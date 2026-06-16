3 लाख करोड़ का व्यापार, यूपी के लिए एविएशन हब और 114 राफेल! फ्रांस से क्या लेकर लौटे PM मोदी?

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाExplained: 3 लाख करोड़ का व्यापार, यूपी के लिए एविएशन हब और 114 राफेल! फ्रांस से भारत के लिए क्या लेकर लौटे PM मोदी?

Explained: 3 लाख करोड़ का व्यापार, यूपी के लिए एविएशन हब और 114 राफेल! फ्रांस से भारत के लिए क्या लेकर लौटे PM मोदी?

PM Modi France Tour: भारतीय AI और डीप-टेक स्टार्टअप्स को फ्रांसीसी इन्वेस्टर्स, मेंटर्स, कॉरपोरेट्स और बाजारों तक पहुंच मिलेगी. भारतीय स्टार्टअप्स के लिए यूरोपीय बाजार में कदम रखने का सुनहरा मौका है.

Reported By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 16 Jun 2026 04:16 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा से वापिस भारत लौट आए. 14 जून 2026 को उन्होंने फ्रांस के नीस शहर में राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात की. इसी साल फरवरी में दोनों देशों ने अपने रिश्ते को 'स्पेशल ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप' का दर्जा दिया था. यानी अब भारत और फ्रांस सिर्फ बिजनेस पार्टनर नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, स्पेस, एनर्जी और डिफेंस के मामले में एक-दूसरे के रणनीति सहयोगी बन गए हैं. आइए जानते हैं कि PM मोदी फ्रांस से भारत के लिए क्या लेकर लौटे हैं?

PM मोदी फ्रांस से 13 सौगातें लाए हैं:

1. 5 साल में 16 बिलियन से 32 बिलियन डॉलर तक का सफर

भारत और फ्रांस के बीच फिलहाल करीब 16 बिलियन डॉलर (लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये) का सालाना व्यापार होता है. दोनों देशों ने अगले 5 सालों में इसे दोगुना करके 32 अरब डॉलर (करीब 3 लाख करोड़ रुपये) तक पहुंचाने पर सहमति जताई है.

इस टारगेट को हासिल करने के लिए एक हाई-लेवल मैकेनिज्म बनाया गया है. यानी अब हर साल दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी बैठकर देखेंगे कि व्यापार किस दिशा में बढ़ रहा है, कहां रुकावटें हैं और किन नए सेक्टर्स में काम किया जा सकता है. यह कोई आम समीक्षा बैठक नहीं है. इसका मकसद हर साल ठोस नतीजे देना है.

2. इकोनॉमिक सिक्योरिटी डायलॉग: खनिज और चिप्स बने रणनीतिक हथियार

दूसरा बड़ा ऐलान था इकोनॉमिक सिक्योरिटी डायलॉग की शुरुआत. यह शब्द थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है- अब भारत और फ्रांस मिलकर तय करेंगे कि उनकी जरूरत के क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर चिप्स, एनर्जी और साइबर सिक्योरिटी की सप्लाई चेन कभी न टूटे.

कोरोना काल में मेडिकल सप्लाई चेन ठप हो गई थी और रूस-यूक्रेन युद्ध ने ऊर्जा की कीमतें आसमान पर पहुंचा दी थीं. ऐसे में दोनों देशों ने तय किया कि अब वे एक-दूसरे पर निर्भर रहकर इन जोखिमों से निपटेंगे. यह कोई व्यापारिक समझौता नहीं, बल्कि रणनीतिक गठबंधन है.

3. इनोवेशन रोडमैप 2030: AI और टेक्नोलॉजी दोस्ती की नई लेंग्वेज

तीसरा और शायद सबसे अहम ऐलान था- इंडिया-फ्रांस इनोवेशन रोडमैप 2030. यह कोई एक समझौता नहीं, बल्कि पूरा ढांचा है जो आने वाले सालों में दोनों देशों के तकनीकी सहयोग को दिशा देगा. इस रोडमैप के तहत भारत के IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास और IISc बेंगलुरु जैसे संस्थानों के बीच 19 संस्थागत समझौते भी हुए हैं. यानी अब भारत के टॉप कॉलेज फ्रांस के टॉप कॉलेजों के साथ मिलकर रिसर्च करेंगे.

4. जॉइंट AI वर्किंग ग्रुप: दो देशों ने AI पर पकड़ बनाने की ठानी

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आज दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल रेस है. भारत और फ्रांस ने इस रेस में साथ दौड़ने का फैसला किया है. दोनों देशों ने जॉइंट इंडिया-फ्रांस AI वर्किंग ग्रुप बनाया है. यह ग्रुप AI गवर्नेंस (यानी AI को कैसे कंट्रोल किया जाए), रिसर्च, कैपेसिटी डेवलपमेंट, एकेडमिक एक्सचेंज और स्टार्टअप लिंकेज पर काम करेगा. फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने इसे 'कोऑपरेटिव AI' की दिशा में एक बड़ा कदम बताया. यानी ऐसा AI जो देशों के बीच सहयोग बढ़ाए, न कि उन्हें अलग करे.

5. UPI का फ्रांस में धमाल: एयरपोर्ट्स पर भारतीय स्टाइल में भुगतान

यह शायद सबसे ज्यादा दिखने वाली और आम आदमी से जुड़ी घोषणा है. भारत की UPI सर्विस अब पेरिस के चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट और नीस एयरपोर्ट पर भी मौजूद होगी. विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में यह सुविधा शुरू हो जाएगी.

भारत UPI को 2024 में पेरिस में लॉन्च कर चुका है और अब इसे एयरपोर्ट्स तक बढ़ाया जा रहा है. इससे भारतीय टूरिस्ट, स्टूडेंट्स, कारोबारियों और प्रवासी भारतीयों को फ्रांस में डिजिटल भुगतान में काफी सुविधा होगी. 

6. हाई-स्पीड रेल: जब बुलेट ट्रेन की रफ्तार से बढ़ेगा सहयोग

रेलवे सेक्टर में भी बड़ी घोषणा हुई. दोनों देशों ने हाई-स्पीड रेलवे डेवलपमेंट के लिए डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट पर साइन किए. इसका मतलब है कि दुनिया की सबसे तेज ट्रेनों में से एक TGV चलाने वाला फ्रांस, भारत में हाई-स्पीड रेल नेटवर्क बढ़ाने में मदद करेगा.

7. डेटा सिक्योरिटी: मेक इन इंडिया को मजबूत करने की पहल

दोनों देशों ने कई तरह की इन्फॉर्मेशन का लेन-देन और सिक्योरिटी के लिए जनरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए. इसका मतलब है कि अब भारत और फ्रांस एक-दूसरे को अपने डिफेंस सीक्रेट, टेक्नोलॉजिकल डेटा और खुफिया जानकारियां शेयर कर सकेंगे. यह उन देशों के बीच होता है जो एक-दूसरे पर पूरा भरोसा करते हैं. इस समझौते से रक्षा सहयोग, औद्योगिक सहयोग और 'मेक इन इंडिया' पहलों को मजबूत कानूनी ढांचा मिलेगा.

8. अंतरिक्ष: गगनयान से लेकर माइक्रोग्रैविटी तक

ISRO और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES ने माइक्रोग्रैविटी रिसर्च और ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन पर सहयोग बढ़ाने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है. इसका मतलब है कि फ्रांस भारत के गगनयान मिशन और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS) के प्रोडक्शन में मदद करेगा. दोनों देश पहले से ही कई जॉइंट सैटेलाइट मिशनों पर काम कर चुके हैं.

9. एयरोनॉटिक्स स्किलिंग सेंटर: उत्तर प्रदेश बनेगा एविएशन का हब

कानपुर के नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट (NSTI) में एयरोनॉटिक्स सेक्टर में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्थापित किया जाएगा. इसका मकसद विमानन, एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग और MRO (रखरखाव, मरम्मत, ओवरहाल) सेवाओं में बेहतर कर्मचारी तैयार करना है. जब 114 राफेल विमान भारत में बनेंगे, तो उन्हें मेंटेन करने के लिए हजारों इंजीनियरों की जरूरत होगी. यह सेंटर उसी जरूरत को पूरा करेगा.

10. डिजिटल साइंसेज सेंटर: DST और INRIA ने मिलकर बनाया डिजिटल फ्यूचर

भारत के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (DST) और फ्रांस की नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर रिसर्च इन डिजिटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी (INRIA) के बीच सेंटर ऑफ डिजिटल साइंसेज स्थापित किया जाएगा. यह सेंटर डिजिटल सेक्टर में जॉइंट रिसर्च और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में मदद करेगा. यानी भारत और फ्रांस अब मिलकर डिजिटल टेक्नोलॉजी में नई खोज करेंगे.

11. 10 और स्टार्टअप्स 'स्टेशन F' में भारतीय स्टार्टअप्स को यूरोप का टिकट

पेरिस का 'स्टेशन F' दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप कैंपस में से एक है. अब 10 और भारतीय स्टार्टअप्स को यहां इनक्यूबेट किया जाएगा. इसका मतलब है कि भारतीय AI और डीप-टेक स्टार्टअप्स को फ्रांसीसी इन्वेस्टर्स, मेंटर्स, कॉरपोरेट्स और बाजारों तक पहुंच मिलेगी. यह भारतीय स्टार्टअप्स के लिए यूरोपीय बाजार में कदम रखने का सुनहरा मौका है.

12. ICCR इंडिया चेयर: पेरिस-सैकले यूनिवर्सिटी में भारतीय संस्कृति की गूंज

यूनिवर्सिटी पेरिस-सैकले में AI, इनोवेशन और संस्कृति पर ICCR इंडिया चेयर स्थापित की जाएगी. इसका मकसद शिक्षा और संस्कृति के सहयोग मजबूत करना है. यह फ्रांस के टॉप यूनिवर्सिटी में भारतीय ज्ञान, संस्कृति और तकनीकी सोच को पढ़ाने का एक मंच होगा.

13. स्वास्थ्य डेटा सहयोग: ICMR और हेल्थ डेटा हब ने मिलाया हाथ

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) और फ्रांस की हेल्थ डेटा हब के बीच सुरक्षित और सहमति-आधारित स्वास्थ्य डेटा सहयोग पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा. इसका मतलब है कि अब दोनों देश मिलकर AI की मदद से मेडिकल रिसर्च करेंगे. मरीजों का डेटा उनकी सहमति से शेयर किया जाएगा, ताकि बीमारियों का जल्दी पता लगाया जा सके और बेहतर इलाज ढूंढा जा सके.

इन 13 घोषणाओं के अलावा 114 राफेल विमानों की खरीद और जैतापुर परमाणु ऊर्जा परियोजना पर भी सहमति बनी है.

तो आखिर क्या है इन 13 घोषणाओं का असली मतलब?

ये 13 घोषणाएं सिर्फ कागजी समझौते नहीं हैं. ये भारत की उस रणनीति को दिखाती हैं जो देश को 2047 तक 'विकसित भारत' बनाने की सोच पर काम कर रही है. चाहे वह AI हो, अंतरिक्ष हो, रक्षा हो या डिजिटल पेमेंट, हर क्षेत्र में भारत अब 'दुनिया के लिए' इनोवेट करने की बात कर रहा है.

फ्रांस के साथ यह साझेदारी इसलिए खास है क्योंकि फ्रांस उन कुछ देशों में से है जो भारत को 'बराबर का साझेदार' मानता है. चीन और रूस के बीच बढ़ते तनाव, अमेरिका-ईरान युद्ध और दुनिया में बिखरती सप्लाई चेन के बीच, भारत और फ्रांस यह संदेश दे रहे हैं कि वे एक स्थिर और भरोसेमंद विकल्प हैं.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
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Published at : 16 Jun 2026 04:16 PM (IST)
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