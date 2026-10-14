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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाExplained: मोदी कैबिनेट में फेरबदल के मिले 5 ठोस संकेत! मुरुगन के इस्तीफे से UP चुनाव तक, जानें

Explained: मोदी कैबिनेट में फेरबदल के मिले 5 ठोस संकेत! मुरुगन के इस्तीफे से UP चुनाव तक, जानें

मोदी कैबिनेट में फेरबदल अब सिर्फ अटकल नहीं है. 5 ठोस संकेत बताते हैं कि बदलाव आने वाला है. BJP ने पहले ही पार्टी संगठन में बड़ा बदलाव कर लिया है.  नितिन नवीन की 65 सदस्यीय टीम में 51 नए चेहरे हैं.

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 14 Oct 2026 01:35 PM (IST)
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13 अक्टूबर 2026... केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल. मुरुगन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पांच पन्नों का इस्तीफा पत्र लिखकर राज्यसभा की सदस्यता भी छोड़ दी. मुरुगन का कार्यकाल तो 2030 तक था. यानी तीन साल पहले ही इस्तीफा दे दिया. अब दिल्ली के राजनीतिक गलियारे में एक ही चर्चा है कि मोदी कैबिनेट में बड़ी उठापटक आने वाली है. कम से कम पांच ऐसे संकेत हैं, जिससे फेरबदल तय है...

सबसे पहले 5 बड़े और ठोस संकेत समझिए...

संकेत- 1: मुरुगन का इस्तीफा और राज्यसभा से अलविदा

प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में मुरुगन ने कहा, 'मैं ग्रासरूट पर लौटना चाहता हूं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा होना चाहता हूं और 2029 लोकसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु में BJP को मजबूत करने के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित करना चाहता हूं.'

मुरुगन कोई मामूली चेहरा नहीं हैं. वो अनुसूचित जाति समुदाय से आते हैं, तमिलनाडु BJP के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और उन्होंने 'वेल यात्रा' से पार्टी को तमिलनाडु में मजबूत किया था. मुरुगन का इस्तीफा इस बात का साफ संकेत है कि BJP दक्षिणी राज्यों में संगठन को 2029 से पहले मजबूत करना चाहती है.

मुरुगन चार महीनों में इस्तीफा देने वाले राज्यसभा के सांसद और तीसरे केंद्रीय मंत्री हैं. इनसे पहले जॉर्ज कुरियन (जून 2026) और रवनीत सिंह बिट्टू (जुलाई 2026) ने भी इस्तीफा दिया था.

संकेत- 2: संसदीय समिति के सदस्य बने राज्यपाल

12 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छह राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की. इनमें से चार ऐसे हैं जो हाल ही में BJP की संसदीय समिति या संसदीय बोर्ड से जुड़े थे.

  • ब्रज मोहन राम: झारखंड के पलामू से पूर्व लोकसभा सांसद, ओडिशा के राज्यपाल बने.
  • सुधा यादव: हरियाणा की महेंद्रगढ़ से पूर्व BJP सांसद, कर्नाटक की राज्यपाल बनीं.
  • धल सिंह बिसेन: मध्य प्रदेश के बालाघाट से पूर्व लोकसभा सांसद, उत्तराखंड के राज्यपाल बने.
  • दुष्यंत गौतम: पूर्व BJP राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सदस्य, सिक्किम के राज्यपाल बने.

ये सब वरिष्ठ BJP नेता हैं जो संसदीय समितियों में अहम भूमिका निभा रहे थे. जब ऐसे लोगों को राज्यपाल बनाया जाता है, तो इसका मतलब साफ है कि पार्टी उन्हें केंद्रीय राजनीति से हटाकर संवैधानिक पदों पर भेज रही है, ताकि नई पीढ़ी को जगह मिल सके. यह कैबिनेट फेरबदल की सबसे बड़ी तैयारी है.

संकेत- 3: कई मंत्रियों के पास सांसदी नहीं

संविधान के अनुच्छेद 75(5) के मुताबिक, कोई भी मंत्री छह महीने तक बिना सांसद रहे बिना मंत्री बना रह सकता है. इसके बाद उसे संसद का सदस्य बनना जरूरी है.

अभी हालत ये है कि 4 राज्यसभा सदस्यों को दोबारा कार्यकाल नहीं मिला. इनमें पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, राज्य मंत्री बी. एल. वर्मा, जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह बिट्टू शामिल हैं. इनमें से कुरियन और बिट्टू तो पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं.

वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में 68 सदस्य हैं, जबकि संविधान के अनुच्छेद 75(1A) के तहत अधिकतम 81 मंत्री बनाए जा सकते हैं. यानी 12 पद अभी खाली हैं.

अगर हरदीप सिंह पुरी और बी.एल. वर्मा का राज्यसभा कार्यकाल नवंबर में खत्म होता है और उन्हें दोबारा नहीं भेजा जाता, तो उन्हें भी मंत्रिपरिषद से बाहर होना पड़ेगा. इसका मतलब ये है कि कम से कम चार से पांच मंत्री पद खाली हो सकते हैं. इतने पद खाली होने पर फेरबदल लाजमी है.

संकेत- 4: कई मंत्रियों के पास एक से ज्यादा पोर्टफोलियो

मोदी कैबिनेट में 12 मंत्री एक से ज्यादा मंत्रालय संभाल रहे हैं. कैबिनेट रैंक के करीब 40 प्रतिशत मंत्रियों पर दोहरी जिम्मेदारी है.

  • अमित शाह: गृह मंत्रालय के साथ-साथ सहकारिता मंत्रालय
  • जे.पी. नड्डा: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के साथ रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
  • शिवराज सिंह चौहान: कृषि एवं किसान कल्याण के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय
  • निर्मला सीतारमण: वित्त मंत्रालय के साथ कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय
  • मनोहर लाल खट्टर: आवास एवं शहरी मामलों के साथ विद्युत मंत्रालय
  • प्रह्लाद जोशी: उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और अब शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार
  • अश्विनी वैष्णव: रेल मंत्रालय के साथ सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
  • किरेन रिजिजू: संसदीय कार्य मंत्रालय के साथ अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय
  • जी. किशन रेड्डी: कोयला एवं खान मंत्रालय
  • मनसुख मंडाविया: श्रम एवं रोजगार के साथ युवा मामले एवं खेल मंत्रालय
  • राजीव रंजन सिंह (ललन सिंह): पंचायती राज के साथ मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय
  • एच.डी. कुमारस्वामी: भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्रालय

सरकार की नई सोच यह है कि 'एक मंत्री-एक मंत्रालय' के सिद्धांत पर काम हो. इससे काम का बोझ बंटेगा और जवाबदेही भी तय होगी. अगर यह सिद्धांत लागू होता है, तो कई मंत्रियों के पास से अतिरिक्त पोर्टफोलियो लेकर नए चेहरों को दिए जाएंगे. इसके लिए नए मंत्रियों की जरूरत पड़ेगी यानी कैबिनेट विस्तार.

संकेत- 5: UP समेत बड़े राज्यों में चुनाव

2027 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं. इनमें 403 विधानसभा सीटों के साथ उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है.

BJP ने UP चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी है. 14-15 अक्टूबर 2026 को वाराणसी में BJP और RSS की दो दिवसीय संयुक्त बैठक हुई. इसमें काशी और गोरखपुर क्षेत्र के 266 विधानसभा प्रभारियों और विस्तारकों ने हिस्सा लिया. इस बैठक में काशी और गोरखपुर प्रांतों की कुल 133 विधानसभा सीटों पर खास फोकस किया गया.

इससे पहले 23 दिसंबर 2026 को हापुड़ के नूरपुर गांव में चौधरी चरण सिंह की जयंती पर BJP और RLD की संयुक्त महारैली होनी है. इसमें प्रधानमंत्री मोदी के शामिल होने की संभावना है. इस रैली से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 136 विधानसभा सीटों पर काम शुरू होगा.

अब सोचिए, जब इतने बड़े राज्य में चुनाव हो रहे हों, तो केंद्रीय कैबिनेट में UP को मजबूत प्रतिनिधित्व देना जरूरी हो जाता है. कैबिनेट फेरबदल में UP, उत्तराखंड और पंजाब जैसे चुनावी राज्यों को खास तवज्जो मिल सकती है.

तो फिर ये फेरबदल कब होगा?

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, दिवाली से पहले कैबिनेट फेरबदल हो सकता है. इसमें:

  • युवाओं और महिलाओं को मौका: महिलाओं की भागीदारी कैबिनेट में 33 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है.
  • सहयोगी दलों का बड़ा हिस्सा: महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की शिवसेना और पंजाब से जुड़े नेताओं को कैबिनेट में जगह मिल सकती है.
  • मंत्रियों की बिदाई: परफॉर्मेंस के आधार पर और जिनका राज्यसभा कार्यकाल खत्म हो रहा है, उन्हें बाहर किया जा सकता है.

बदलाव का फोकस साफ है कि 2027 के विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव. जिस तरह BJP ने संगठन को चुनाव-तैयार बनाया है, उसी तरह सरकार को भी चुनाव-तैयार किया जा रहा है. यही फेरबदल की सबसे बड़ी कहानी है.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
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Published at : 14 Oct 2026 01:35 PM (IST)
Tags :
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