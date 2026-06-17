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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाक्या दूर हुए सारे शिकवे? ट्रंप के साथ बैठक के बाद पीएम मोदी का पहला ट्वीट, जानें क्या कहा

क्या दूर हुए सारे शिकवे? ट्रंप के साथ बैठक के बाद पीएम मोदी का पहला ट्वीट, जानें क्या कहा

PM Modi Donald Trump Meet: ट्रंप ने पीएम मोदी के साथ हुई बैठक को सार्थक बताया. अमेरिकी राष्ट्रपति ने बिना कोई समयसीमा बताए कहा कि वह भारत की यात्रा करेंगे.

Reported By : एबीपी लाइव |  Curated By: विक्रम कुमार |  Updated at : 17 Jun 2026 11:27 PM (IST)
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फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की द्विपक्षीय बैठक हुई. बैठक में पीएम मोदी ने समुद्री नाविकों की सुरक्षा, मिडिल ईस्ट में स्थाई शांति और स्ट्रेट ऑफ होर्मजु के पूरी तरह खुलने का मुद्दा उठाया. बैठक के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि ट्रंप के साथ हमने व्यापार, ऊर्जा, रक्षा, टेक्नोलॉजी और लोगों के बीच आपसी संबंधों में हमारे द्विपक्षीय सहयोग की लगातार प्रगति की समीक्षा की.

पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'मिडिल ईस्ट में शांति और स्थिरता बहाल करने के प्रयासों में हुई प्रगति के लिए भारत की सराहना व्यक्त की. ग्लोबल इकोनॉमी के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुला रखना बहुत जरूरी है. नाविकों सहित आम नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के महत्व को दोहराया.'

पीएम मोदी ने उठाया भारतीय नाविक का मुद्दा

यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब एक व्यापारिक जहाज पर अमेरिकी के सैन्य हमले में तीन भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत को लेकर भारत में आक्रोश बढ़ रहा था. पीएम मोदी ने आशा व्यक्त की है कि ईरान के साथ होने वाले शांति समझौते में नाविकों की सुरक्षा के प्रावधान शामिल होंगे. उन्होंने कहा, 'सैकड़ों हजारों भारतीय नाविक वैश्विक समुद्री व्यापार मार्गों पर काम कर रहे हैं और उनकी सुरक्षा हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. आपने ईरान के साथ इस समझौते को लेकर बहुत प्रयास किए हैं. मुझे विश्वास है कि इस समझौते के क्रियान्वयन में नाविकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी.'

ट्रंप ने भारत आने की बात कही

ट्रंप ने इस मुलाकात को बहुत सार्थक बताया और पीएम मोदी की प्रशंसा की. अमेरिकी राष्ट्रपति ने बिना कोई समयसीमा बताए कहा कि वह भारत की यात्रा करेंगे. ट्रंप ने कहा, 'लोग कहते हैं कि वह बहुत अच्छे व्यक्ति हैं. मैं कहता हूं कि वह बहुत, बहुत ज्यादा सख्त हैं. वह एक सख्त वार्ताकार हैं और उन्हें भारतीय लोगों से प्यार है, वह अमेरिका से भी प्यार करते हैं.'

अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत को एक प्रमुख वैश्विक शक्ति बताया. उन्होंने कहा, 'मेरा मानना है कि जब तक पीएम मोदी हैं, भारत हर चीज में बड़ी भूमिका निभाता है. भारत बड़ी भूमिका निभाने वाला है.' इस सवाल पर कि क्या भारत की पश्चिम एशिया में भूमिका है, ट्रंप ने कहा कि जब तक वह राष्ट्रपति हैं, उनके रूप में अमेरिका में भारत का एक मित्र मौजूद है.

ये भी पढ़ें :  'अगर मोदी के PM रहते भारत पर हुआ हमला, तो यूएस आएगा आगे', जानें ट्रंप ने और क्या-क्या किए वादे

Published at : 17 Jun 2026 11:26 PM (IST)
Tags :
France Donald Trump PM Modi
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