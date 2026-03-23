प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के चलते भारत के सामने खड़ी हुई चुनौतियों की जानकारी दी. प्रधानमंत्री ने कहा, पश्चिमी एशिया में हालात चिंताजनक हैं. जंग को तीन सप्ताह से ज्यादा बीत चुके हैं, जिससे भारत के सामने भी अप्रत्याशित चुनौतियों खड़ी हुई हैं. उन्होंने यह भी कहा कि होर्मुज स्ट्रेट में रुकावट बर्दाश्त नहीं है.

प्रधानमंत्री ने कहा, 'युद्ध लड़ रहे और उससे प्रभावित देशों के साथ भारत के व्यापक और व्यापारिक रिश्ते हैं. जिस क्षेत्र में जंग छिड़ी है, वह दुनिया के दूसरे देशों के साथ भारत के व्यापार का भी अहम रूट है. खासकर कच्चे तेल और गैस की जरूरतों का बड़ा हिस्सा यहीं से पूरा होता है. उन्होंने मिडिल ईस्ट में रहने और काम करने वाले भारतीयों का जिक्र करते हुए कहा, हमारे लिए ये क्षेत्र एक और कारण से भी अहम है. लगभग एक करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं और वहां काम करते हैं. वहां समंदर में जो कमर्शियल शिप चलते हैं, उनमें भारतीय क्रू मैंबर की संख्या भी बहुत ज्यादा है. ऐसे अलग-अलग कारणों के चलते भारत की चिंताएं स्वभाविक रूप से अधिक हैं.'