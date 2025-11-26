Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भारतीय एविएशन सेक्टर के लिए आज बुधवार (26 नवंबर, 2025) का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हैदराबाद के जीएमआर (GMR) एयरोस्पेस एंड इंडस्ट्रियल पार्क में फ्रांसीसी दिग्गज कंपनी सफरान (Safran) के अत्याधुनिक रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (MRO) सुविधा केंद्र का वर्चुअली उद्घाटन किया. यह दुनिया का सबसे बड़ा लीप (LEAP) इंजन एमआरओ केंद्र है, जो भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल को नई उड़ान देगा.

2.062 करोड़ रुपये के निवेश से तैयार किया गया अत्याधुनिक MRO सेंटर

यह सुविधा केंद्र लगभग 200 मिलियन यूरो (करीब 2,062 करोड़ रुपये) के भारी निवेश से तैयार किया गया है. 45,000 वर्ग मीटर में फैले इस प्लांट में सालाना 300 लीप इंजनों की सर्विसिंग की क्षमता होगी, जो मुख्य रूप से एयरबस A320 नियो और बोइंग 737 मैक्स विमानों में इस्तेमाल होते हैं. पूर्ण क्षमता पर पहुंचने पर यह केंद्र 1,100 से अधिक कुशल भारतीय इंजीनियरों और तकनीशियनों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करेगा.

इसके अलावा, पीएम मोदी ने राफेल जेट में इस्तेमाल होने वाले M88 मिलिट्री इंजन के लिए एक नए MRO सेंटर की आधारशिला भी रखी, जिसमें 40 मिलियन यूरो का अतिरिक्त निवेश होगा.

भारत अब सिर्फ बाजार नहीं, एविएशन हब है- PM मोदी

MRO सेंटर के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा, ‘भारत का एविएशन सेक्टर तेजी से बदल रहा है. भारत अब सिर्फ बाजार नहीं, बल्कि एविएशन हब है.’ उन्होंने कहा, ‘भारतीय एयरलाइंस ने 1,500 नए विमानों का ऑर्डर दिया है, जिससे भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एविएशन मार्केट बन गया है. अब तक 85% MRO कार्य विदेशों में होता था, जिससे समय और पैसा दोनों अधिक लगता था, लेकिन इस नई सुविधा से यह निर्भरता कम होगी.’

पीएम मोदी ने इस बात पर जोर देकर कहा, ‘सरकार ने MRO सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां लागू की हैं, जिनमें 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) की अनुमति भी शामिल है.’

सीएम रेवंत रेड्डी ने की डिफेंस कॉरिडोर का दर्जा देने की मांग

वहीं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने सफरान के इस कदम का स्वागत किया और इसे राज्य के विकास में मील का पत्थर बताया. उन्होंने कहा कि हैदराबाद पहले से ही एयरोस्पेस और एविएशन का एक प्रमुख केंद्र है, जहां कई वैश्विक कंपनियों ने अपने पैर जमाए हैं.

सीएम रेड्डी ने प्रधानमंत्री मोदी से बेंगलुरु-हैदराबाद क्षेत्र को आधिकारिक रूप से डिफेंस और एयरोस्पेस कॉरिडोर घोषित करने की अपील भी की. उन्होंने राज्य सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन देते हुए भारत फ्यूचर सिटी के विजन को भी साझा किया.

पीएम मोदी की आत्मनिर्भर भारत नीति की है सफलता- राममोहन नायडू

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने इस सफलता का श्रेय पीएम मोदी की आत्मनिर्भर भारत नीति को दिया. उन्होंने कहा कि हैदराबाद का एविएशन हब के रूप में उभरना देश की आर्थिक प्रगति का संकेत है.

सफरान कंपनी के सीईओ ने की बड़ी घोषणा

सफरान के सीईओ ओलिवियर एंड्रीज ने घोषणा की कि कंपनी 2030 तक भारत में अपना राजस्व तीन गुना बढ़ाकर 3 बिलियन यूरो करने का लक्ष्य रखती है. यह परियोजना न केवल हैदराबाद बल्कि पूरे देश के तकनीकी कौशल को वैश्विक मंच पर स्थापित करेगी.

