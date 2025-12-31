हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाPM मोदी की अध्यक्षता में ‘प्रगति’ की 50वीं बैठक संपन्न, 40 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स की हुई समीक्षा

PM मोदी की अध्यक्षता में ‘प्रगति’ की 50वीं बैठक संपन्न, 40 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स की हुई समीक्षा

PM Modi: पीएम मोदी ने कहा कि बीते एक दशक के दौरान प्रगति (PRAGATI) के नेतृत्व वाले इकोसिस्टम ने 85 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा लागत की परियोजनाओं को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 31 Dec 2025 11:35 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार (31 दिसंबर, 2025) को प्रगति (PRAGATI) की 50वीं बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने पांच राज्यों में फैले सड़क, रेलवे, बिजली, जल संसाधन और कोयला से जुड़े परियोजनाओं की समीक्षा की. इन परियोजनाओं की कुल लागत 40,000 करोड़ रुपये से ज्यादा है.

उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, प्रगति की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है. उन्होंने जोर देकर कहा कि सुधारों की गति बनाए रखने और समयबद्ध परिणाम सुनिश्चित करने के लिए प्रगति एक अत्यंत आवश्यक मंच है. प्रगति के माध्यम से राष्ट्र हित में लंबे समय से लंबित प्रोजेक्ट्स को पूरा किया गया है. उन्होंने आगे कहा कि जब फैसला समय पर लिए जाते हैं, समन्वय प्रभावी होता है और जवाबदेही तय होती है, तो सरकार के कामकाज की गति स्वाभाविक रूप से बढ़ती है और उसका प्रत्यक्ष प्रभाव नागरिकों के जीवन में दिखाई देता है.

2014 से अब तक प्रगति के तहत की गई 377 प्रोजेक्ट्स की समीक्षा

प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते एक दशक के दौरान प्रगति (PRAGATI) के नेतृत्व वाले इकोसिस्टम ने 85 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा लागत की परियोजनाओं को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और बड़े पैमाने पर प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन को समर्थन दिया है.

उन्होंने कहा कि साल 2014 से अब तक प्रगति के तहत 377 प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की गई है. इन प्रोजेक्ट्स में चिह्नित 3,162 मुद्दों में से 2,958 यानी करीब 94 प्रतिशत का समाधान किया जा चुका है. इससे प्रोजेक्ट्स में होने वाली देरी, लागत में बढ़ोत्तरी और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी में उल्लेखनीय कमी आई है.

पीएम श्री योजना को लेकर क्या बोले पीएम मोदी?

वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम श्री (PM SHRI) योजना की समीक्षा के दौरान जोर देते हुए कहा कि यह योजना समग्र और भविष्य के लिए तैयार स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय बेंचमार्क बने. उन्होंने कहा कि इसका क्रियान्वयन सिर्फ बुनियादी ढांचे पर केंद्रित न होकर आउटकम ओरिएंटेड होना चाहिए.

इस दौरान पीएम मोदी ने सभी मुख्य सचिवों से पीएम श्री योजना की नजदीकी से निगरानी करने को कहा. उन्होंने यह भी कहा कि पीएम श्री स्कूलों को राज्य सरकारों के अन्य स्कूलों के लिए आदर्श बनाया जाए. उन्होंने सुझाव दिया कि वरिष्ठ सरकारी अधिकारी क्षेत्रीय दौरे कर पीएम श्री स्कूलों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करें.

यह भी पढ़ेंः ‘पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार हमारा...’, कोलकाता में BJP कार्यकर्ता सम्मेलन में क्या-क्या बोले अमित शाह

Published at : 31 Dec 2025 11:35 PM (IST)
Tags :
PM Modi PM SHRI Scheme NARENDRA MODI Pragati
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कहीं बारिश तो कहीं भयंकर ठंड, कश्मीर से लेकर केरल तक नए साल के पहले दिन देश में कैसा रहेगा मौसम?
कहीं बारिश तो कहीं भयंकर ठंड, कश्मीर से लेकर केरल तक नए साल के पहले दिन देश में कैसा रहेगा मौसम?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लाखों नौकरियों से लेकर एक्सप्रेसवे तक, साल 2026 में यूपी वालों को ये 10 बड़ी सौगातें देगी योगी सरकार
लाखों नौकरियों से लेकर एक्सप्रेसवे तक, साल 2026 में यूपी वालों को ये 10 बड़ी सौगातें देगी योगी सरकार
बॉलीवुड
अभिषेक-ऐश्वर्या की शादी में पैप्स संग हुई थी मारपीट, बच्चन परिवार पर मीडिया ने लगा दिया था बैन
अभिषेक-ऐश्वर्या की शादी में पैप्स संग हुई थी मारपीट, बच्चन परिवार पर मीडिया ने लगा दिया था बैन
क्रिकेट
साल 2025 में Abhishek Sharma ने तोड़े ये 5 बड़े रिकॉर्ड, टी20 का सबसे बड़ा स्कोर किया अपने नाम
साल 2025 में अभिषेक शर्मा ने तोड़े ये 5 बड़े रिकॉर्ड, टी20 का सबसे बड़ा स्कोर किया अपने नाम
Advertisement

वीडियोज

हरियाणा की क्वीन...स्टेज पर धमाल | Sapna Chaudhary | New Year 2026
सदी का सफर..25 मील के पत्थर | Sandeep Chaudhary | Hindi News
Brahmin Vs Thakur: यूपी BJP में हलचल, शुरू हुआ डैमेज कंट्रोल! UP Politics | Janhit | Chitra Tripathi
Sandeep Chaudhary: 4 करोड़ वोटर्स गायब? UP SIR में बड़ा घोटाला | SIR List | Yogi Adityanath
Haryana News: Faridabad में महिला के साथ हुई हैवानियत की पूरी कहानी, सुनकर दहल जाएगा दिल | Rape
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कहीं बारिश तो कहीं भयंकर ठंड, कश्मीर से लेकर केरल तक नए साल के पहले दिन देश में कैसा रहेगा मौसम?
कहीं बारिश तो कहीं भयंकर ठंड, कश्मीर से लेकर केरल तक नए साल के पहले दिन देश में कैसा रहेगा मौसम?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लाखों नौकरियों से लेकर एक्सप्रेसवे तक, साल 2026 में यूपी वालों को ये 10 बड़ी सौगातें देगी योगी सरकार
लाखों नौकरियों से लेकर एक्सप्रेसवे तक, साल 2026 में यूपी वालों को ये 10 बड़ी सौगातें देगी योगी सरकार
बॉलीवुड
अभिषेक-ऐश्वर्या की शादी में पैप्स संग हुई थी मारपीट, बच्चन परिवार पर मीडिया ने लगा दिया था बैन
अभिषेक-ऐश्वर्या की शादी में पैप्स संग हुई थी मारपीट, बच्चन परिवार पर मीडिया ने लगा दिया था बैन
क्रिकेट
साल 2025 में Abhishek Sharma ने तोड़े ये 5 बड़े रिकॉर्ड, टी20 का सबसे बड़ा स्कोर किया अपने नाम
साल 2025 में अभिषेक शर्मा ने तोड़े ये 5 बड़े रिकॉर्ड, टी20 का सबसे बड़ा स्कोर किया अपने नाम
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पाकिस्तानी नेता से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, ढाका में क्यों हुई मुलाकात?
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पाकिस्तानी नेता से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, ढाका में क्यों हुई मुलाकात?
बॉलीवुड
Dhurandhar Box Office Records: 26 दिन में 7 ऐतिहासिक रिकॉर्ड, 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया
26 दिन में 7 ऐतिहासिक रिकॉर्ड, 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया
ट्रेंडिंग
Video: शादी में बुज़ुर्ग चाचा ने दिखाया जोश, डांस देख इंटरनेट बोला– यही है असली लाइफ
शादी में बुज़ुर्ग चाचा ने दिखाया जोश, डांस देख इंटरनेट बोला– यही है असली लाइफ
हेल्थ
New Year's Eve Countdown: न शोर-शराबा, न ट्रैफिक का झंझट! घर पर ही जमाएं नए साल का रंग, फॉलो करें ये कूल टिप्स
न शोर-शराबा, न ट्रैफिक का झंझट! घर पर ही जमाएं नए साल का रंग, फॉलो करें ये कूल टिप्स
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Embed widget