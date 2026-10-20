'हमें देश के दुश्मनों से लड़ना होगा', PM मोदी ने इन 3 ताकतों को बताया देश के खिलाफ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार (20 अक्टूबर, 2026) को तीन ताकतों को देश के खिलाफ बताया है. उन्होंने देश के नागरिकों का आह्वान करते हुए कहा है कि देश के उन दुश्मनों से हमें मिलकर लड़ना होगा.

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर कहा, ‘हमें देश के दुश्मनों के साथ मिलकर लड़ना होगा. देश के मान-सम्मान को चोट पहुंचाने वाली ताकतें, समाज को बांटने वाले लोग, हमारी संस्कृति से नफरत करने की मानसिकता, ये देश के दुश्मन हैं.’

प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान ऐसे समय पर सामने आया है जब विपक्षी पार्टियों की तरफ से देश में रिजीम चेंज यानी सत्ता परिवर्तन कराने को लेकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन और मार्च किए जा रहे हैं.

दशहरा कार्यक्रम में पीएम मोदी का संबोधन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार (20 अक्टूबर) को दशहरा के मौके में दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया. इस मौके पर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, ‘हमारे विचार समान हो, हमारी समितियां अर्थात् राष्ट्र की सभी संस्थाएं, सभी राजनीतिक दल, देश के हित के लिए एक साथ खड़े हों. हमें इसी भावना पर चलना होगा, हमें देश के दुश्मनों के साथ मिलकर लड़ना होगा.’

VIDEO | Delhi: PM Narendra Modi (@narendramodi) attends Vijayadashami celebrations at Indraprastha Ramleela Ground. He says, "Lord Shri Ram faced numerous difficulties throughout his life, yet he never abandoned the path of truth and righteousness. His character was such that, Lord Ram’s face neither lit up with joy at the prospect of being crowned king nor became sorrowful at the prospect of going into exile. Even while enduring every hardship, he upheld dharma and established the truth. When Lord Ram went into the forest, he embraced Nishadraj and treated Mata Shabari with respect. He set exemplary standards of compassion, kindness, love, and harmony. And when Lord Ram returned and became the king of Ayodhya, he established Ram Rajya—a model of governance that is still regarded as a benchmark for good governance today. Ram Rajya means a system of governance where no one is discriminated against, everyone receives justice, everyone has equal opportunities, and the purpose of power is not merely to rule, but to serve the welfare of the people." (Source: PM Narendra Modi YT) #PMModi #Vijayadashami — Press Trust of India (@PTI_News) October 20, 2026

उन्होंने कहा, ‘देश को चोट पहुंचाने वाली ताकतें, समाज को बांटने वाले लोग, हमारी संस्कृति से नफरत करने की मानसिकता, ये देश के दुश्मन हैं.’

संकट कितनी भी बड़ा हो, हमें दूसरों के भरोसे नहीं बैठना- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा, ‘संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो, चुनौती कितनी भी कठिन क्यों न हो... हमें दूसरों के भरोसे नहीं बैठना है. हमें अपना सामर्थ्य पहचानना है. हमें संसाधनों पर विश्वास करना है. अपने संकल्प को शक्ति बनाना है और अपने परिश्रम से समाधान निकालना है. क्योंकि प्रभु श्रीराम ने हमें सिखाया कि रास्ते की कठिनाइयां हमारी यात्रा को रोक नहीं सकती. समुद्र सामने था, लंका दूर थी, लेकिन संकल्प अडिग था, इसलिए रामजी ने जनता की सामूहिक शक्ति को जगाया, जनभागीदारी को अपना संबल बनाया और असंभव लगने वाले लक्ष्य को संभव बनाया. यही सफलता का मूलमंत्र है.’

उन्होंने कहा, ‘सदियों तक हमारी धरोहरों को लूटकर विदेश ले जाया गया, लेकिन आज हम अपनी उन धरोहरों को वापिस ला रहे हैं. बीते 12 सालों में साढ़े 600 से ज्यादा प्राचीन मूर्तियों को भारत वापिस लाया गया है. भारत अपने सांस्कृतिक केंद्रों को दुनिया में नई पहचान दिलवा रहा है. ये पर्व हमें साहस देता है कि शत्रु कितना भी बड़ा क्यों न हो, लेकिन जब हम सच्चाई और मानवता के साथ होते हैं तो अंत में जीत हमारी होती है. विजयादशमी की यही भावना हमेशा से भारत की विचारधारा रही है.’

यह भी पढ़ेंः ‘किसी ने बेटा, तो किसी ने पति खोया’, पंजाब में नशे को लेकर अमित शाह का AAP सरकार पर हमला

