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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासिक्किम में निर्माणाधीन सुरंग हादसे में गई 10 मजदूरों की जान, PM मोदी ने जताया दुख, किया मुआवजे का ऐलान

सिक्किम में निर्माणाधीन सुरंग हादसे में गई 10 मजदूरों की जान, PM मोदी ने जताया दुख, किया मुआवजे का ऐलान

Sikkim Tunnel Accident: PM मोदी ने कहा कि सुरंग दुर्घटना में मारे गए प्रत्येक पीड़ित के परिवार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से दो-दो लाख और प्रत्येक घायल को 50 हजार का मुआवजा दिया जाएगा.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 21 Jul 2026 05:50 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार (21 जुलाई, 2026) को सिक्किम के नामची में स्थित एक निर्माणाधीन सुरंग के ढहने की वजह से हुई लोगों की मौत पर दुख जताया है और दुर्घटना में घायल लोगों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की है. इसके साथ ही, प्रधानमंत्री ने हादसे में मरने वाले लोगों और घायलों के लिए मुआवजे की घोषणा भी कही है.

प्रधानमंत्री ने किया मुआवजे का ऐलान

पीएम मोदी ने मंगलवार (21 जुलाई, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया. पोस्ट में उन्होंने लिखा, ‘सिक्किम के नाचमी में निर्माणाधीन सुरंग के ढहने से जिन लोगों की मौत हुई है, उससे मैं बहुत दुखी हूं. मेरी संवेदनाओं शोकाकुल परिवारों के साथ हैं. मैं दुर्घटना में घायल लोगों के जल्द से जल्द स्वस्थ के लिए भी प्रार्थना करता हूं.’ 

उन्होंने कहा, ‘सुरंग दुर्घटना में मारे गए प्रत्येक पीड़ित के परिवार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से दो-दो लाख का मुआवजा दिया जाएगा. वहीं, प्रत्येक घायल को 50 हजार की सहायता राशि दी जाएगी.’ 

सुरंग दुर्घटना में 10 लोगों की गई जान, शव बरामद 

वहीं, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली नवरत्न कंपनियों में से एक NHPC लिमिटेड ने इस दुर्घटना के बारे में एक आधिकारिक बयान जारी किया है. बयान में कंपनी ने कहा कि साउथ सिक्किम के सुमरदुंग स्थित NHPC की तीस्ता स्टेज-6 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की निर्माणाधीन हेड रेस टनल (HRT) के अंदर सोमवार (20 जुलाई, 2026) को दोपहर करीब एक बजे पत्थरों में फंसी संदिग्ध मेथेन गैस के अचानक फटने से एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी. इस विस्फोट की वजह से सुरंग में गहरा काला धुआं और जहरीली गैस फैल गई.’ 

कंपनी ने बताया, ‘घटनास्थल से मिली ताजा जानकारी के अनुसार, सुरंग के अंदर कुल 25 कर्मचारी फंसे हुए थे, जिनमें से अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है. उनके शव भी बरामद कर लिए गए हैं. वहीं, घटना के मुख्य कारणों का पता लगाने के लिए आगे विस्तार से जांच कराई जाएगी. हम सभी रेस्क्यू एजेंसियों और प्रभावित परिवारों को हरसंभव मदद पहुंचाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं. इस दुख की घड़ी में NHPC शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता है.’ 

यह भी पढ़ेंः स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज के खिलाफ राहुल-प्रियंका का मार्च, पीएम आवास के बाहर इस्तीफा दो के नारे

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 21 Jul 2026 05:50 PM (IST)
Tags :
Sikkim PM Modi Sikkim Tunnel Accident
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