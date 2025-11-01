'बदलाव तभी होता है जब किसी की बातें...', छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर रायपुर में बोले PM मोदी

आज का दिन भारत के लिए खास है. देश के तीन राज्यों छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड ने अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर इन तीनों राज्यों सहित अन्य राज्यों के लोगों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दीं.

पीएम मोदी ने नवा रायपुर अटल नगर में ब्रह्माकुमारी संस्था के ‘शांति शिखर’ के उद्घाटन के दौरान कहा कि राज्य के विकास से ही देश का विकास संभव है और इसी मंत्र के साथ भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व शांति की अवधारणा भारत की मूल सोच का हिस्सा है. उन्होंने कहा, “हम वो हैं जो हर जीव में शिव देखते हैं और स्व में सर्वस्व देखते हैं.” उन्होंने बताया कि भारत की संस्कृति का मूल भाव ही विश्व कल्याण और सद्भावना है.

प्रधानमंत्री मोदी ने कही ये बड़ी बात

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज जब दुनिया में कोई संकट या आपदा आती है तो भारत सबसे पहले मदद के लिए पहुंचता है. उन्होंने कहा, “भारत हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाता है.” पीएम मोदी ने ब्रह्माकुमारी संस्था की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह संस्था भारत के विकसित भारत अभियान में आध्यात्मिक शक्ति का संचार कर रही है. उन्होंने बताया कि वे पिछले कई दशकों से इस संस्था से जुड़े हैं.

उन्होंने याद किया कि 2011 में अहमदाबाद में ‘फ्यूचर ऑफ पावर’ कार्यक्रम, 2012 में संस्था की 75वीं वर्षगांठ, 2013 में प्रयागराज कार्यक्रम और माउंट आबू और गुजरात में आयोजित आयोजनों में वे लगातार शामिल होते रहे हैं. उन्होंने कहा, “मैं यहां अतिथि नहीं हूं, मैं आपका ही हूं.” पीएम मोदी ने आगे कहा, "बदलाव तभी होता है जब किसी की बातें उसके कामों में दिखती हैं. यही ब्रह्मा कुमारिस संगठन की आध्यात्मिक ताकत का असली सोर्स है. यहां, हर बहन पहले गहरी तपस्या और आध्यात्मिक अभ्यास से खुद को बेहतर बनाती है. आपकी पहली नमस्ते ही 'ओम शांति' होती है.

Speaking at the inauguration of ‘Shanti Shikhar’ of Brahma Kumaris in Nava Raipur Atal Nagar.@BrahmaKumaris https://t.co/ob4nnq0Elz — Narendra Modi (@narendramodi) November 1, 2025

ये भी पढ़ें-

खरगे के RSS पर प्रतिबंध की मांग से सियासी बवाल! BJP का पलटवार, कहा- सत्ता और तुष्टिकरण की राजनीति...