महाराष्ट्र के परभणी हनुमान मंदिर हादसे पर PM मोदी ने जताया दुख, बोले - 'मैं इस घटना से...'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार (20 जून, 2026) को महाराष्ट्र के परभणी जिले में स्थित प्रसिद्ध यशवाड़ी मारुति मंदिर परिसर में दीवार गिरने की घटना पर दुख जताया है. उन्होंने हादसे में हताहत होने वाले लोगों के परिजनों के प्रति दुख जताया है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है. इस घटना में कम से कम 7 लोगों की मौत हुई है, जबकि 32 लोग घायल हुए हैं.

PMO ने हादसे को लेकर क्या कहा?

इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने शनिवार (20 जून, 2026) की शाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया. पोस्ट में प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया, ‘मैं महाराष्ट्र के परभणी में दीवार गिरने की घटना में लोगों की मौत से बहुत दुखी हूं. इस हादसे में अपने करीबी लोगों को खोने वाले परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. मैं घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं.’

हनुमान मंदिर के सामने निर्माणाधीन था सभा मंडप

परभणी जिले के मानवत तालुका स्थित यशवाड़ी मारुति मंदिर में आज शनिवार (20 जून, 2026) की सुबह में यह बड़ा हादसा हो गया. इस हादसे में मंदिर में दर्शन-पूजा करने आए कम से कम सात श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 32 अन्य लोग घायल हो गए.

#WATCH | Parbhani, Maharashtra: Several devotees injured as a wall of an under-construction temple collapsed at Yashwadi in Manavat taluka of Parbhani district. More details awaited.



(Visuals from the spot) https://t.co/LH0GSTDn9S pic.twitter.com/zIK982PxeB — ANI (@ANI) June 20, 2026

हनुमान मंदिर के गर्भगृह के सामने निर्माणाधीन सभा मंडप की छत तब अचानक भरभराकर गिर गई, जब मंदिर परिसर में भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे. शनिवार का दिन होने की वजह से भारी संख्या में श्रद्धालु हनुमान जी के दर्शन-पूजन के लिए आए थे. वहीं, छत के गिरने के बाद पूरे मंदिर में अफरा-तफरी का माहौल हो गया.

घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी

घटना की सूचना मिलने के बाद प्रशासन ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया. जिला प्रशासन और पुलिस महकमे के कई अधिकारी घटनास्थल के निरीक्षण के लिए पहुंचे. मंदिर के बाहर कई एंबुलेंस के जरिए घायलों को तुरंत इलाज के लिए परभणी जिला जनरल अस्पताल पहुंचाया गया. हालांकि, अभी तक प्रशासन की तरफ से हादसे में हताहत होने वाले कुल लोगों की संख्या की आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की गई है.

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