हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामहाराष्ट्र के परभणी हनुमान मंदिर हादसे पर PM मोदी ने जताया दुख, बोले - 'मैं इस घटना से...'

महाराष्ट्र के परभणी हनुमान मंदिर हादसे पर PM मोदी ने जताया दुख, बोले - 'मैं इस घटना से...'

Parbhani Mandir Accident: शनिवार का दिन होने की वजह से मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु हनुमान जी के दर्शन-पूजन के लिए आए थे. इसी दौरान सभा मंडप का निर्माणाधीन छत भरभराकर गिर गया.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 20 Jun 2026 07:49 PM (IST)
Preferred Sources

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार (20 जून, 2026) को महाराष्ट्र के परभणी जिले में स्थित प्रसिद्ध यशवाड़ी मारुति मंदिर परिसर में दीवार गिरने की घटना पर दुख जताया है. उन्होंने हादसे में हताहत होने वाले लोगों के परिजनों के प्रति दुख जताया है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है. इस घटना में कम से कम 7 लोगों की मौत हुई है, जबकि 32 लोग घायल हुए हैं.

PMO ने हादसे को लेकर क्या कहा?

इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने शनिवार (20 जून, 2026) की शाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया. पोस्ट में प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया, ‘मैं महाराष्ट्र के परभणी में दीवार गिरने की घटना में लोगों की मौत से बहुत दुखी हूं. इस हादसे में अपने करीबी लोगों को खोने वाले परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. मैं घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं.’

हनुमान मंदिर के सामने निर्माणाधीन था सभा मंडप

परभणी जिले के मानवत तालुका स्थित यशवाड़ी मारुति मंदिर में आज शनिवार (20 जून, 2026) की सुबह में यह बड़ा हादसा हो गया. इस हादसे में मंदिर में दर्शन-पूजा करने आए कम से कम सात श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 32 अन्य लोग घायल हो गए.

हनुमान मंदिर के गर्भगृह के सामने निर्माणाधीन सभा मंडप की छत तब अचानक भरभराकर गिर गई, जब मंदिर परिसर में भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे. शनिवार का दिन होने की वजह से भारी संख्या में श्रद्धालु हनुमान जी के दर्शन-पूजन के लिए आए थे. वहीं, छत के गिरने के बाद पूरे मंदिर में अफरा-तफरी का माहौल हो गया. 

घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी

घटना की सूचना मिलने के बाद प्रशासन ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया. जिला प्रशासन और पुलिस महकमे के कई अधिकारी घटनास्थल के निरीक्षण के लिए पहुंचे. मंदिर के बाहर कई एंबुलेंस के जरिए घायलों को तुरंत इलाज के लिए परभणी जिला जनरल अस्पताल पहुंचाया गया. हालांकि, अभी तक प्रशासन की तरफ से हादसे में हताहत होने वाले कुल लोगों की संख्या की आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की गई है. 

यह भी पढ़ेंः पश्चिम बंग दिवस पर PM मोदी का कांग्रेस पर जोरदार हमला, बोले - 'बंगाल को पाकिस्तान में मिलाने की...'

Published at : 20 Jun 2026 07:49 PM (IST)
Tags :
Accident Parbhani PM Modi MAHARASHTRA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
महाराष्ट्र के परभणी हनुमान मंदिर हादसे पर PM मोदी ने जताया दुख, बोले - 'मैं इस घटना से...'
महाराष्ट्र के परभणी हनुमान मंदिर हादसे पर PM मोदी ने जताया दुख, बोले - 'मैं इस घटना से...'
इंडिया
अमेरिका-इंडिया ट्रेड डील पर केंद्रीय मंत्री गोयल का बड़ा बयान, बोले - 'समझौता तब तक लागू नहीं हो सकता, जब तक...'
US-इंडिया ट्रेड डील पर पीयूष गोयल का बड़ा बयान, बोले - 'समझौता तब तक लागू नहीं हो सकता, जब तक...'
इंडिया
पश्चिम बंग दिवस पर PM मोदी का कांग्रेस पर जोरदार हमला, बोले - 'बंगाल को पाकिस्तान में मिलाने की...'
पश्चिम बंग दिवस पर PM मोदी का कांग्रेस पर जोरदार हमला, बोले - 'बंगाल को PAK में मिलाने की...'
इंडिया
बांग्लादेश में राम मूर्ति निर्माण रुकने पर बवाल, ढाका में कट्टरपंथियों के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों हिंदू
बांग्लादेश में राम मूर्ति निर्माण रुकने पर बवाल, ढाका में कट्टरपंथियों के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों हिंदू
Advertisement

वीडियोज

Ram Mandir Daan Chori | Ayodhya | Shastrarth: रामलला के दरबार में किसने की आस्था से सौदेबाजी?
Yoga Day 2026: योग दिवस पर बाबा रामदेव ने विशाखापट्टनम में रच दिया इतिहास! | Yoga Day 2026
DR. Aarambhi:😱Aarambhi ने Avantika को जड़ा जोरदार थप्पड़! क्या घरवालों के सामने खुलेगी पोल? #sbs
Bollywood News: 'कॉकटेल' रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर क्यों फूटा यूजर्स का गुस्सा? (20.06.26)
Shiv Sena UBT Crisis: 'शोले' का डायलॉग..' कु@त्ता-टाइगर' और भयंकर वार... शिंदे-उद्धव में आर-पार!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
TMC में फूट के बीच बंगाल में कांग्रेस ने किया विधायक दल के नेता- उपनेता का ऐलान, इन्हें सौंपी जिम्मेदारी
TMC में फूट के बीच बंगाल में कांग्रेस ने किया विधायक दल के नेता- उपनेता का ऐलान, इन्हें सौंपी जिम्मेदारी
बिहार
बिहार: भोजपुर में भरत तिवारी के एनकाउंटर की होगी न्यायिक जांच, CM सम्राट चौधरी का आदेश
बिहार: भोजपुर में भरत तिवारी के एनकाउंटर की होगी न्यायिक जांच, CM सम्राट चौधरी का आदेश
बॉलीवुड
हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जॉली संग स्क्रीन शेयर करती दिखेंगी प्रियंका चोपड़ा, एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा
हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जॉली संग स्क्रीन शेयर करती दिखेंगी प्रियंका चोपड़ा, एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या इंग्लैंड के खिलाफ ODI सीरीज से बाहर, विराट कोहली पर भी आया अपडेट
हार्दिक पांड्या इंग्लैंड के खिलाफ ODI सीरीज से बाहर, विराट कोहली पर भी आया अपडेट
धर्म
Yoga Day 2026: क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
लाइफस्टाइल
Happy Fathers Day 2026: इस फादर्स डे पापा को देना चाहते हैं खास सरप्राइज? ये बजट फ्रेंडली आडियाज आएंगे काम
इस फादर्स डे पापा को देना चाहते हैं खास सरप्राइज? ये बजट फ्रेंडली आडियाज आएंगे काम
यूटिलिटी
Train Rules: आज से रेलवे का नया नियम लागू, बिना टिकट यात्रा पर दोगुना किया जुर्माना, जेल भी होगी
Train Rules: आज से रेलवे का नया नियम लागू, बिना टिकट यात्रा पर दोगुना किया जुर्माना, जेल भी होगी
ट्रेंडिंग
बेडरूम में ये सब क्या करते हैं ट्रंप! सच सामने आने पर सोशल मीडिया पर हो रही जमकर किरकिरी
डोनाल्ड ट्रंप की गंदी आदतें...बेडरूम में ये सब क्या करते हैं! सच सामने आने पर सोशल मीडिया पर हो रही जमकर किरकिरी
ABP NEWS
मेरठ में बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है।
मेरठ में बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है।
ABP NEWS
राफ्टिंग खत्म हुई, फिर लड़ाई शुरू हो गई!
राफ्टिंग खत्म हुई, फिर लड़ाई शुरू हो गई!
ABP NEWS
पत्नी के साथ बर्बरता, इंसानियत शर्मसार।
पत्नी के साथ बर्बरता, इंसानियत शर्मसार।
ABP NEWS
मांस व्यापारी अनवर हुसैन गिरफ्तार।
मांस व्यापारी अनवर हुसैन गिरफ्तार।
ABP NEWS
"मौका है तो उठा लो"—मुफ़्त ऑफ़र की ख़बर सुनकर हंगामा मच गया।
Embed widget