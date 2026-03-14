हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'डेमोग्राफी बदली जा रही...' PM मोदी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, बोले - TMC का जाना तय

'डेमोग्राफी बदली जा रही...' PM मोदी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, बोले - TMC का जाना तय

PM Modi Bengal Rally: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए शंखनाद कर दिया है. कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड से उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर जमकर निशाना साधा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 14 Mar 2026 05:10 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल में चुनावी तारीखों का ऐलान होने से पहले ही सियासी दलों ने जनता को साधने की तैयारियां शुरू कर दी हैं. शनिवार (14 मार्च) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड से हुंकार भरी. विशाल रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोला. पीएम ने साफ संदेश दिया कि बंगाल की जनता अब 'TMC सरकार के 'अत्याचारों' को और सहन नहीं करेगी.

'बंगाल में रोटी, बेटी और माटी पर खतरा'

प्रधानमंत्री ने कहा, 'TMC मां, माटी, मानुष के नारे के साथ सत्ता में आई थी, आज वही मां रो रही है, माटी को लूटा जा रहा है और बंगाली मानुष बंगाल छोड़ने पर मजबूर हो रहा है. घुसपैठियों के चलते आज बंगाल की रोटी, बेटी, माटी पर सबसे बड़ा खतरा आ गया है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, बंगाल की माटी पर घुसपैठियों का कब्जा दिलवाया जा रहा है, इसका नतीजा सबके सामने है. 

'बंगाल की बदली डेमोग्राफी'

पीएम मोदी ने कहा, 'बीते दशकों में बंगाल के ज्यादातर इलाकों में डेमोग्राफी बदल गई है, बंगाली हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाया जा रहा है. तुष्टीकरण का खुला खेल चल रहा है, जब शरणार्थी हिंदुओं को नागरिकता देने की बात होती है तो पूरी TMC उसका विरोध करती है. वे हिंदुओं को अपना वोटबैंक नहीं समझते इसलिए ये लोग SIR का भी विरोध करते हैं, जिससे घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट से हट न जाएं.'

'अपराधी जेल में होंगे, ये मोदी की गारंटी है'

प्रधानमंत्री ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने संदेशखाली की घटना और आरजी कर अस्पताल की दरिंदगी का जिक्र करते हुए कहा कि टीएमसी हमेशा अपराधियों के साथ खड़ी नजर आती है. उन्होंने वादा किया, 'भाजपा सरकार में महिलाएं सुरक्षित होंगी, जो कानून तोड़ेगा, उसे छोड़ा नहीं जाएगा. चुन-चुनकर हिसाब लिया जाएगा और अपराधियों को जेल भेजा जाएगा, यह मोदी की गारंटी है.'

'बंगाल के मन में क्या है, यह जनसैलाब बता रहा है'

रैली की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने भीड़ में एक बच्ची को हाथ में चित्र लिए देखा और सुरक्षाकर्मियों को उसे कलेक्ट करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा, 'बंगाल के मन में क्या है, यह देखना हो तो इस जनसैलाब को देख लीजिए. अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उठी क्रांति की यह धरती अब TMC के कुशासन को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है, बदलाव अब दीवारों पर लिख चुका है और लोगों के दिलों में छप चुका है.'

यह भी पढ़ें -  'भाजपा के इशारे पर न करें राजनीति', राष्ट्रपति मुर्मू की नाराजगी पर बोलीं ममता बनर्जी, कहा- साल में एक बार आएंगी तो...

Published at : 14 Mar 2026 05:10 PM (IST)
Tags :
West Bengal Assembly Election PM Modi NARENDRA MODI West Bengal Election 2026 WB Election 2026 Tmc Mamata Banerjee
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'डेमोग्राफी बदली जा रही...' PM मोदी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, बोले - TMC का जाना तय
'डेमोग्राफी बदली जा रही...' PM मोदी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, बोले - TMC का जाना तय
इंडिया
'अब छोटा भाई नहीं...' तो पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी BJP? अमित शाह का मोगा से चुनावी शंखनाद, कह दी बड़ी बात
पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी BJP? अमित शाह का मोगा से चुनावी शंखनाद, कह दी बड़ी बात
इंडिया
Telangana Exam Centre: तेलंगाना में अनोखा मामला! सिर्फ एक के लिए बना परीक्षा केंद्र, लेकिन गायब हो गई छात्रा, जानें पूरा मामला
तेलंगाना में अनोखा मामला! सिर्फ एक के लिए बना परीक्षा केंद्र, लेकिन गायब हो गई छात्रा, जानें पूरा मामला
इंडिया
Rahul Gandhi Martial Arts: नॉर्थ ईस्ट के छात्रों को राहुल गांधी ने सिखाया मार्शल आर्ट, दिल्ली में हुआ खास सत्र का आयोजन, जानें क्यों लिया ये फैसला
नॉर्थ ईस्ट के छात्रों को राहुल गांधी ने सिखाया मार्शल आर्ट, दिल्ली में हुआ खास सत्र का आयोजन, जानें क्यों लिया ये फैसला
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😕Vasudha की शादी की खबर सुनकर सासू माँ की बिगड़ी तबीयत, घर में मचा कोहराम!
Unique Fashion से लेकर Bigg Boss तक: Shalini Passi ने Shah Rukh Khan की Film King समेत कई राज खोले
सौरभ शुक्ला ने खोले कई राज शाहरुख खान, किंग और जॉली एलएलबी के पीछे की कहानियां
Sansani: एक हीरोइन और 'एक विलेन' की लव स्टोरी ! | Monalisa | Furman | Wedding
Breaking News: Iran से Bharat को बड़ी राहत, होर्मुज स्ट्रेट से दो जहाजों को इजाजत | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Rahul Gandhi Martial Arts: नॉर्थ ईस्ट के छात्रों को राहुल गांधी ने सिखाया मार्शल आर्ट, दिल्ली में हुआ खास सत्र का आयोजन, जानें क्यों लिया ये फैसला
नॉर्थ ईस्ट के छात्रों को राहुल गांधी ने सिखाया मार्शल आर्ट, दिल्ली में हुआ खास सत्र का आयोजन, जानें क्यों लिया ये फैसला
राजस्थान
जोधपुर जेल से 170 दिन बाद सोनम वांगचुक रिहा, सरकार ने NSA भी हटाया
जोधपुर जेल से 170 दिन बाद सोनम वांगचुक रिहा, सरकार ने NSA भी हटाया
बॉलीवुड
हंसिका मोटवानी के तलाक के बाद एक्स भाभी ने कसा तंज, लिखा- 'सब समय का खेल है'
हंसिका मोटवानी के तलाक के बाद एक्स भाभी ने कसा तंज, लिखा- 'सब समय का खेल है'
आईपीएल 2026
पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल बेइज्जती, फेमस क्रिकेटर ने IPL के लिए PSL छोड़ा, बुरी तरह बौखलाया PCB
पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल बेइज्जती, फेमस क्रिकेटर ने IPL के लिए PSL छोड़ा, बुरी तरह बौखलाया PCB
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बदायूं मस्जिद में की जा रही नमाज में हस्तक्षेप न करें', इलाहाबाद HC का यूपी के अधिकारियों को निर्देश
'बदायूं मस्जिद में की जा रही नमाज में हस्तक्षेप न करें', इलाहाबाद HC का यूपी के अधिकारियों को निर्देश
विश्व
ईरान-इजरायल जंग के बीच किम जोंग ने भी कर दिया धमाका! उत्तर कोरिया ने दागी मिसाइल, पड़ोसी देशों में हड़कंप
ईरान-इजरायल जंग के बीच किम जोंग ने भी कर दिया धमाका! उत्तर कोरिया ने दागी मिसाइल, पड़ोसी देशों में हड़कंप
इंडिया
'जंग का असर देशवासियों पर...', LPG क्राइसिस को लेकर असम के सिलचर से पीएम मोदी ने क्या कहा?
'जंग का असर देशवासियों पर...', LPG क्राइसिस को लेकर असम के सिलचर से पीएम मोदी ने क्या कहा?
हेल्थ
खाने से साथ जरूर खानी चाहिए हरी मिर्च, जानें इसके फायदे
खाने से साथ जरूर खानी चाहिए हरी मिर्च, जानें इसके फायदे
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget