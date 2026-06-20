महाराष्ट्र के परभणी हनुमान मंदिर हादसे पर PM मोदी ने जताया दुख, बोले - 'मैं इस घटना से...'
Parbhani Mandir Accident: शनिवार का दिन होने की वजह से मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु हनुमान जी के दर्शन-पूजन के लिए आए थे. इसी दौरान सभा मंडप का निर्माणाधीन छत भरभराकर गिर गया.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार (20 जून, 2026) को महाराष्ट्र के परभणी जिले में स्थित प्रसिद्ध यशवाड़ी मारुति मंदिर परिसर में दीवार गिरने की घटना पर दुख जताया है. उन्होंने हादसे में हताहत होने वाले लोगों के परिजनों के प्रति दुख जताया है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है. इस घटना में कम से कम 7 लोगों की मौत हुई है, जबकि 32 लोग घायल हुए हैं.
PMO ने हादसे को लेकर क्या कहा?
इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने शनिवार (20 जून, 2026) की शाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया. पोस्ट में प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया, ‘मैं महाराष्ट्र के परभणी में दीवार गिरने की घटना में लोगों की मौत से बहुत दुखी हूं. इस हादसे में अपने करीबी लोगों को खोने वाले परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. मैं घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं.’
महाराष्ट्रात, परभणी येथे भिंत कोसळल्यामुळे झालेल्या जीवितहानीबद्दल अत्यंत दु:ख होत आहे. या दुर्घटनेत ज्यांनी आपल्या प्रियजनांना गमावले आहे, माझ्या संवेदना त्यांच्यासोबत आहेत. जखमींच्या प्रकृतीत लवकरात लवकर सुधार व्हावा, ही प्रार्थना: पंतप्रधान @narendramodi— PMO India (@PMOIndia) June 20, 2026
हनुमान मंदिर के सामने निर्माणाधीन था सभा मंडप
परभणी जिले के मानवत तालुका स्थित यशवाड़ी मारुति मंदिर में आज शनिवार (20 जून, 2026) की सुबह में यह बड़ा हादसा हो गया. इस हादसे में मंदिर में दर्शन-पूजा करने आए कम से कम सात श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 32 अन्य लोग घायल हो गए.
#WATCH | Parbhani, Maharashtra: Several devotees injured as a wall of an under-construction temple collapsed at Yashwadi in Manavat taluka of Parbhani district. More details awaited.— ANI (@ANI) June 20, 2026
(Visuals from the spot) https://t.co/LH0GSTDn9S pic.twitter.com/zIK982PxeB
#BREAKING | महाराष्ट्र के परभणी के हनुमान मंदिर में हादसा, मंदिर के मलबे में दबे 30-40 श्रद्धालु@Chandans_live | https://t.co/smwhXUROiK#Maharashtra #Parbhani #HanumanTemple #ABPNews pic.twitter.com/1pOdsXZ1pf— ABP News (@ABPNews) June 20, 2026
हनुमान मंदिर के गर्भगृह के सामने निर्माणाधीन सभा मंडप की छत तब अचानक भरभराकर गिर गई, जब मंदिर परिसर में भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे. शनिवार का दिन होने की वजह से भारी संख्या में श्रद्धालु हनुमान जी के दर्शन-पूजन के लिए आए थे. वहीं, छत के गिरने के बाद पूरे मंदिर में अफरा-तफरी का माहौल हो गया.
घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी
घटना की सूचना मिलने के बाद प्रशासन ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया. जिला प्रशासन और पुलिस महकमे के कई अधिकारी घटनास्थल के निरीक्षण के लिए पहुंचे. मंदिर के बाहर कई एंबुलेंस के जरिए घायलों को तुरंत इलाज के लिए परभणी जिला जनरल अस्पताल पहुंचाया गया. हालांकि, अभी तक प्रशासन की तरफ से हादसे में हताहत होने वाले कुल लोगों की संख्या की आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की गई है.
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