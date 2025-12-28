Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







'मन की बात' के 129वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "इस साल, 'ऑपरेशन सिंदूर' हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक बन गया. दुनिया ने साफ देखा कि आज का भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता. 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान, दुनिया के हर कोने से भारत माता के प्रति प्यार और भक्ति की तस्वीरें सामने आईं. यही भावना तब भी देखने को मिली जब 'वंदे मातरम' के 150 साल पूरे हुए."

पीएम मोदी ने कहा कि 2025 ने हमें ऐसे कई पल दिए हैं जिन पर हर भारतीय को गर्व हुआ. देश की सुरक्षा से लेकर खेल के मैदान तक, विज्ञान की प्रयोगशालाओं से लेकर दुनिया के बड़े मंचों तक, भारत ने हर जगह अपनी मजबूत छाप छोड़ी. भारत ने साइंस और स्पेस के क्षेत्र में भी बड़ी छलांग लगाई है. शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने वाले पहले भारतीय बने. पर्यावरण सुरक्षा और वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी कई पहल भी 2025 में शुरू हुईं. भारत में अब चीतों की संख्या 30 से ज़्यादा हो गई है.

'महाकुंभ के आयोजन ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया'

प्रधानमंत्री ने कहा, "2025 में आस्था, संस्कृति और भारत की अनोखी विरासत सब एक साथ देखने को मिलीं. साल की शुरुआत में प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया. साल के आखिर में अयोध्या में राम मंदिर में झंडा फहराने की सेरेमनी ने हर भारतीय को गर्व से भर दिया." उन्होंने कहा कि लोगों ने स्वदेशी प्रोडक्ट्स के लिए भी बहुत उत्साह दिखाया है, लोग सिर्फ़ भारतीय की मेहनत से बने सामान खरीद रहे हैं. आज हम गर्व से कह सकते हैं कि 2025 ने भारत को और भी ज़्यादा आत्मविश्वास दिया है.

कन्नड़ पाठशाले का पीएम मोदी ने किया जिक्र

उन्होंने बताया कि दुबई में रहने वाले कन्नड़ परिवारों ने खुद से एक जरूरी सवाल पूछा कि हमारे बच्चे Tech-World में आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं वो अपनी भाषा से दूर तो नहीं हो रहे हैं? यहीं से जन्म हुआ 'कन्नड़ पाठशाले' का. एक ऐसा प्रयास, जहां बच्चों को 'कन्नड़' पढ़ना, सीखना, लिखना और बोलना सिखाया जाता है. Geetanjali IISc यह अब सिर्फ एक Class नहीं, Campus का सांस्कृतिक केंद्र है. यहां हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत है, लोक परंपराएं हैं, शास्त्रीय विधाएं हैं, छात्र यहां साथ बैठकर रियाज करते हैं. Professor साथ बैठते हैं, उनके परिवार भी जुड़ते हैं.

मणिपुर के युवक ने पीएम ने दिया उदाहरण

पीएम मोदी ने बताया कि Smart India Hackathon 2025 का समापन इसी महीने हुआ है. इस Hackathon के दौरान 80 से अधिक सरकारी विभागों की 270 से ज्यादा समस्याओं पर students ने काम किया. जहां चाह, वहां राह- इस कहावत को सच कर दिखाया है मणिपुर के एक युवा मोइरांगथेम सेठ जी ने. उनकी उम्र 40 साल से भी कम है. मोइरांगथेम मणिपुर के जिस दूर-सुदूर क्षेत्र में रहते थे वहां बिजली की बड़ी समस्या थी. इस चुनौती से निपटने के लिए उन्होंने Local Solution पर जोर दिया और उन्हें ये Solution मिला Solar Power में.

पीएम मोदी ने कहा कि जनवरी 2026 में ओडिशा की पार्वती गिरि की जन्म-शताब्दी मनाई जाएगी. उन्होंने 16 वर्ष की आयु में 'भारत छोड़ो आंदोलन' में हिस्सा लिया था. आजादी के आंदोलन के बाद पार्वती गिरि जी ने अपना जीवन समाज सेवा और जनजातीय कल्याण को समर्पित कर दिया था. उन्होंने कई अनाथालयों की स्थापना की. उनका प्रेरक जीवन हर पीढ़ी का मार्गदर्शन करता रहेगा.

