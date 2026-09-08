'अभी जो नाराज फूफा जी हैं, वो चिल्लाएंगे...' , पीएम मोदी ने भरे मंच से किसके लिए मजे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के वडोदरा में आयोजित नमो फॉर विकसित भारत कार्यक्रम में शामिल हुए. प्रधानमंत्री यहां से 35,000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे. इस दौरान उन्होंने इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा.

Gen Z को सीधा मैसेज देते हुए और विपक्ष को घेरते हुए पीएम मोदी ने कहा, "नौजवान सुन लीजिए, 7-8 सालों में एक किलोमीटर फ्रेट कॉरिडोर पर काम नहीं हो पाया था. उनके हिसाब से देश चलाते तो आपके बाद भी 3-4 पीढ़ियां आतीं और काम नहीं हो पाता. अभी जो नाराज फूफा जी हैं, वो चिल्लाएंगे कि ट्रक वालों का क्या होगा. ट्रक कहां जाएंगे? अब फूफा जी को काम मिल गया. यानी अब बड़ी मात्रा में सामान तेजी से देश के एक कोने से दूसरे कोने से पहुंच पाएगा."