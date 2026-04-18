तमिलनाडु में भीषण हादसा, गहरी खाई में गिरी टूरिस्ट वैन, 9 लोगों की मौत, PM मोदी ने जताया दुख

तमिलनाडु के कोयंबटूर जिले के वालपराई पहाड़ी इलाके में शुक्रवार (17 अप्रैल 2026) को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें केरल से आई एक टूरिस्ट वैन गहरी खाई में गिर गई. इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि चालक समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.

बताया जा रहा है कि वैन में कुल 13 लोग सवार थे, जो केरल के मलप्पुरम जिले के रहने वाले थे. यह सभी लोग वालपराई घूमने आए थे और वापस लौटते समय यह हादसा हुआ. वैन जब वालपराई-पोलाची पहाड़ी सड़क से नीचे उतर रही थी, तभी 13वें हेयरपिन मोड़ पर चालक का नियंत्रण वाहन से हट गया. इसके बाद गाड़ी बैरियर से टकराई और गहरी खाई में जा गिरी.

8 लोगों की मौके पर ही मौत

हादसा इतना भयानक था कि वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया. पुलिस के अनुसार, 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जिनमें 7 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल थे. बाद में एक और घायल ने पोलाची सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. घायलों को तुरंत बचाव टीमों ने खाई से निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है. हादसे के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमों ने मिलकर राहत और बचाव कार्य किया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख

शुरुआती जानकारी के अनुसार, मृतकों में कुछ लोग मलप्पुरम के एक स्कूल के शिक्षक बताए जा रहे हैं, जो टूर पर आए थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है. उन्होंने कहा कि इस घटना से उन्हें गहरा दुख हुआ है और उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है. साथ ही घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की है. फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है कि आखिर दुर्घटना कैसे हुई.

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