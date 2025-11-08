प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को चार नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी. बनारस-खजुराहो, लखनऊ-सहारनपुर, फिरोजपुर-दिल्ली और एर्नाकुलम-बेंगलुरु रूट पर चलने वाली इन ट्रेनों का उद्घाटन पीएम मोदी ने खुद हरी झंडी दिखाकर किया. उन्होंने जैसे ही हरी झंडी दिखाई गई, स्टेशन पर मौजूद यात्रियों ने हर-हर महादेव के जयकारों के साथ उत्सव का माहौल बना दिया.

प्रधानमंत्री मोदी जब बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचे, तो बीजेपी कार्यकर्ताओं और आम जनता ने उनका भव्य स्वागत किया. स्टेशन परिसर पूरी तरह हर-हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा. इस मौके पर रेलवे स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों ने भी व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने में पूरा सहयोग किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "दुनिया भर के विकसित देशों में आर्थिक विकास का एक बड़ा कारण बुनियादी ढांचा रहा है. जिन देशों ने बहुत प्रगति और विकास देखा है, वहां बुनियादी ढांचे का विकास उनकी प्रगति के पीछे एक बड़ी ताकत रहा है. कितने हवाई अड्डे बने हैं, कितनी वंदे भारत ट्रेनें चली हैं, ये सभी चीजें विकास से जुड़ी हैं." उन्होंने कहा कि अब विदेशी यात्री भी वंदे भारत को देखकर असंभित होते हैं. ये ट्रेनें मील का पत्थर साबित होंगी.

पीएम मोदी ने आगे कहा, "आज भारत भी बहुत तेज गति से इसी रास्ते पर चल रहा है. इसी कड़ी में आज देश के अलग-अलग हिस्सों में नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरूआत हो रही है." उन्होंने आगे कहा, "प्रयागराज, अयोध्या, हरिद्वार, चित्रकूट, कुरुक्षेत्र जैसे अनेक तीर्थस्थल हमारी आध्यात्मिक यात्रा के केंद्र हैं. आज जब इन पवित्र स्थलों को वंदे भारत नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है, तो एक ओर भारत की संस्कृति, आस्था और विकास यात्रा का एकीकरण हुआ है. यह भारत के विरासत शहरों को देश के विकास का प्रतीक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है."

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "आज वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव रख रही हैं. वंदे भारत भारतीयों की, भारतीयों द्वारा और भारतीयों के लिए बनाई गई एक ऐसी ट्रेन है जिस पर हर भारतीय को गर्व है. आज जिस तरह भारत ने विकसित भारत के लिए अपने संसाधनों को बेहतर बनाने का अभियान शुरू किया है, ये ट्रेनें उसमें मील का पत्थर बनने जा रही हैं."

ये भी पढ़ें-

असम में सरकारी फंड घोटाले में ED का बड़ा एक्शन, 6.40 करोड़ की संपत्ति जब्त, जानें पूरा मामला