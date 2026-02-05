प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राज्यसभा में करीब 100 मिनट के भाषण के दौरान कांग्रेस और गांधी परिवार पर हमला करते हुए उन्हें 'आदतन चोर' बताया. पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि उन्होंने महात्मा गांधी का उपनाम भी 'चुरा लिया' है.

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी सदस्यों के नारेबाजी और वॉकआउट के बीच कहा, 'जिनका धंधा चोरी है, उन्होंने तो एक गुजराती का सरनेम भी चुरा लिया. उन्होंने महात्मा गांधी का सरनेम भी चुरा लिया.'

स्टार्टअप्स को लेकर राहुल गांधी पर तंज

पीएम ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी अपना खुद का स्टार्टअप भी खड़ा नहीं कर सकती. पीएम ने कहा, 'कांग्रेस ने कभी स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा नहीं दिया. वे अपने ही घर के स्टार्टअप को भी सफल नहीं बना पा रहे हैं.'

इतना ही नहीं उन्होंने राहुल गांधी को एक दिन पहले लोकसभा में की गई उनकी टिप्पणी के लिए भी निशाना साधा, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को कांग्रेस का 'युवराज' कहा. उन्होंने कहा, 'कल जो हुआ, कांग्रेस के युवराज, जिनके दिमाग में शातिर दिमाग है, उन्होंने सदन के एक सांसद को गद्दार कह दिया. उनका अहंकार चरम पर है.'

राहुल गांधी की गद्दार वाली टिप्पणी पर पीएम मोदी

पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू पर राहुल गांधी की टिप्पणी की कड़ी आलोचना करते हुए कहा. उन्होंने आरोप लगाया कि यह टिप्पणी चुनिंदा रूप से एक सिख सांसद को टारगेट करके की गई थी. प्रधानमंत्री ने कहा, 'उन्होंने कांग्रेस छोड़ने वाले किसी और को गद्दार नहीं कहा, लेकिन बिट्टू को गद्दार कहा, सिर्फ इसलिए कि वह सिख हैं. यह सिखों का अपमान है, गुरुओं का अपमान है. यह कांग्रेस में सिखों के प्रति भरी नफरत को दिखाता है.'

उन्होंने आगे कहा, 'वह ऐसे परिवार के सदस्य हैं जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया. सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपनी राजनीतिक विचारधारा बदल ली, क्या वे देशद्रोही बन गए? यह कोई छोटी बात नहीं है. देश अपने नागरिक को देशद्रोही कहे जाने को कैसे बर्दाश्त कर सकता है?' इस घटना को 'बेहद दुर्भाग्यपूर्ण' बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, 'ऐसे लोग कांग्रेस को डुबा देंगे.'

घुसपैठ को लेकर क्या बोले पीएम मोदी?

पीएम मोदी ने घुसपैठ को लेकर कहा कि दुनिया के सबसे अमीर देश भी अपने इलाकों से गैर-कानूनी इमिग्रेंट्स को निकाल रहे हैं. हालांकि, हमारे देश में, कुछ ग्रुप्स घुसपैठियों को बचाने के लिए जानबूझकर और ऑर्गनाइज़्ड कोशिशें कर रहे हैं. हमारे देश के युवा ऐसे नेताओं को कैसे स्वीकार कर सकते हैं जो गैर-कानूनी इमिग्रेंट्स के लिए ज़ोर-शोर से वकालत कर रहे हैं? ये घुसपैठिए हमारे युवाओं के अधिकार छीन रहे हैं—उनकी नौकरियां और रोजी-रोटी छीन रहे हैं. आदिवासी समुदायों की ज़मीन हड़प रहे हैं और हमारे बेटे-बेटियों की सुरक्षा और भविष्य के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं.

मोहब्बत की दुकान वाले मेरी कब्र खोद रहे: मोदी

पीएम मोदी ने कहा, 'जो लोग मोहब्बत की दुकान चलाने का दावा करते हैं, वे नारे लगा रहे हैं, मोदी, तेरी कब्र खुदेगी. यह कैसी मोहब्बत की दुकान है जो देश के एक नागरिक की कब्र खोदने का सपना देख रही है? उन्होंने संविधान के किस हिस्से से सीखा है कि वे इस देश के एक नागरिक की कब्र खोदने की बात करते हैं? क्या यह इंसानियत का अपमान नहीं है? क्या यह सार्वजनिक जीवन की गरिमा और मर्यादा का अपमान नहीं है? फिर भी, उन्हें इस पर कोई पछतावा नहीं है.'