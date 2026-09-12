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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामुस्कुराए, हाथ पकड़कर दिखाया रामेश्वरम मंदिर, शी जिनपिंग से यूं मिले PM मोदी

मुस्कुराए, हाथ पकड़कर दिखाया रामेश्वरम मंदिर, शी जिनपिंग से यूं मिले PM मोदी

ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए जब शी जिनपिंग भारत मंडपम में पहुंचे तो पीएम मोदी ने बैकग्राउंड में लगे तमिलनाडु स्थित रामेश्वरम मंदिर के कॉरिडोर के आर्किटेक्ट के बारे में बताया.

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 12 Sep 2026 03:21 PM (IST)
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राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन का आगाज हो चुका है. भारत मंडपम में पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत अन्य वैश्विक नेताओं का जोरदार स्वागत किया. सात साल बाद भारत आए शी जिनपिंग का पीएम मोदी ने हाथ मिलाकर स्वागत किया. इस दौरान दोनों ही नेता मुस्कुराए.

पीएम मोदी ने शी जिनपिंग को बैकग्राउंड में लगे तमिलनाडु स्थित रामेश्वरम मंदिर के कॉरिडोर के आर्किटेक्ट के बारे में बताया. वीडियो में देखा जा सकता है कि शी काफी दिलचस्पी से समझ रहे थे. यह कहा जा सकता है कि पीएम मोदी ने भारत की संस्कृति, अध्यात्म और आर्किटेक्ट के बारे में बताया.

 

पीएम मोदी के साथ होगी बैठक

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दो दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं. वो आज शाम में पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे. माना जा रहा है कि सीमा के साथ,व्यापार और निवेश के मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हो सकती है. शी की इस दौरे से पहले दोनों देशों के बीच हाल में कई उच्चस्तरीय वार्ताएं हो चुकी है. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच बीजिंग में हाल ही में बैठक हुई थी.

केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने दिल्ली हवाई अड्डे पर शी जिनपिंग का स्वागत किया. इस दौरान दोनों ही नेता बातचीत करते दिखे. एयरपोर्ट में सांस्कृतिक कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत कर चीन के राष्ट्रपति का स्वागत किया.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शी जिनपिंग का स्वागत करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, ‘‘सहयोग को आगे बढ़ाने और अधिक संतुलित, प्रतिनिधित्वपूर्ण एवं बहुध्रुवीय विश्व के निर्माण में योगदान देने की दिशा में ब्रिक्स लगातार आगे बढ़ रहा है तथा ऐसे में हमें रचनात्मक चर्चा होने की उम्मीद है.’’

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About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश एबीपी लाइव में बतौर इनपुट लीड काम कर रहे हैं. वो करीब 8 सालों से एबीपी में कार्यरत है. ब्रेकिंग न्यूज के साथ चुनाव और राजनीतिक मुद्दों पर खास ध्यान रखते हैं. पत्रकारिता जगत में करीब 10 सालों का अनुभव है. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं. संपर्क के लिए मेल आईडी- jeevanp@abpnetwork.com.
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Published at : 12 Sep 2026 03:03 PM (IST)
Tags :
Xi Jinping BRICS PM Modi Breaking News Abp News DELHI BRICS Summit 2026 BRICS Summit
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