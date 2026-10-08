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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'वो मोदी से प्यार...', 5 लाख करोड़ के लीकेज की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने किसके लिए कहा?

'वो मोदी से प्यार...', 5 लाख करोड़ के लीकेज की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने किसके लिए कहा?

India Mobile Congress के 10वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल व्यवस्था और सरकारी योजनाओं में लीकेज रोकने का जिक्र किया.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 08 Oct 2026 11:40 AM (IST)
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India Mobile Congress के 10वें संस्करण के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल तकनीक और सरकारी योजनाओं में लीकेज रोकने का जिक्र करते हुए एक सवाल किया. पीएम मोदी ने कहा, "जिनकी मुफ्त की कमाई बंद हो गई है, वो मोदी को प्यार करेंगे क्या?" उन्होंने कहा कि पुरानी व्यवस्था में सरकारी धन के लीकेज का आरोप लगता था, लेकिन डिजिटल तकनीक और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिए इसे रोकने का काम किया गया है.

प्रधानमंत्री ने यह बात नई दिल्ली के यशोभूमि में India Mobile Congress के मंच से कही. इस दौरान उन्होंने मोबाइल फोन के बदलते इस्तेमाल, Digital India और सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण पर भी बात की.

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'पुरानी व्यवस्था होती तो 5 लाख करोड़ रुपये लीकेज में चले जाते'

पीएम मोदी ने कहा कि सरकारी मदद अब सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंच रही है. उनके मुताबिक, इससे 5 लाख करोड़ रुपये गलत हाथों में जाने से बचे हैं. उन्होंने कहा कि पुरानी व्यवस्था जारी रहती तो सरकार का 5 लाख करोड़ रुपये लीकेज में चला जाता. इसी संदर्भ में उन्होंने कहा, "जिनकी मुफ्त की कमाई बंद हो गई है, वो मोदी को प्यार करेंगे क्या?" पीएम मोदी ने कहा कि डिजिटल व्यवस्था ने ऐसे लोगों के लिए सरकारी धन में गड़बड़ी करने की गुंजाइश कम की है.

मोबाइल फोन बना सुशासन का अहम साधन

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10-12 वर्षों में मोबाइल फोन सिर्फ आधुनिक संचार का माध्यम नहीं रहा, बल्कि सुशासन का भी अहम साधन बन गया है. उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन Digital India के विजन के केंद्र में रहा है. पीएम मोदी के मुताबिक, एक दशक पहले तक भारत में डिजिटल विभाजन बड़ी चुनौती था. आधुनिक तकनीक उन लोगों तक सीमित होती जा रही थी, जिनके पास उसे इस्तेमाल करने के पर्याप्त साधन थे. Digital India अभियान के जरिए इस स्थिति को बदलने का प्रयास किया गया और मोबाइल फोन को इसके केंद्र में रखा गया. उन्होंने इसे तकनीक के लोकतांत्रिकीकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया.

ये भी पढ़ें- इंडिया गठबंधन के लंच में शामिल नहीं हुए अखिलेश यादव, बोले- 'अभी तो...'

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज़ डिजिटल की न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरें करते हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. राजनीति, चुनाव, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम और सामाजिक मुद्दों पर गहरी समझ रखते हैं. करीब 8 वर्षों का पत्रकारिता में अनुभव है. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ताल्लुक रखने वाले आशुतोष ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है.

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Published at : 08 Oct 2026 11:14 AM (IST)
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