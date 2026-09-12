मुस्कुराए, हाथ पकड़कर दिखाया रामेश्वरम मंदिर, शी जिनपिंग से यूं मिले PM मोदी

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन का आगाज हो चुका है. भारत मंडपम में पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत अन्य वैश्विक नेताओं का जोरदार स्वागत किया. सात साल बाद भारत आए शी जिनपिंग का पीएम मोदी ने हाथ मिलाकर स्वागत किया. इस दौरान दोनों ही नेता मुस्कुराए.

पीएम मोदी ने शी जिनपिंग को बैकग्राउंड में लगे तमिलनाडु स्थित रामेश्वरम मंदिर के कॉरिडोर के आर्किटेक्ट के बारे में बताया. वीडियो में देखा जा सकता है कि शी काफी दिलचस्पी से समझ रहे थे. यह कहा जा सकता है कि पीएम मोदी ने भारत की संस्कृति, अध्यात्म और आर्किटेक्ट के बारे में बताया.

पीएम मोदी के साथ होगी बैठक

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दो दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं. वो आज शाम में पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे. माना जा रहा है कि सीमा के साथ,व्यापार और निवेश के मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हो सकती है. शी की इस दौरे से पहले दोनों देशों के बीच हाल में कई उच्चस्तरीय वार्ताएं हो चुकी है. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच बीजिंग में हाल ही में बैठक हुई थी.

केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने दिल्ली हवाई अड्डे पर शी जिनपिंग का स्वागत किया. इस दौरान दोनों ही नेता बातचीत करते दिखे. एयरपोर्ट में सांस्कृतिक कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत कर चीन के राष्ट्रपति का स्वागत किया.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शी जिनपिंग का स्वागत करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, ‘‘सहयोग को आगे बढ़ाने और अधिक संतुलित, प्रतिनिधित्वपूर्ण एवं बहुध्रुवीय विश्व के निर्माण में योगदान देने की दिशा में ब्रिक्स लगातार आगे बढ़ रहा है तथा ऐसे में हमें रचनात्मक चर्चा होने की उम्मीद है.’’