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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाPM मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को गिफ्ट की Melody टॉफी तो राहुल गांधी का आया रिएक्शन, कहा- 'आर्थिक तूफान सर पर...'

PM मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को गिफ्ट की Melody टॉफी तो राहुल गांधी का आया रिएक्शन, कहा- 'आर्थिक तूफान सर पर...'

PM Modi Melody Gift: पीएम मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट की है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है. अब इस पर राहुल गांधी ने कहा कि यह नेतृत्व नहीं, नौटंकी है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: ऋषि कांत | Updated at : 20 May 2026 02:32 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट की है, जिसका वीडियो मेलोनी ने एक्स पर शेयर किया है. ये वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया. अब इस पर कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि आर्थिक तूफान सर पर है और हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफी बांट रहे हैं.

राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'किसान, युवा, महिलाएं, मजदूर और छोटे व्यापारी सब रो रहे हैं- PM हंसकर रील बना रहे हैं और BJP वाले ताली बजा रहे हैं.' कांग्रेस नेता ने कहा कि यह नेतृत्व नहीं, नौटंकी है.

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट कर कर रहे हैं. इस वीडियो में वह कह रही हैं, 'प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है, जो कि बहुत ही अच्छी टॉफी है.' इसके बाद पीएम मोदी और वह दोनों ही कहते हैं- मेलोडी. जिसके बाद दोनों नेता खुलकर हंसते हैं.

ये भी पढ़ें- Melodi Moment! पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को गिफ्ट की टॉफी, Video हो गया वायरल 

प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी से डिनर के दौरान मुलाकात की थी, जिसके बाद दोनों नेता एक ही गाड़ी में बैठकर कोलेसियम का दौरा करने पहुंचे. यह पीएम मोदी की कार डिप्लोमेसी कही जाती है, जिसमें वह दूसरे नेताओं के साथ एक ही गाड़ी में बैठकर जाते हैं. दुनिया को दोनों देशों की दोस्ती का पैगाम भी मिल जाता है.

इटली PM ने बनाया था Melodi हैशटैग

मोदी और मेलोनी के नामों को जोड़कर 'Melodi' हैशटैग पहली बार इटली की प्रधानमंत्री ने 2023 में दुबई में आयोजित कॉप-28 सम्मेलन के दौरान गढ़ा था. इसके बाद दोनों नेताओं की वैश्विक मंचों पर हुई गर्मजोशी भरी मुलाकातों के बीच यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. मेलोनी ने उस समय भी सोशल मीडिया पर मोदी के साथ तस्वीर साझा करते हुए 'Melodi' हैशटैग का इस्तेमाल किया था.

ये भी पढ़ें- ईरान युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप से पहली बार मिलेंगे PM मोदी, कब और किस देश में होगी मुलाकात?

5 देशों की यात्रा पर थे पीएम मोदी 

प्रधानमंत्री मोदी 15 से 20 मई तक संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की पांच देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में मंगलवार को रोम पहुंचे. वह इटली की प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर यहां आए हैं, जहां दोनों नेता व्यापार, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे.

Published at : 20 May 2026 02:02 PM (IST)
Tags :
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