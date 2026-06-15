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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘हमारी क्षमताएं विशाल हैं और आकांक्षाएं उससे भी बड़ी...’, स्लोवाकिया के PM संग वार्ता में बोले प्रधानमंत्री मोदी

‘हमारी क्षमताएं विशाल हैं और आकांक्षाएं उससे भी बड़ी...’, स्लोवाकिया के PM संग वार्ता में बोले प्रधानमंत्री मोदी

PM Modi in Slovakia: PM मोदी ने कहा कि आज मैंने और PM फिको ने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर चर्चा की है और द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग में हो रही प्रगति हमारे लिए संतोष का विषय है.

Reported By : एबीपी लाइव |  Edited By: विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 15 Jun 2026 11:35 PM (IST)
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फ्रांस में जी-7 देशों के नेताओं की बैठक के समापन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के दौरे पर पहुंचे. जहां उन्होंने सोमवार (15 जून, 2026) को स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ द्विपक्षीय बैठक की. इसके बाद दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने एक संयुक्त प्रेस मीटिंग की, जिसमें पीएम मोदी ने स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री की सराहना करते हुए कहा कि वे एक अनुभवी नेता के साथ-साथ भारत के एक सच्चे मित्र हैं.

उन्होंने कहा कि मेरी यह यात्रा भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है. उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि इस ऐतिहासिक यात्रा पर अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी (Strategic Partnership) का दर्जा दिया है. यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है. 

हमने अपनी ताकतों को जोड़कर दोनों देशों के लिए कई फैसले किए- PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘आज मैंने और प्रधानमंत्री फिको ने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की है. हमारे द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग में हो रही प्रगति हमारे लिए संतोष का विषय है, लेकिन हमारी क्षमताएं विशाल हैं और आकांक्षाएं उससे भी बड़ी है.’ 

उन्होंने कहा, ‘ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी हमारे लिए विशेष रूचि के क्षेत्र हैं और हमारी भावी साझेदारी का एक महत्वपूर्ण भाग है. इन सभी विषयों पर आज हमने अपनी ताकतों को जोड़कर दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं.’ उन्होंने आगे कहा, ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का भविष्य सिर्फ इनोवेशन से नहीं, बल्कि भरोसे और मानवीय गरिमा पर आधारित होना चाहिए.’

वैश्विक संस्थाओं को खुद को री-डिफाइन करना होगा- PM मोदी 

पीएम मोदी ने भारत के अंतरिक्ष से जुड़े क्षेत्र की क्षमताओं की सराहना करते हुए कहा कि भारत में स्पेस सेक्टर ऊंचाइयों को छू रहा है. रक्षा सेक्टर में लेटर ऑफ इन्टेंट साइन किया है. उन्होंने कहा कि सभी विवादों का समाधान शांतिपूर्ण तरीकों से करना चाहिए. वैश्विक संस्थाओं को खुद को री-डिफाइन करना होगा, इस दिशा में हम काम करेंगे. उन्होंने कहा कि हम लेबर माइग्रेशन पर MoU साइन किया है और जल्द ही सोशल सिक्योरिटी पर भी MoU साइन करेंगे.

यह भी पढे़ंः G7 Countries: G7 देशों का दुनिया की इकोनॉमी पर कितना कंट्रोल, जानें किसके पास कितना पैसा?

Published at : 15 Jun 2026 11:35 PM (IST)
Tags :
Slovakia PM Modi Robert Fico India-Slovakia Ties
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