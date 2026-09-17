PM Modi Birthday Live: PM मोदी के जन्मदिन पर अमित शाह-राजनाथ सिंह ने दी बधाई, राष्ट्रपति ने क्या कहा
PM Modi Birthday Celebration Live: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर भारतीय जनता पार्टी देशभर में अलग-अलग जगहों पर कार्यक्रम आयोजित करवा रही है.
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर भारतीय जनता पार्टी देशभर में कार्यक्रम करवाएगी. इस दौरान गुजरात में गुरुवार (17 सितंबर) को 18,500 से अधिक जगहों पर 88 लाख से ज्यादा मिट्टी के दीये जलाए जाए जाएंगे. इसके अलावा, वडनगर से वाराणसी तक बाइक रैली, मंदिरों में पूजा-अर्चना, आरती और कई अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.
गुजरात सरकार और भाजपा की ओर से जारी विवरण के मुताबिक, ‘आशीर्वाद नो दिवडो’ (आशीर्वाद का दीपक) कार्यक्रम शाम सात बजे राज्य के विभिन्न जिलों, नगर निगमों, नगरपालिकाओं और स्थानीय इकाइयों में आयोजित किया जाएगा. इससे पहले शाम छह बजे से भक्ति संगीत, सत्संग और सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होंगे.
राज्य सरकार के प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री जीतू वाघाणी ने कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 18,500 से अधिक स्थानों पर 88 लाख से ज्यादा मिट्टी के दीये प्रज्ज्वलित किए जाएंगे और उनके दीर्घायु होने एवं देश की निरंतर सेवा के लिए प्रार्थना की जाएगी.'
भाजपा 17 सितंबर से सात अक्टूबर तक राज्यव्यापी ‘सेवा संकल्प अभियान’ चलाएगी. सात अक्टूबर को मोदी के निर्वाचित जनप्रतिनिधि के तौर पर 25 वर्ष पूरे होंगे. ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत बृहस्पतिवार सुबह प्रधानमंत्री के जन्मस्थान वडनगर से वाराणसी के लिए एक बाइक रैली रवाना होगी. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में शामिल होंगे.
मोदी सात अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे. वह वर्तमान में वाराणसी लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं. गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल समेत कई नेता कार्यक्रमों में शामिल होंगे.
भाजपा की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक, पार्टी नेता एवं लोकसभा सदस्य वीडी शर्मा ने गांधीनगर में एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि ‘वडनगर से वाराणसी’ और ‘वाराणसी से वडनगर’ तक बाइक रैलियों को 17 सितंबर को मोदी के जन्मदिन पर दोनों शहरों से एकसाथ रवाना किया जाएगा और सात अक्टूबर को इनका समापन होगा.
PM Modi Birthday Live: युवराज सिंह ने पीएम को दी बधाई
पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन के मौके पर बधाई दी. उन्होंने एक्स पर लिखा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन के मौके पर बहुत-बहुत बधाई. आपका नेतृत्व भारत को मजबूत और विकसित भविष्य दे रहा है.
Wishing our Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi ji a very happy birthday.— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) September 17, 2026
Your leadership continues to shape India’s journey towards a stronger and more progressive future. 🇮🇳🙏
May the year ahead bring you good health, happiness and continued success.#SewaDiwas…
PM Modi Birthday Live: राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को दी शुभकामनाएं
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी को जन्मदिन के मौके पर शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं. विगत 25 वर्षों में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आपने सुशासन के अनेक नए प्रतिमान स्थापित किए हैं तथा समावेशी विकास को अभूतपूर्व गति एवं नई दिशा प्रदान की है.'
प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। विगत 25 वर्षों में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आपने सुशासन के अनेक नए प्रतिमान स्थापित किए हैं तथा समावेशी विकास को अभूतपूर्व गति एवं नई दिशा प्रदान की है। सांस्कृतिक गौरव की भावना के साथ…— President of India (@rashtrapatibhvn) September 17, 2026