प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार (21 जुलाई, 2026) को सिक्किम के नामची में स्थित एक निर्माणाधीन सुरंग के ढहने की वजह से हुई लोगों की मौत पर दुख जताया है और दुर्घटना में घायल लोगों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की है. इसके साथ ही, प्रधानमंत्री ने हादसे में मरने वाले लोगों और घायलों के लिए मुआवजे की घोषणा भी कही है.

प्रधानमंत्री ने किया मुआवजे का ऐलान

पीएम मोदी ने मंगलवार (21 जुलाई, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया. पोस्ट में उन्होंने लिखा, ‘सिक्किम के नाचमी में निर्माणाधीन सुरंग के ढहने से जिन लोगों की मौत हुई है, उससे मैं बहुत दुखी हूं. मेरी संवेदनाओं शोकाकुल परिवारों के साथ हैं. मैं दुर्घटना में घायल लोगों के जल्द से जल्द स्वस्थ के लिए भी प्रार्थना करता हूं.’

Anguished by the loss of lives due to the collapse of an under-construction tunnel in Namchi, Sikkim. I extend my deepest condolences to the bereaved families. I pray that those injured recover at the earliest.



An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be given to the next of… — PMO India (@PMOIndia) July 21, 2026

उन्होंने कहा, ‘सुरंग दुर्घटना में मारे गए प्रत्येक पीड़ित के परिवार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से दो-दो लाख का मुआवजा दिया जाएगा. वहीं, प्रत्येक घायल को 50 हजार की सहायता राशि दी जाएगी.’

सुरंग दुर्घटना में 10 लोगों की गई जान, शव बरामद

वहीं, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली नवरत्न कंपनियों में से एक NHPC लिमिटेड ने इस दुर्घटना के बारे में एक आधिकारिक बयान जारी किया है. बयान में कंपनी ने कहा कि साउथ सिक्किम के सुमरदुंग स्थित NHPC की तीस्ता स्टेज-6 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की निर्माणाधीन हेड रेस टनल (HRT) के अंदर सोमवार (20 जुलाई, 2026) को दोपहर करीब एक बजे पत्थरों में फंसी संदिग्ध मेथेन गैस के अचानक फटने से एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी. इस विस्फोट की वजह से सुरंग में गहरा काला धुआं और जहरीली गैस फैल गई.’

An unfortunate incident occurred at 1:04 PM on July 20, 2026, inside the under-construction Head Race Tunnel (HRT) of NHPC Teesta Stage-VI Hydroelectric Project, Samardung, South Sikkim, after sudden burst of suspected methane gas trapped/embedded inside the rocks which led to… pic.twitter.com/xiTxofNyv9 — NHPC Limited (@nhpcltd) July 21, 2026

Namchi, Sikkim: Four NDRF teams are engaged in the search and rescue operation at the site. So far, 10 bodies have been recovered, while the possibility of more people being trapped remains. Teams are continuing the operation with safety precautions due to the challenging tunnel… pic.twitter.com/SwMXvNGuY9 — IANS (@ians_india) July 21, 2026

कंपनी ने बताया, ‘घटनास्थल से मिली ताजा जानकारी के अनुसार, सुरंग के अंदर कुल 25 कर्मचारी फंसे हुए थे, जिनमें से अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है. उनके शव भी बरामद कर लिए गए हैं. वहीं, घटना के मुख्य कारणों का पता लगाने के लिए आगे विस्तार से जांच कराई जाएगी. हम सभी रेस्क्यू एजेंसियों और प्रभावित परिवारों को हरसंभव मदद पहुंचाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं. इस दुख की घड़ी में NHPC शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता है.’

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