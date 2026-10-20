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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'हमें देश के दुश्मनों से लड़ना होगा', PM मोदी ने इन 3 ताकतों को बताया देश के खिलाफ

'हमें देश के दुश्मनों से लड़ना होगा', PM मोदी ने इन 3 ताकतों को बताया देश के खिलाफ

पीएम मोदी ने लोगों से कहा कि हमारे विचार समान हो, हमारी समितियां अर्थात् राष्ट्र की सभी संस्थाएं, सभी राजनीतिक दल, देश के हित के लिए एक साथ खड़े हों. हमें इसी भावना पर चलना होगा.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 20 Oct 2026 08:41 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार (20 अक्टूबर, 2026) को तीन ताकतों को देश के खिलाफ बताया है. उन्होंने देश के नागरिकों का आह्वान करते हुए कहा है कि देश के उन दुश्मनों से हमें मिलकर लड़ना होगा.

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर कहा, ‘हमें देश के दुश्मनों के साथ मिलकर लड़ना होगा. देश के मान-सम्मान को चोट पहुंचाने वाली ताकतें, समाज को बांटने वाले लोग, हमारी संस्कृति से नफरत करने की मानसिकता, ये देश के दुश्मन हैं.’ 

प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान ऐसे समय पर सामने आया है जब विपक्षी पार्टियों की तरफ से देश में रिजीम चेंज यानी सत्ता परिवर्तन कराने को लेकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन और मार्च किए जा रहे हैं.

दशहरा कार्यक्रम में पीएम मोदी का संबोधन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार (20 अक्टूबर) को दशहरा के मौके में दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया. इस मौके पर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, ‘हमारे विचार समान हो, हमारी समितियां अर्थात् राष्ट्र की सभी संस्थाएं, सभी राजनीतिक दल, देश के हित के लिए एक साथ खड़े हों. हमें इसी भावना पर चलना होगा, हमें देश के दुश्मनों के साथ मिलकर लड़ना होगा.’ 

उन्होंने कहा, ‘देश को चोट पहुंचाने वाली ताकतें, समाज को बांटने वाले लोग, हमारी संस्कृति से नफरत करने की मानसिकता, ये देश के दुश्मन हैं.’

संकट कितनी भी बड़ा हो, हमें दूसरों के भरोसे नहीं बैठना- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा, ‘संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो, चुनौती कितनी भी कठिन क्यों न हो... हमें दूसरों के भरोसे नहीं बैठना है. हमें अपना सामर्थ्य पहचानना है. हमें संसाधनों पर विश्वास करना है. अपने संकल्प को शक्ति बनाना है और अपने परिश्रम से समाधान निकालना है. क्योंकि प्रभु श्रीराम ने हमें सिखाया कि रास्ते की कठिनाइयां हमारी यात्रा को रोक नहीं सकती. समुद्र सामने था, लंका दूर थी, लेकिन संकल्प अडिग था, इसलिए रामजी ने जनता की सामूहिक शक्ति को जगाया, जनभागीदारी को अपना संबल बनाया और असंभव लगने वाले लक्ष्य को संभव बनाया. यही सफलता का मूलमंत्र है.’ 

उन्होंने कहा, ‘सदियों तक हमारी धरोहरों को लूटकर विदेश ले जाया गया, लेकिन आज हम अपनी उन धरोहरों को वापिस ला रहे हैं. बीते 12 सालों में साढ़े 600 से ज्यादा प्राचीन मूर्तियों को भारत वापिस लाया गया है. भारत अपने सांस्कृतिक केंद्रों को दुनिया में नई पहचान दिलवा रहा है. ये पर्व हमें साहस देता है कि शत्रु कितना भी बड़ा क्यों न हो, लेकिन जब हम सच्चाई और मानवता के साथ होते हैं तो अंत में जीत हमारी होती है. विजयादशमी की यही भावना हमेशा से भारत की विचारधारा रही है.’ 

यह भी पढ़ेंः ‘किसी ने बेटा, तो किसी ने पति खोया’, पंजाब में नशे को लेकर अमित शाह का AAP सरकार पर हमला

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
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Published at : 20 Oct 2026 08:18 PM (IST)
Tags :
Dussehra PM Modi INDIA DELHI
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