फायदेमंद कीमत मिल सके.

किस फसल पर कितना बढ़ा MSP?

MSP में सबसे ज्यादा 675 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोत्तरी कुसुम (Safflower) के लिए की गई है. इसके बाद सरसों और रेपसीड के लिए MSP में 413 रुपये प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है. वहीं, मसूर में 390 रुपये प्रति क्विंटल, जौ में 136 रुपये प्रति क्विंटल, चना में 83 रुपये प्रति क्विंटल और सबसे कम गेहूं में 25 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है.

किसानों में उनकी उपज पर मिलेगा फायदेमंद लाभ- सरकार

केंद्र सरकार ने कहा, ‘अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर अनुमानित मार्जिन गेंहू के लिए 106 प्रतिशत, रेपसीड और सरसों के लिए 96 प्रतिशत, मसूर के लिए 92 प्रतिशत, चना के लिए 59 प्रतिशत, जौ के लिए 58 प्रतिशत और कुसुम के लिए 50 प्रतिशत है. रबी फसलों के MSP में इस बढ़ोत्तरी से किसानों को उनकी उपज का फायदेमंद कीमत मिलना सुनिश्चित होगा और क्रॉप डाइवरसिफिकेशन को भी बढ़ावा मिलेगा.’ 

यह भी पढ़ेंः दिल्ली को 1941 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात, बारापुला कॉरिडोर करेगा सफर आसान

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 30 Sep 2026 07:41 PM (IST)
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