Explained: क्या PM मोदी की 'चिंतन बैठक' में होगा कैबिनेट विस्तार? UP चुनाव से पहले OBC खेल!
मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का करीब आधा समय निकल चुका है. मंत्रिपरिषद में तीन पद खाली हो चुके हैं. क्या यह सिर्फ सरकार के कामकाज की समीक्षा है या इसके पीछे मंत्रिपरिषद में फेरबदल की तैयारी है?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों की एक बड़ी 'क्लास' लेने का फैसला किया है. 23 और 24 सितंबर 2026 को दो दिवसीय 'चिंतन बैठक' होगी, जिसमें पूरी मंत्रिपरिषद शामिल होगी. बैठक का ठिकाना है 'सेवा तीर्थ.' अब सवाल यह है कि यह बैठक सिर्फ कामकाज की समीक्षा है या इसके पीछे कैबिनेट विस्तार की तैयारी छिपी है. दोनों की गहराई में जाने से पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर यह 'चिंतन बैठक' होती क्या है...
चिंतन बैठक क्या होती है?
आसान लफ्जों में कहें तो यह सरकार का 'ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन' है. इसमें मंत्री एक जगह इकट्ठा होते हैं, अपने मंत्रालयों का कामकाज बताते हैं, अच्छे-बुरे अनुभव साझा करते हैं और आगे की रणनीति पर चर्चा करते हैं. यह कोई औपचारिक कैबिनेट मीटिंग नहीं होती, जहां फैसले लिए जाएं. यह एक अनौपचारिक मंथन है, जहां हर मंत्री खुलकर अपनी बात रख सकता है.
इस बार की बैठक में मंत्रियों को 8-8 के ग्रुप में बांटा गया है. हर ग्रुप को एक खास टॉपिक दिया गया है, जैसे खुद को बेहतर बनाना, जनता से संवाद और प्रशासनिक कामकाज को सुधारना. हर मंत्री को अपने मंत्रालय का 'रिपोर्ट कार्ड' भी तैयार करना है.
बैठक का एजेंडा क्या है?
सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में 5 बड़े मुद्दे उठ सकते हैं:
- सरकारी योजनाओं की प्रगति:कौन सी योजना कहां तक पहुंची और कहां फंसी है.
- नीतियों का जमीन पर असर: सिर्फ फैसले लेना नहीं, उसका असर जनता तक कितना पहुंचा, यह भी देखा जाएगा.
- मंत्रालयों के बीच तालमेल: कहीं भी अगर दो मंत्रालयों में टकराव या असमंजस है, उसे दूर करना.
- डिलीवरी सिस्टम में सुधार: सरकारी सेवाएं आम आदमी तक कितनी तेजी से पहुंच रही हैं.
- टाइम मैनेजमेंट: समय की पाबंदी और प्राथमिकताओं पर काम करना.
एक अहम बात यह भी है कि इस बैठक से पहले PM मोदी ने राज्यमंत्रियों के साथ भी बैठक कर उनके कामकाज का फीडबैक लिया है. यानी पूरी मंत्रिपरिषद की 'परफॉर्मेंस रिव्यू' चल रही है.
कैबिनेट विस्तार की अटकलें क्यों तेज हैं?
यहां एक बड़ा सियासी कनेक्शन है. PMIndia की 16 सितंबर 2026 को अपडेट की गई लिस्ट में फिलहाल मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत 69 सदस्य हैं. संविधान के मुताबिक, अधिकतम 81 मंत्री बनाए जा सकते हैं, यानी 12 पद खाली पड़े हैं. हाल ही में तीन मंत्रियों- धर्मेंद्र प्रधान, जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह बिट्टू ने इस्तीफा दिया है.
राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि इस बैठक के बाद कैबिनेट में बड़ा फेरबदल हो सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक:
- 16 से 17 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है.
- अश्विनी वैष्णव को प्रमोशन मिल सकता है.
- नितिन गडकरी का विभाग बदला जा सकता है.
- युवाओं और महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है.
- कुछ पुराने मंत्रियों को परफॉर्मेंस के आधार पर हटाया जा सकता है.
हालांकि, सरकार की ओर से कैबिनेट विस्तार को लेकर अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.
चिंतन बैठक का यूपी चुनाव से कनेक्शन
इलेक्शन एनालिस्ट और VoteVibe के फाउंडर अमिताभ तिवारी कहते हैं कि यह मीटिंग दिखाती है कि मोदी सरकार पर यूपी चुनाव 2027 का कितना प्रेशर है. यह मीटिंग एजेंडा सेट करने और नैरेटिव कंट्रोल करने का जरिया भी हो सकता है. मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो फोकस OBC पर होगा. हालांकि, मोदी सरकार कहती आई है कि सबसे ज्यादा OBC मंत्री हमारी सरकार में है.'
अमिताभ तिवारी ने आगे कहा, 'यूपी का चुनाव लोकसभा के नतीजों तक लेकर जाता है. इस वजह से बीजेपी ने यूपी को लेकर कमर कस ली है. CM योगी आदित्यनाथ ने बाबर को याद करना शुरू कर दिया है, तो नितिन नवीन ने पश्चिमी यूपी में 71 सीटों का टारगेट सेट किया है. यह सभी कोशिशें चिंतन बैठक में जरूर उठेंगी.'
विपक्ष ने कसा तंज
कांग्रेस ने इस बैठक को लेकर सरकार पर निशाना साधा है. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यह 'चिंतन बैठक' नहीं, बल्कि 'चिंता बैठक' है. जयराम का तर्क है कि विपक्ष के बढ़ते दबाव और सरकार की घटती साख के चलते यह बैठक बुलाई गई है.
अब सबकी नजरें 23-24 सितंबर की बैठक के नतीजों पर टिकी हैं. अगर बैठक में सख्त मूल्यांकन होता है और कुछ मंत्रियों का प्रदर्शन कमजोर पाया जाता है, तो कैबिनेट फेरबदल की राह आसान हो सकती है. वहीं, अगर बैठक सिर्फ सकारात्मक समीक्षा तक सीमित रहती है, तो विस्तार में और देरी हो सकती है. जो भी हो, यह साफ है कि मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के मध्य चरण में अपनी टीम को नया आकार देने की तैयारी में जुटी है.